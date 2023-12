Vodafone ha lanciato una nuova offerta flash dedicata alla sua fibra ottica : per i nuovi clienti che scelgono Internet Unlimited è disponibile una doppia promozione che terminerà il prossimo 14 di dicembre . Grazie a questa promozione, infatti, è possibile attivare un nuovo abbonamento con attivazione gratuita , con un risparmio di 39,90 euro, e ricevere un Buono Amazon da 100 euro in regalo . Vediamo i dettagli completi.

Internet Unlimited di Vodafone è protagonista di una nuova promozione flash: fino al prossimo 14 di dicembre (compreso) richiedendo l’attivazione online dell’abbonamento per la connessione Internet casa con Vodafone sarà possibile beneficiare dei vantaggi derivanti da una doppia promozione. L’attivazione è gratuita, con un risparmio di 39,90 euro una tantum, e per tutti i nuovi clienti c’è anche un Buono Regalo Amazon da 100 euro, da utilizzare per fare acquisti sullo store. L’offerta è attivabile esclusivamente tramite il sito Vodafone. Per tutti i dettagli è possibile cliccare sul box qui di sotto.

Fibra Vodafone: attivazione gratuita e Buono Amazon in regalo

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA VODAFONE 1. La promozione è valida solo online e solo fino al prossimo 13 dicembre 2023 2. Per i nuovi clienti che richiedono l’offerta online c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo oltre all’attivazione gratuita (con un risparmio di 39,90 euro) 3. La promozione riguarda Internet Unlimited, in sconto a 24,90 euro al mese a tempo indeterminato

Internet Unlimited è la promozione di Vodafone per la connessione Internet casa. L’operatore mette a disposizione una connessione illimitata che, in base alla copertura disponibile, può avvenire tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione avviene tramite fibra mista rame FTTC, con velocità massima di 200 Megabit, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Megabit.

L’offerta proposta da Vodafone include anche la linea telefonica, con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, oltre al modem Wi-Fi, disponibile senza alcun costo aggiuntivo. Per i clienti che attivano la promozione, inoltre, è possibile scegliere poi la tariffa Family+ che consente di ottenere una SIM con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G senza limiti a fronte di una spesa di 9,99 euro al mese.

L’abbonamento ha un costo di 24,90 euro al mese. Il canone è fisso a tempo indeterminato. In via promozionale, inoltre, l’attivazione è gratuita. In questo modo è possibile ottenere un risparmio di 39,90 euro. Per chi attiva la promozione, entro il prossimo 14 di dicembre, è disponibile anche un Buono Amazon da 100 euro in regalo. Il buono sarà inviato tramite e-mail al cliente (basta seguire le indicazioni fornite dall’operatore) e potrà essere utilizzato per fare acquisti sullo store, scegliendo tra i vari prodotti disponibili.

Per attivare l’offerta proposta dall’operatore, che ripetiamo scade il 14 dicembre, è possibile accedere al box qui di sotto, per la verifica della copertura.

La promozione lanciata da Vodafone rappresenta un’ottima opportunità per attivare una connessione illimitata e ad alta velocità per la propria casa, a fronte di un costo ridotto. L’attivazione gratuita e il Buono Amazon in regalo rappresentano ulteriori bonus da non sottovalutare e che rendono la promozione ancora più interessante. Per confrontare la proposta di Vodafone con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

