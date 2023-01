Telefonia mobile 5G: vantaggi e svantaggi rispetto alla 4G e offerte di Gennaio 2023

Il 5G è l’ultimo standard di telefonia mobile e già oggi ha portato enormi benefici agli utenti. Per poter accedere a questa tecnologia serve però un piano abilitato alla navigazione sulle reti di ultima generazione e uno smartphone compatibile. Oggi tanti operatori prevedono offerte 5G, anche a prezzi molto abbordabili, ma quali sono le vere differenze rispetto al 4G? La verità è che passare al 5G in linea di massima è decisamente una scelta conveniente.

Telefonia mobile 5G: pro e contro rispetto al 4G

Il 5G è un’evoluzione del 4G la cui distribuzione globale è iniziata nel 2019. I vantaggi rispetto alla generazione precedente sono moltissimi. Innanzitutto una maggiore velocità nella trasmissione dei dati in download e upload, anche cinque volte superiore rispetto al 4G. Le prestazioni massime teoricamente raggiungibili con il 5G è di 10 Gigabit al secondo. Le reti di ultima generazione inoltre garantiscono una latenza inferiore, ovvero una maggiore velocità di reazione della rete. Questa caratteristica permette di giocare online, guardare contenuti in streaming in altissima qualità senza lag o cadute del segnale e di utilizzare le app sostanzialmente in tempo reale. Il 5G è inoltre più efficiente del 4G in termini di efficienza energetica. L’applicazione dello standard più recente porterà a un più rapido sviluppo in diversi ambiti al di là delle telefonia mobile, come automotive, smart cities e industria in generale.

Non ci sono evidenti aspetti negativi associati alle reti di ultima generazione se non forse la copertura, ancora piuttosto limitata nel nostro Paese se non nelle città più grandi. Alcuni ritengono che il 5G possa essere dannoso in qualche modo per la salute ma non ci sono evidenze scientifiche a conferma di questa tesi.

Per confrontare le diverse offerte 5G disponibili attualmente potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Basta inserire alcuni parametri utili a costruire il vostro profilo personali di consumi per visualizzare le proposte più convenienti in base alle esigenze personali di ciascuno.

Telefonia mobile 5G: le migliori offerte di gennaio 2023

Le migliori offerte 5G di gennaio Minuti e SMS Giga inclusi e velocità di navigazione in 5G Prezzo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 150 GB 7,95 euro Giga 150 di Iliad illimitati 150 GB 9,99 euro TIM 5G Power Famiglia (per i già clienti TIM fisso)

illimitati illimitati primo mese gratuito, poi 9,99 euro Di Più Full 5G Christmas Pack di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB (Giga doppi con smartphone incluso) 14,99 euro TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratuito, poi 14,99 euro Infinito Black Edition di Vodafone illimitati (+1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) illimitati 39,99 euro

TIM è stato il secondo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia e permette di scegliere tra diverse offerte per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane. Per chi è già cliente per la rete fissa è disponibile TIM 5G Power Famiglia con inclusi minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica. La promozione per gli utenti convergenti è gratuita ma se si disattiva la connessione di casa si hanno inclusi solo 5 GB. Il primo mese di TIM 5G Power Famiglia è regalato dall’operatore ai nuovi clienti, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Attivazione a 5 euro e SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Chi ha meno di 25 anni, invece, può attivare TIM Young con inclusi minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica o illimitati con TIM Unica. Anche in questo caso l’operatore regala il primo mese a i nuovi clienti, poi l’offerta si rinnova a 9,99 euro al mese. Acquistando la tariffa online l’attivazione è gratuitamente mentre la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue si può navigare fino a 20 GB in roaming. Il piano include anche la possibilità di ascoltare brani su TIMMUSIC senza consumare il traffico dati. E’ anche possibile personalizzarla acquistando una o più delle seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games per giocare online senza consumare traffico dati a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su telefono e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Altra offerta interessante è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con accesso prioritario alla rete di TIM o illimitati con TIM Unica. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti, poi la tariffa si rinnova a 14,99 euro al mese. Se si acquista il piano online anche l’attivazione è gratuita. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. In Ue si può navigare fino a 14 GB in roaming. Con questa tariffa avete anche 100 GB di backup su Google One (poi 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi collegati alla rete. Con TIM Unica potete attivare una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Fastweb è l’operatore con l’offerta 5G dal prezzo più basso e si è posto l’obiettivo di raggiungere il 90% della copertura entro il 2025. Con questo operatore potete avere minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB se attivate la sua tariffa Fastweb Mobile entro il 31 gennaio. Il prezzo è di 7,95 euro al mese più 10 euro una tantum per la SIM. Acquistandola online l’attivazione è gratuita. Nell’offerta sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali molto richieste oggi dalla aziende. In Ue si può navigare fino a 8 GB in roaming.

Attiva Fastweb Mobile »

Iliad invece è stato il primo gestore a lanciare un’offerta 5G sotto i 10 euro al mese. La sua proposta per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione è oggi Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB senza vincoli né costi nascosti. Il prezzo fisso per sempre è di 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In Ue si può navigare fino a 10 GB in roaming. Iliad raggiunge in 5G oltre 3.000 città in Italia.

Attiva Giga 150 di Iliad »

L’ulteriore vantaggio nell’attivare questa offerta è che si riceve uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad e navigare s fisso fino a 5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON. IliadBox inoltre include chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni all’estero, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per chi attiva Giga 150 con pagamento automatico è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il costo dell’installazione è di 39,99 euro.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Anche WindTre dispone di diverse offerte 5G con accesso prioritario alla sua rete (Priority Pass). La copertura è superiore al 95% del territorio italiano. Le migliori tariffe sono quelle che rientrano nella famiglia Di Più e tra tutte spicca Di Più Full 5G nella variante Christmas Pack. Con questa promozione potete avere minuti illimitati + 50 minuti verso l’estero, 200 SMS e 100 GB a 14,99 euro al mese con Easy Pay, il sistema di addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Se però aggiungete l’acquisto di uno smartphone 5G con acquisto a rate o in un’unica soluzione avrete inclusi ben 200 GB.

L’offerta include anche blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso prioritario e senza attese al servizio clienti al 159 e uno smartphone Xiaomi Redmi 10 5G. Se la si acquista online i 49,99 euro di attivazione si possono dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM cosa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Vodafone è stato il primo operatore a lanciare il 5G in Italia e permette altrettanta scelta in termini di offerte con una copertura outdoor del 90% a Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma. L’offerta per navigare al massimo della velocità sulla Giga Network 5G è Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati (+ 1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 Gb in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Nel piano è anche inclusa la protezione di Rete Sicura, che si disattiva poi in automatico. L’attivazione è di 6,99 euro.

Il sistema di addebito automatico su conto corrente o carta di credito include anche altri vantaggi come il 5G Priority Access per avere accesso prioritario alla rete dell’operatore quando il traffico risulta congestionato. In più con Infinito e Smart Pay avete Vodafone Club+, che ogni mese vi propone 10 GB aggiuntivi, sconti per l’acquisto di servizi e prodotti di marchi come Pulsee, YOOX, Booking.com, Amazon.it e Q8 oltre a 6 mesi di Infinity+ con 104 partite di Champions League e prezzi ridotti sui dispositivi digitali nei Vodafone Store.

Confronta le offerte di Vodafone »