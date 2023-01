Fibra ottica o ADSL: qual è la scelta migliore per la tua connessione a Gennaio 2023?

Dagli esperti di SOStariffe.it una fotografia delle due tecnologie più diffuse per navigare in Internet da casa e i consigli per orientare la propria scelta d'acquisto a Gennaio 2023 in base a esigenze di connessione, costi e copertura di Rete.

L’ADSL e la fibra ottica sono le due tecnologie più comuni per connettersi alla Rete da casa. A certificarne la diffusione è l’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Agcom, che censisce 20 milioni di linee di rete fissa attive in Italia nella prima metà del 2022. Tra queste, l’ADSL raggiunge ormai la quasi totalità delle famiglie (circa il 99,8%). Prosegue anche l’avanzata della fibra: in pole position, in termini di diffusione (circa il 96% dei nuclei), c’è quella mista rame FTTC (Fiber-to-the-Cabinet). La fibra ottica FTTH (acronimo di Fiber-to-the-home) è al galoppo, con una copertura al 44,4%.

ADSL e fibra ottica, oltre ad essere basate su infrastrutture di rete differenti, si distinguono anche per performance e costi. La scelta tra l’una e l’altra, dunque, dipende da una valutazione di:

stili e abitudini di navigazione;

esigenze di spesa;

copertura di Rete dell’area di residenza.

Nel paragrafo che segue, gli esperti di SOStariffe.it tracciano un identikit delle due soluzioni, fornendo ai consumatori una bussola che li orienti nella scelta della miglior soluzione per l’accesso alla Rete.

ADSL o fibra ottica: come sceglierle a Gennaio 2023?

Con la sua trasmissione di dati che si serve del doppino telefonico e viaggia su una linea in rame, l’ADSL assicura una connessione illimitata, ma con una velocità massima di 20 Mbps in download. Questo significa che per navigare o scaricare contenuti di piccole dimensioni, l’ADSL è una valida opzione da prendere in considerazione.

Tuttavia, i consumatori che facciano affidamento alla Rete per guardare film, serie tv ed eventi live in streaming, giocare online o lavorare senza alcuna interruzione, dovrebbero puntare su una rete in fibra ottica per ottenere performance al top. La velocità di connessione di questa tecnologia? Fino a 1 Gbps in download per la rete FTTH (ovvero il cavo che resta in fibra fino all’ingresso del proprio appartamento) e 300 Mpbs per la rete FTTC (la rete in fibra ottica arriva fino alla centralina di zona più vicina al luogo di fornitura del servizio).

Differenti performance, differenti forbici di prezzo. Di solito, l’ADSL è più economica della fibra ottica, anche se l’espansione della fibra FTTH sta gradualmente abbattendo i costi delle promozioni Internet casa fibra (nel 2022, queste offerte hanno subito una flessione del 14% rispetto al 2021, secondo una recente indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it).

Anche la copertura di Rete incide sulla scelta tra ADSL o fibra ottica. A questo proposito, gli esperti di SOStariffe.it ricordano l’importanza di verificare la copertura di rete all’indirizzo in cui si risiede, così da sapere se la zona sia raggiunta dall’ADSL e/o dalla fibra ottica (o da nessuna delle due) e, quindi, avere un’idea di quali soluzioni Internet casa si adeguino meglio alle proprie necessità.

Le soluzioni Internet casa più competitive a Gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 FiberEvolution Full di beactive fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 16 euro per 12 mesi, poi 23,50 euro (esclusiva SOStariffe.it) 2 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per il primo anno, poi 26,99 euro al mese 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download

chiamate non incluse nel piano da 22,90, mentre illimitate (con attivazione online) in quello da 27,90 22,90 euro per già clienti Vodafone

27,90 per i nuovi clienti 4 Super Fibra di WindTre fino a 1 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta (23/cent) nel piano da 22,99 euro; illimitate in quello da 26,99 euro 22,99 euro per già clienti WindTre Mobile

26,99 per i nuovi clienti

Passando sotto il radar del comparatore di SOStariffe.it le offerte Internet casa, abbiamo individuato quelle con il miglior rapporto qualità-prezzo a gennaio 2023.

FiberEvolution Full di beactive

La promozione di beactive porta la fibra ottica nelle case dei lettori di SOStariffe.it al prezzo esclusivo di 16 euro al mese per 12 mesi, che sale poi a 23,50 euro al mese al termine dell’anno.

Di seguito una sintesi delle caratteristiche dell’offerta, che non include il piano Voce:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; Router 5530 Fritz!Box con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta;

con Wi-fi 6 integrato incluso nell’offerta; assistenza clienti con presa in carico della richiesta entro 24 ore;

costo di attivazione: 27,50 euro una tantum.

Coloro che volessero aggiungere le chiamate illimitate pagherebbero comunque 16 euro al mese peri primi 12 mesi. Successivamente, però, l’offerta costerebbe 27,50 euro al mese anziché 23,50 euro.

Illumia Wifi

Anche la promozione della bolognese Illumia, che già opera nel Mercato Libero dell’energia, assicura ai consumatori un prezzo contenuto della fibra per il primo anno: 19,99 euro al mese con attivazione online. Terminato l’anno, il costo sale a 26,99 euro al mese.

Ecco l’identikit dell’offerta, che non include le chiamate:

connessione senza limiti;

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

e 300 Mbps in upload su rete FTTH; modem gratis per il primo anno, poi è applicato un canone di 2,99 euro al mese;

nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

contributo di attivazione gratuito per i già clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Internet Unlimited di Vodafone

Internet Unlimited può essere attivata sia dai nuovi clienti sia dai già “fedelissimi” Vodafone. Per coloro che abbiano già una SIM mobile attiva, la fibra ultra veloce di Vodafone è disponibile al costo di 22,90 euro al mese. Per i nuovi clienti, invece, il prezzo sale a 27,90 euro al mese (con attivazione online).

Di seguito, i punti cardinali dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH sulla Giga Network Fibra;

in download in FTTH sulla Giga Network Fibra; Wi-fi 6 Station gratuito con Wi-Fi Optimizer per migliorare la copertura in tutta la casa;

costo di attivazione incluso nel prezzo: 5 euro al mese per 24 mesi;

in caso di recesso anticipato, basterà versare le rate residue del costo di attivazione.

Ciò che cambia tra le due opzioni è il piano Voce che, per i nuovi clienti, prevede le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali incluse previa attivazione online dell’offerta.

Super Fibra di WindTre

Anche WindTre assicura un “canale” privilegiato ai clienti che hanno già una SIM Wind attiva. Per loro la super fibra costa 22,99 euro al mese, mentre per i nuovi clienti il prezzo si attesta sui 26,99 euro al mese.

Super Fibra include:

navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload su rete FTTH;

e 500 Mbps in upload su rete FTTH; modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

possibilità di attivare fino a 3 SIM mobile con Giga illimitati gratis ogni mese;

gratis ogni mese; un anno di Amazon Prime gratis (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime);

(valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime); costo di attivazione: 19,99 euro una tantum.

Analogamente alla proposta di Vodafone, anche WindTre differenzia Super Fibra sul piano voce: nel piano da 22,99 euro al mese, le chiamate prevedono l’addebito alla risposta (23 centesimi) verso tutti i fissi e mobili nazionali. Invece, nel piano da 26,99 euro, sono incluse le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

