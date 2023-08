Costi e caratteristiche di Fixa Time , l’offerta luce e gas a prezzo bloccato di Eni Plenitude ad agosto 2023. E un identikit di Trend Casa luce e gas per chi sia alla ricerca di bollette in linea con l’andamento del mercato.

Si chiama Fixa Time ed è l’offerta luce e gas che Eni Plenitude ha messo a punto per i clienti domestici che vogliano bloccare il prezzo di energia e metano per un anno così da proteggersi da eventuali rialzi dei costi della materia prima.

Prima di passare ai raggi X costi e caratteristiche di questa soluzione per illuminare e riscaldare casa, è bene ricordare che i consumatori a caccia di convenienza in bolletta possono fare affidamento sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile cliccando sul pulsante verde di seguito:

Grazie a questo strumento, del tutto gratuito, è possibile setacciare le soluzioni proposte dai gestori energetici del Mercato Libero ad agosto 2023 e individuare, in pochi click, l’offerta cucita sul proprio fabbisogno energetico. La comparazione funziona in modo semplice: basta indicare una stima del proprio consumo annuo per individuare le tariffe maggiormente in linea con i propri stili di consumo. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è facilmente reperibile nell’ultima bolletta dell’attuale fornitore, oppure può essere calcolato impostando i filtri integrati nel comparatore stesso (ecco il widget qui sotto).

Fixa Time di Eni Plenitude: costi e caratteristiche ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA COSTO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Fixa Time Luce 0,1881 €/kWh 84,04 €/mese Fixa Time Gas 0,6745 €/Smc 148,01 €/mese

Fixa Time è l’offerta di Eni Plenitude che consente ai consumatori di bloccare il prezzo dell’energia e del metano per 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta. Una volta attivata tale promozione, dunque, si pagherà:

l’energia elettrica 0,1881 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); il gas 0,6745 €/Smc.

A queste tariffe (che già includono uno sconto del 5% erogato nel caso si dia l’ok alla domiciliazione bancaria delle bollette), va poi aggiunto un contributo fisso annuale per spese di commercializzazione (slegato dai consumi) pari a:

12 euro al mese per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa annuale di 144 euro);

per la fornitura di energia elettrica (che si traduce in una spesa annuale di 144 euro); 12 euro al mese per la fornitura di metano (anche in questo caso, l’ammontare complessivo è di 144 euro).

I clienti domestici che trascorrano la maggior parte della giornata fuori casa possono anche optare per una tariffa bioraria, grazie alla quale si paga meno l’energia in determinate fasce orarie. Ecco i dettagli dei costi:

0,2016 €/kWh in F1 (ricordiamo che tale prezzo si applica dalle 8 alle 19 nei giorni feriali);

(ricordiamo che tale prezzo si applica dalle 8 alle 19 nei giorni feriali); 0,1815 €/kWh in F23 (tale prezzo si applica nei giorni feriali dalle 19 alle 8 del mattino, nei weekend e festivi).

Inoltre, i clienti domestici che passino a Eni Plenitude e attivino l’offerta Fixa Time luce entro il 3 agosto 2023 potranno beneficiare della promozione Flash Days, così da ottenere 60 euro di sconto (che sarà dilazionato in bolletta nei successivi 12 mesi).

Clicca al link di seguito per avere ulteriori informazioni sulla promozione Fixa Time Luce, la cui spesa mensile per una “famiglia tipo” (2.700 kWh di energia consumata all’anno) si attesta a 84,04 euro.

Cliccando, invece, sul pulsante verde qui sotto si potrà conoscere nel dettaglio l’offerta Fixa Time Gas, che avrebbe un impatto sul budget di una “famiglia tipo” (1.400 Smc contabilizzati in dodici mesi) per 148,01 euro al mese. Ricordiamo, inoltre, che Fixa Time luce e gas possono essere sottoscritte online in pochi, semplici click: basta tenere a portata di mano i propri dati anagrafici, i dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas) e le coordinate bancarie qualora si voglia procedere con la domiciliazione bancaria delle bollette.

Eni Plenitude: Trend Casa è l’alternativa al prezzo fisso ad Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA COSTO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Trend Casa Luce 0,13174 €/kWh 76,37 €/mese Trend Casa Gas 0,45149 €/Smc 130,67 €/mese

Le famiglie che non vogliano puntare sulle tariffe bloccate del Mercato Libero, ma preferiscano ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato possono orientare il radar della convenienza verso la gamma Trend Casa. In questo caso, Eni Plenitude garantisce l’accesso alle stesse condizioni tariffarie del mercato all’ingrosso (PUN e PSV) con l’aggiunta di un contributo al consumo.

Ecco l’identikit dell’offerta (che può essere attivata sia singolarmente, sia in modalità dual fuel, ovvero la sottoscrizione combinata di luce e gas):

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,0264 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 12 euro al mese , per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura);

, per una spesa totale di 144 euro all’anno (a fornitura); fino a 24 euro di sconto in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di domiciliazione bancaria ;

in bolletta (1 euro al mese per 2 anni, per fornitura) nel caso di ; promo Flash Days : sconto di 60 euro in bolletta (distribuito in 12 mesi) per chi attivi l’offerta Trend Casa Luce entro il 3 agosto 2023;

: in bolletta (distribuito in 12 mesi) per chi attivi l’offerta entro il 3 agosto 2023; energia verde inclusa e gas con CO₂ compensata.

Con Trend Casa Luce, la “famiglia tipo” dovrebbe pianificare una spesa mensile di 76,37 euro per le bollette della luce. Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell’offerta:

Per quanto riguarda, invece, la fornitura di gas con Plenitude, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare una spesa di 130,67 euro al mese.

