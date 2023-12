L’Antitrust ferma il passaggio dei clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank senza il diretto consenso espresso dai titolari del conto corrente stesso. Secondo l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, il trasferimento è stato “previsto con modalità non conformi alle disposizioni del Codice del Consumo”. In una nota, l’AGCM spiega che l’operazione ha riguardato finora circa 300 mila clienti su un totale di 2,4 milioni che Intesa Sanpaolo mirerebbe a spostare a Isybank. Sempre l’Antitrust comunica che sono stati oltre 5.000 i consumatori che, nei mesi scorsi, hanno chiesto l’intervento dell’autorità.

Dopo il pronunciamento dell’AGCM, Intesa Sanpaolo ha bloccato i trasferimenti a Isybank. Nel frattempo per i risparmiatori che siano alla ricerca di un’offerta conveniente di un conto corrente, c’è il comparatore di SOStariffe.it che, mettendo a confronto le varie proposte presenti sul mercato bancario, permette di individuare le alternative più convenienti a dicembre 2023. Per un quadro delle soluzioni più economiche, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank: alt al passaggio a Dicembre 2023

L’Antitrust ha adottato un provvedimento cautelare nei confronti di Intesa Sanpaolo e di Isybank per impedire il passaggio alla banca digitale dei correntisti. Per l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, i clienti da Intesa Sanpaolo a Isybank non “avrebbero potuto più accedere in filiale né all’internet banking tramite personal computer e avrebbero dovuto svolgere le operazioni bancarie solo tramite App. Inoltre, i nuovi conti correnti prevedono condizioni economiche differenti e la perdita di servizi prima disponibili (ad esempio: carte virtuali per effettuare acquisti online in sicurezza, assegni bancari, accesso ai contratti di mutuo). Tali essenziali modifiche dei contratti in precedenza stipulati sono state unilateralmente imposte senza che fosse stato richiesto il previo consenso dei clienti al trasferimento“.

In secondo luogo, ha rilevato l’AGCM, “le comunicazioni relative al passaggio ad Isybank sono state trasmesse ai clienti nella sezione archivio dell’App di Intesa Sanpaolo senza adottare accorgimenti che ne sollecitassero la lettura (ad esempio, notifiche push e pop-up) e non lasciavano capire che in tal modo i clienti si sarebbero potuti opporre al passaggio. Infine, nelle comunicazioni non erano state adeguatamente indicate le modifiche relative alle condizioni economiche previste dal nuovo conto corrente e ai servizi non più inclusi“.

Di conseguenza, l’Autorità ha previsto che Intesa e Isybank, “previa informativa chiara ed esaustiva sulle caratteristiche del nuovo conto Isybank, assegnino ai correntisti un congruo termine per fornire il proprio consenso espresso al trasferimento. In tal modo, coloro che si dichiareranno contrari avranno la facoltà di mantenere il precedente conto corrente alle stesse condizioni“.

Sulla decisione dell’Antitrust, il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha garantito che tutte le richieste dei clienti saranno soddisfatte e che “tutte le autorità vanno rispettate“. Ha poi aggiunto che la banca ritiene di “aver operato in conformità a quelle che sono le leggi di questo paese e di aver ricevuto le autorizzazioni da parte della Banca d’Italia e della BCE“.

Isybank: che cosa prevede l’offerta di Dicembre 2023

NOME DEL CONTO COSTO DEL CONTO CARATTERISTICHE DEL CONTO 1 Conto corrente isyLight Canone mensile gratuito carta di debito digitale gratuita (versione fisica 12 €)

prelievo di contanti gratuiti da ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 1,10 €)

bonifico ordinario SEPA senza commissioni

bonifico istantaneo SEPA 2 € 2 Conto corrente isySmart Canone di 3,90 €/mese carta di debito sia digitale che fisica inclusa

prelievi di contanti gratis dagli ATM di Intesa Sanpaolo (da altre banche costo di 0,40 €)

bonifici ordinari SEPA senza costi

bonifici istantanei SEPA 0,90 € 3 Conto corrente isyPrime Canone di 9,90 €/mese carta di debito in versione digitale e fisica inclusa

prelievi di contante inclusi da ATM di Intesa e da altre banche in area SEPA ed extra SEPA

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti

Isybank propone ai risparmiatori tre conti correnti 100% digitali che si aprono e gestiscono con lo smartphone tramite l’apposita App della banca. Nella tabella qui sopra sono descritte le caratteristiche principali dei conti di Isybank. Due invece le promozioni attive:

f ino al 10 gennaio 2024 , sui conti Isybank non si applica la commissione di conversione valuta, con acquisti e prelievi in tutto il mondo con la carta di debito;

, sui conti Isybank non si applica la commissione di conversione valuta, con acquisti e prelievi in tutto il mondo con la carta di debito; con Isycashback si può avere un buono regalo Amazon.it di 50 euro.

