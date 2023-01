Qual è il conto corrente più economico di gennaio 2023 per un giovane ? È un conto corrente online perché di solito è a zero spese per gli under 30. Su SOStariffe.it , le migliori offerte proposte dalle banche.

Conti correnti per giovani: le promozioni più convenienti per gli under 30 di Gennaio 2023

Offerte in evidenza Conto Fineco ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Qual è il conto corrente per under 30 più conveniente a gennaio 2023? È la domanda che si pongono i giovani che stanno decidendo quale banca scegliere per aprire un conto, le cui caratteristiche principali devono essere:

100% online con home banking e mobile banking;

con home banking e mobile banking; offrire una serie di servizi basilari (carta di debito, bonifico, accredito stipendio, domiciliazione utenze, ricariche telefoniche, prelievo di contante);

(carta di debito, bonifico, accredito stipendio, domiciliazione utenze, ricariche telefoniche, prelievo di contante); far risparmiare sulle spese bancarie.

Un conto bancario economico, dunque. Ma resta il problema di come trovarlo? Una soluzione arriva dal comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, il tool gratuito e digitale che mette a confronto le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato e trova quelle più vantaggiose. Per avere una panoramica delle alternative di gennaio 2023, clicca qui sotto:

SCOPRI I MIGLIORI CONTI CORRENTE »

Conti corrente online: i più economici per i giovani a gennaio 2023

CONTO CORRENTE E BANCA DETTAGLI DEL CONTO 1 Conto BBVA canone zero a tempo indeterminato

a tempo indeterminato carta di debito inclusa

deposito libero con rendimento del 2% annuo

prelievi gratis in area euro per importi pari o superiori a 100 euro

bonifici ordinari e bonifici istantanei senza commissioni 2 Conto Corrente Arancio di Banca ING canone zero per sempre

per sempre carta di debito gratuita

carta di credito gratuita il primo anno

bonifici online senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

3% di tasso di interesse lordo senza vincoli per i primi 3 mesi, poi 0,5% annuo lordo 3 Conto Fineco di FinecoBank canone zero per gli under 30

per gli under 30 canone gratuito per 12 mesi per gli over 30

carta di debito inclusa

inclusa prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia

bonifici istantanei anche da app con commissione

Sono 3 i conti correnti online “campioni” di convenienza a gennaio 2023 e scovati da SOStariffe.it. Qui di seguito, vediamo in dettaglio i vantaggi di ciascuna offerta.

Conto BBVA

Conto corrente online e carta di debito gratuiti per sempre. A gennaio 2023, BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), la divisione italiana del gruppo bancario spagnolo, offre a zero spese un prodotto bancario con IBAN italiano che si caratterizza per:

una carta di debito (fisica e virtuale) inclusa con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

domiciliazione delle bollette gratuita;

addebito senza costi di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA senza commissioni;

ricarica del conto corrente gratuita.

BBVA offre ai nuovi clienti anche promozioni per un totale di 180 euro. Ecco quali:

Gran Cashback 10% BBVA che, con il primo mese, permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico;

che, con il primo mese, permette di recuperare fino a 50 euro su tutti gli acquisti in modo automatico; Cashback 1% BBVA per ricevere fino a 30 euro in un anno;

per ricevere fino a 30 euro in un anno; Passaparola, portando amici in BBVA, si riceve un bonus fino a 100 euro.

BBVA mette a disposizione dei titolari del conto anche servizi pay per-use che prevedono il pagamento di una commissione. Ecco quali sono:

stipendio accreditato in anticipo sul proprio conto, quando e quanto si vuole a partire da solo 0,25 euro;

servizio Pay&Plan per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro;

per pagare i propri acquisti in comode rate. È conveniente poiché si possono pagare in 3, 5 o 10 rate mensili a partire da 0,50 euro; possibilità di pagare online le bollette non domiciliate direttamente dall’App per solo 1,50 euro con PagoPa e con Cbill.

Infine BBVA propone “Deposito flessibile”, un deposito senza vincoli per importi da un minimo di 500 euro a un massimo di 50.000 euro. Questo conto deposito offre un rendimento del 2% annuo sulla somma depositata e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), è garantito comunque un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza. Per questo deposito non ci sono spese di apertura né di gestione. Lo si apre online in totale autonomia e senza burocrazia.

