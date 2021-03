Conti correnti online: i migliori di Marzo 2021

I conti correnti online sono più economici di un anno fa, il nuovo studio di SOStariffe.it mostra come tra Marzo 2020 e lo stesso mese del 2021 i costi di tenuta di questi prodotti siano calati. Sono diminuite anche le commissioni sulle operazioni, gli unici profili che non hanno goduto di questi ribassi sono stati quelli dei single. Ecco quali sono le migliori offerte per chi vuole passare ai conti correnti online

Come ogni anno è stato pubblicato l’Osservatorio di SOStariffe.it sui costi di tenuta e gestione dei conti correnti. Lo studio si è concentrato sull’analisi dei costi operativi e delle spese di canone richiesti dai principali istituti di credito presenti in Italia.

Nella ricerca sono state prese in esame le offerte di 27 banche ed è stato studiato l’utilizzo dei conti da parte degli utenti. I profili sono stati poi suddivisi tra conti online e prodotti tradizionali e sono stati create delle sottocategorie in base ai correntisti: single, coppia e famiglia.

I dati della ricerca hanno mostrano una flessione generale dei costi sia per i conti correnti online che per quelli tradizionali. I conti più economici sono rimasti quelli digital e sono anche quelli che hanno registrato la maggiore riduzione di spesa per gli utenti tra il 2020 e il 2021. In un solo anno la spesa media per i conti online è scesa del – 3,54%.

L’analisi dei costi dei conti correnti ha preso in esame sia i conti online che i conti tradizionali (con utilizzo online) ed ha identificato tre diversi profili di consumo (single, coppia e famiglia). Per famiglie e coppie i costi dei conti sono diminuiti anche quasi del 10% in alcuni casi, mentre per i single sono aumentati del 6,79% le spese per i conti online e addirittura del 13% per quelli tradizionali.

Le migliori offerte per aprire i conti correnti online

Dal confronto tra il 2020 e il 2021 in termini di costi per la tenuta dei conti è arrivata la conferma che i conti correnti online restino i più convenienti. In termini di spesa gestire un conto tradizionale costa ogni anno in media 122 euro circa, per un conto corrente online dovrete invece pagare poco più di 56 euro l’anno.

Ecco a Marzo 2021 quali sono le promozioni per aprire uno dei migliori conti correnti online e quali condizioni vi propongono i principali istituti. Il vantaggio di queste soluzioni sta nella convenienza dell’operatività online, le commissioni per fare bonifici, operazioni di ricarica prepagate o di controllo dei movimenti.

1. Conto Arancio

Il prodotto Conto Arancio di ING può essere attivato dai maggiorenni (il limite massimo d’età è di 75 anni) che presenti una busta paga o che dimostrino di avere un reddito mensile. Si può aprire il conto con questa banca nella versione con Modulo Zero Vincoli, questa soluzione vi garantirà l’accesso ad un prodotto con condizioni operative molto vantaggiose.

Il conto di ING è a zero spese se accreditate lo stipendio (o la pensione), purché la somma che viene versata sul sito ogni mese è pari a 1.000 euro. Se attivate questa offerta potrete contare su prelievi gratuiti sia in Italia che in Europa, non dovrete pagare commissioni sui bonifici SEPA di importo inferiore e 50 mila euro. Potrete anche ottenere una carta di debito senza costi di emissione.

Nel pacchetto offerto vengono compresi anche 1 carnet di assegni, la possibilità di accedere ai servizi online, alla banca via telefono e di operare recandosi in filiale senza costi aggiuntivi.

Per poter utilizzare vostro profilo dovrete scaricare l’app e creare il vostro profilo, le credenziali vi serviranno anche per entrare sull’account personale sul sito. Tramite i canali digitali potrete controllare saldo e movimenti, effettuare bonifici e comunicare con la banca.

2. Conto Widiba

Banca Widiba offre uno dei migliori conti correnti online, la sua proposta – che vedremo in dettaglio tra poco – è arricchita dal conto deposito con vincolo a 6 mesi vi garantisce un rendimento dell’1%. Il conto dell’offerta è un prodotto a canone zero per chi attiva l’accredito dello stipendio e può essere gestito tramite app e sito dell’istituto.

A Marzo le condizioni operative proposte per i nuovi clienti sono le seguenti:

prelievi gratis presso ATM MPS o di altre banche (se superiori a 100 euro)

bonifici online senza commissioni

bonifici agli sportelli 2 euro

operazioni di prelievo in UE 2 euro

prelievi allo sportello 3 euro

carta prepagata 10 euro o carta di credito 20 euro

Per i nuovi clienti, come bonus di benvenuto, sono offerte anche l’attivazione gratuita di una casella pec e la firma digitale.