Conto corrente online: le migliori alternative di Dicembre 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA VANTAGGI RISPETTO A ISYBANK 1 Conto BBVA canone annuale gratuito per sempre

remunerazione del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025 sul saldo

fino al 31/1/2025 sul saldo carta di debito inclusa

prelievi gratis in area Euro per importi pari o superiori a 100€

in area Euro per importi pari o superiori a 100€ bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni

deposito senza vincoli con tasso del 4,25% lordo annuo carta di debito inclusa e senza costi di emissione (presenti in isyLight)

inclusa e di emissione (presenti in isyLight) possibilità di accedere a un conto deposito remunerato

prelievi gratuiti da tutte le banche 2 Conto Corrente Arancio di ING canone annuale gratuito per sempre , con la formula “Modulo zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile

, con la formula “Modulo zero vincoli” gratuita per 12 mesi, poi azzerabile carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi

bonifici SEPA online fino a 50.000 € senza commissioni

4% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 12 mesi, poi 1% annuo lordo carta di debito inclusa gratuitamente (in isyLight ci sono dei costi di emissione)

inclusa gratuitamente (in isyLight ci sono dei costi di emissione) conto deposito per far fruttare i propri risparmi

per far fruttare i propri risparmi possibilità di richiedere la carta di credito 3 Digital Banking di Western Union Canone gratuito per il conto standard

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking

carta di debito internazionale gratuita Visa Platinum (commissione di 4,99 € alla consegna)

prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca

bonifico SEPA 0,50€ prelievi gratuiti da tutte le banche

da tutte le banche rendimento assicurato sui risparmi

Analizziamo qui sotto tre offerte di conti correnti online convenienti selezionati dal comparatore di SOStariffe.it a dicembre 2023.

Conto BBVA

Zero spese per sempre e remunerazione sul saldo con un tasso del 4% lordo annuo fino al 31 gennaio 2025: il conto corrente BBVA è un’offerta conveniente. Altri vantaggi sono:

carta di debito fisica o digitale gratuita;

fisica o digitale gratuita; prelievo di contanti a costo zero da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 euro;

bonifico ordinario gratuito fino a un limite massimo di 6.000 euro;

bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro;

fino a un limite massimo di 1.000 euro; accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le spese pagate con la carta di debito.

BBVA, la banca multinazionale spagnola, offre anche ai nuovi clienti:

Gran Cashback 10% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche;

per ottenere un rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sugli acquisti delle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 200 euro. La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus.

BBVA a nuovi clienti e già titolari del conto corrente propone anche “Deposito flessibile“, un conto deposito senza vincoli con rendimento del 4,25% lordo annuo per 12 mesi e in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1%.

Per avere una panoramica dell’offerta di BBVA, ecco il link di riferimento:

Scopri il conto BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio di ING è un conto gratuito. Anche la formula più vantaggiosa “Modulo Zero Vincoli” è a zero spese per 12 mesi, poi il canone è di 2 euro al mese. Ma questo costo è azzerabile con:

accredito di stipendio/pensione,

entrate mensili di almeno 1.000 euro.

La formula “Modulo Zero Vincoli” comprende anche

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi;

fino a 50.000 euro online o al telefono senza costi; un modulo di assegni all’anno gratuito;

carta prepagata Mastercard (a richiesta) a canone zero nella versione digitale, mentre costa 10 euro l’emissione della versione fisica;

(a richiesta) a canone zero nella versione digitale, mentre costa 10 euro l’emissione della versione fisica; carta di credito Mastercard Gold (a richiesta) al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con plafond di 1.500 euro.

Insieme a Conto Corrente Arancio, c’è anche il conto deposito “Conto Arancio” che è senza spese. Se sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, questo prodotto finanziario offre un rendimento del 4% lordo annuo per 12 mesi, poi il tasso d’interesse è dell’1% lordo annuo.

Fino al 31 dicembre 2023, con Conto Corrente Arancio si possono ottenere buoni omaggio Amazon.it da 50 euro (fino a un massimo di 500 euro invitando 10 persone) per i già clienti e per i loro amici che diventano a loro volta clienti della banca.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Digital Banking di Western Union

Con l’app Western Union Digital Banking è possibile trasferire denaro senza commissioni tra utenti, avere un conto corrente gratuito, un conto di risparmio e altri vantaggi. Infatti Digital Banking di Western Union offre un conto corrente gratuito nella versione standard. Ma in promozione fino al 31 dicembre 2023, c’è la possibilità di procedere con l’upgrade della versione Premium che, dopo questa data, avrà un costo di 3,99 euro al mese. E, sempre entro questo termine, è possibile richiedere gratuitamente la carta di debito internazionale Visa Platinum, pagando solo 4,99 euro di commissione alla consegna. Altre caratteristiche del conto Digital Banking standard di Western Union sono:

10 trasferimenti gratuiti al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking;

al mese di denaro verso altri conti Western Union Digital Banking; prelievi di contanti gratuiti da ATM di altra banca;

bonifico SEPA 0,50 euro.

Con questo conto di Western Union è possibile beneficiare anche dei tassi di interesse sui propri risparmi, con un rendimento dello 0,5% per il conto standard e del’1,5% per la versione Premium.

Per avere maggiori informazioni su Digital Banking di Western Union, segui il link qui sotto:

SCOPRI DIGITAL BANKING DI WESTERN UNION »