Per saperne di più sull’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

SCOPRI IL CONTO BBVA »

Conto Corrente Arancio di ING

Conveniente è anche Conto Corrente Arancio. Il gruppo bancario olandese ING offre un conto corrente online che si apre (gratuitamente) tramite Internet con firma digitale e si può gestirlo con l’App (con accesso con impronta digitale) oppure con l’home banking.

Con la formula più ricca di servizi “Modulo Zero Vincoli” (attivabile e disattivabile in qualsiasi momento), Conto Corrente Arancio è a zero spese (esclusa l’imposta di bollo) con l’accredito di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, il canone è di 2 euro al mese. Con carta di debito Mastercard a canone gratuito (il rilascio costa invece 3 euro) con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay, questa formula include anche:

prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono;

un modulo gratuito di assegni all’anno;

pagamenti di MAV, F24, RAV senza costi.

Inoltre, con il servizio Pagoflex è possibile pagare a “piccoli passi” in 3, 6, 9 oppure 12 mesi i propri acquisti superiori a 200 euro se effettuati con la carta di credito abbinata al conto corrente. Carta di credito Mastercard Gold con un canone mensile di 2 euro (24 euro l’anno), ma il canone è zero in tutti i mesi in cui si spendono almeno 500 euro o avendo un Pagoflex attivo. Una carta, con collegamento ad Apple Pay e Google Pay, che prevede l’addebito il 10° giorno del mese.

Disponibile anche la carta prepagata Mastercard con canone annuo e rilascio gratuiti per la versione virtuale, mentre il rilascio della versione fisica ha un costo di 10 euro. In entrambi i casi, la ricarica della carta prevede un esborso di 1 euro.

Infine, scegliendo Conto Corrente Arancio, è possibile avere un rendimento del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi. In dettaglio:

aprendo il Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivandolo entro il 31 marzo 2023;

aprendo il Conto Corrente Arancio entro il e attivandolo entro il 31 marzo 2023; per i primi 3 mesi dall’attivazione si ha il 3% fino a 100.000 euro;

per i primi 3 mesi dall’attivazione si ha il fino a 100.000 euro; alla fine dei tre mesi, i propri risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo.

Per una panoramica dell’offerta di Conto Corrente Arancio, ecco il link di riferimento:

SCOPRI CONTO CORRENTE ARANCIO »

Conto Fineco di FinecoBank

Fino al compimento dei 30 anni, il canone annuo è gratuito per il Conto Fineco e FinecoBank per gli under 30 offre anche condizioni vantaggiose per investire:

azioni Italia 2,95 euro per ordine;

azioni USA 3,95 dollari per ordine;

PAC (Piano di accumulo del capitale) in ETF (Exchange-traded fund) 0 euro di spese.

Per gli over 30, invece, che aprono il conto entro il 30 giugno 2023, ci sono 12 mesi di canone zero, poi si pagano 6,95 euro al mese, ma con possibilità di azzerare il costo grazie a una serie di sconti.

Inoltre, per i nuovi clienti c’è anche un omaggio: un buono Amazon di 50 euro.

Con Fineco è possibile tenere il proprio bilancio familiare sempre monitorato grazie al servizio accessorio e gratuito “MoneyMap”, che categorizza in automatico entrate e uscite e aiuta a risparmiare con un budget personalizzato. Scegliendo quanto spendere, si è avvisati con degli alert al raggiungimento delle soglie impostate.

Altre caratteristiche di questo conto sono:

carta di debito a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro);

a canone gratuito (spedizione a casa 2,25 euro); prelievi di contante gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia;

gratuiti superiori a 99 euro dagli ATM in Italia; bonifici istantanei per pagamenti in pochi secondi, anche da app. Il servizio prevede una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 eurp);

per pagamenti in pochi secondi, anche da app. Il servizio prevede una commissione pari allo 0,20% dell’importo trasferito (minimo 0,85 euro e massimo 2,95 eurp); prelievi smart agli ATM UniCredit senza carta, basta il QR Code nello smartphone;

prelievo gratuito fino a 3.000 euro da tutti gli ATM UniCredit in Italia;

pagamento online di MAV, RAV, bollo auto, utenze, bollettini, tasse e imposte;

ricariche telefoniche gratuite.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta di FinecoBank, clicca il link qui sotto:

SCOPRI CONTO FINECO »