Il conto online può essere attivato in pochi minuti compilando il form online, dovrete avere a portata di mano il vostro codice fiscale e il documento di identità. Con il profilo digitale potrete controllare l’operatività del vostro conto, attivare o disattivare servizi e impostare i codici di sicurezza per acquisti online.

Se volete aprire un conto deposito con Banca Widiba ecco quali sono al momento le condizioni proposte sulle soluzioni vincolate:

3 mesi con rendimento dello 0,25%

6 mesi 0,40%

12 mesi 0,60%

18 mesi 0,80%

24 mesi 1%

3. Conto My Genius

Se volete un conto online proposto da UniCredit come nuovi clienti potrete sfruttare l’offerta per l’apertura del My Genius con il servizio Banca Multicanale. Il servizio che vi consente di operare sul vostro conto da tutte le piattaforme disponibili e attraverso diversi canali (telefono, app, pc o in banca). L’offerta potrà essere attivata fino al 30 Settembre.

Non possono accedere a questo pacchetto di UniCredit i clienti che hanno già sottoscritto un contratto con questa banca o con BuddyBank, i correntisti che hanno già attivato il servizio Banca Multicanale e quelli che hanno Genius Card.

Il conto in questione è un prodotto componibile con dei moduli, si potrà quindi scegliere quale pacchetto di servizi attivare o disattivare in base alle esigenze del momento. Nel conto My Genius senza nessuna integrazione sono proposte le seguenti condizioni:

bonifici senza commissioni

giroconti online gratis

carta My One emessa gratuitamente

Si potranno poi richiedere carte prepagate aggiuntive o carte di credito, così come servizi più complessi per trasferire il vostro denaro con i moduli Silver (canone 9 euro al mese), Gold (12 euro al mese) e Platinum (22 euro al mese).

Chi attiva il conto My Genius senza moduli potrà non pagare il canone del servizio Banca Multicanale. Se però attivate uno dei piani Silver, Gold o Platinum e poi lo disattivate senza passare ad un altro dei pacchetti dovrete versare i 3 euro al mese per l’opzione Multicanale. Gli under 30 enni riceveranno uno sconto sul canone pari a 2 euro al mese, così come coloro che accreditano lo stipendio.

4. Conto Crédit Agricole

Con la banca Crédit Agricole potrete avere fino a 200 euro di buoni da spendere sulla piattaforma di Amazon. Il primo voucher viene offerto ai nuovi clienti che scelgono il conto online dell’istituto entro Marzo 2021.

Il valore di questo buono Amazon è di 100 euro e per ottenerlo in fase di registrazione il correntista dovrà utilizzare il codice che viene fornito dalla banca, si dovrà poi attivare il servizio Homebanking e la carta di debito al massimo entro 1 mese. Poi si dovrà anche procedere all’accredito di stipendio o pensione oppure a mantenere una giacenza media di 5 mila euro. Un’alternativa per poter comunque accedere all’offerta è sottoscrivere una polizza CA Assicurazioni da Nowbanking.

Il secondo buono del valore di 100 euro potrà essere vostro se attiverete, tramite Crédit Agricole, anche la carta American Express. La richiesta dalla carta dovrà avvenire entro il 31 Maggio e nei primi 2 mesi dovrete spendere almeno 500 euro.

Per operare con questo conto online ecco quali condizioni vi pone la banca:

prelievi senza commissioni presso ATM Crédit Agricole in Italia e in UE

primi 24 prelievi gratis anche presso ATM altre banche, poi commissione fissa di 2,10 euro

prelievi all’estero 2,10 euro

bonifici online gratuiti

5. N26 Conto corrente

La banca tedesca N26 vi offre un prodotto completamente gestibile con l’applicazione, questo strumento sarà indispensabile anche per poter registrare il vostro profilo e attivare l’offerta. Il conto corrente Standard di N26 è un prodotto a canone zero che vi offre delle condizioni di prelievo e bonifico molto vantaggiose soprattutto per le operazioni via web:

prelievi gratuiti in Italia e all’estero

bonifici gratis

bonifici internazionali a condizioni agevolate con Transfer Wise

2 Spaces per conservare i vostri soldi per realizzare dei progetti

categorizzazione delle spese e statistiche sugli acquisti

Nell’offerta proposta l’istituto include anche l’emissione di una carta di debito.

