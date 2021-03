Quali sono i migliori conti correnti online a Marzo 2021

Scegliere i conti correnti online permette di dimezzare la spesa legate alle operazioni e alla tenuta dei conti correnti, è quello che emerge dal nuovo studio di SOStariffe.it . Tra il 2020 e il 2021 i prodotti offerti dai principali istituti in Italia sono diventati più economici, almeno per famiglie e coppie. Per i single invece i costi annuali legati al proprio conto corrente sono incrementati anche del 13%

Aprire uno dei migliori conti correnti online a Marzo potrebbe farvi risparmiare molto. L’Osservatorio sul costo dei conti correnti, offerti dai 27 maggiori istituti di credito attivi in Italia, ha mostrato come i prodotti bancari all digital continuano ad essere più economici dei conti tradizionali.

Nel 2021 una famiglia con un conto tradizionale spende in media circa 121,70 euro (l’1,42% in meno dello scorso anno), mentre chi ha scelto di passare ai conti online il costo di tenuta e di operatività si aggira intorno a 56 euro (in calo quasi del 4%).

Dall’analisi dei tre profili considerati nella ricerca di SOStariffe.it emerge una netta differenza sull’andamento delle spese per famiglie/coppie e single. Se per i primi due gruppi di correntisti è stata registrata una flessione dei costi complessivi, i single che hanno aperto un conto a Marzo 2021 hanno pagato fino al 13% in più rispetto ad un anno fa. La spesa annuale per i conti correnti online dei single ha raggiunto 48,20 euro, mentre la tenuta dei conto tradizionale ha superato i 100 euro.

In un anno, comunque, i conti correnti sono diventati più economici. Per le famiglie la riduzione dei costi è stata del -7,19% per i conti tradizionali (la spesa media è passata da 150 a 139 euro), mentre i conti online nel 2020 costavano 70 euro e nel 2021 la spesa ipotizza è stata di 63,60 euro.

Nella ricerca completa potrete anche scoprire qual è il costo medio per prelevare, fare un bonifico, operare presso gli sportelli e quali sono state le variazioni di spesa nell'ultimo anno.

Come fare una ricerca dei migliori conti correnti online

Per effettuare questo studio su 27 istituti di credito e per confrontare i dati relativi ai canoni e a tutte le spese operative dei tre profili di correntisti è stato fondamentale il supporto del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it. Si tratta di uno strumento vi permette di analizzare le promozioni e le condizioni di apertura dei conti in modo semplice e veloce.

Per poter avere delle informazioni più attendibili è necessario che indichiate alcuni elementi: età correntista, prodotti collegati al conto (carte o app di pagamento), numero di prelievi gratuiti, ecc.

Se cliccate sul link in basso potrete effettuare la vostra ricerca in pochi secondi e otterrete dei risultati facili da leggere e confrontare.È disponibile anche l’App di SOStariffe.it che potrete scaricare sul vostro smartphone. I servizi sono gratuiti e senza impegno all’acquisto.

Le migliori offerte per aprire i conti correnti online

Anche nel 2021 i conti correnti più convenienti si sono confermati quelli online. Sono dei prodotti flessibili, dai costi contenuti e se fate attenzione ad utilizzare gli strumenti operativi online sono anche molto economici. A Marzo 2021 ecco quali sono le offerte più convenienti per aprire un conto digital e quali incentivi vi offrono le banche se scegliete i conti correnti online.

1. Conto Widiba

Il conto corrente che offre più vantaggi per i nuovi correntisti che ne richiedono l’attivazione è il Conto Widiba. La banca propone come bonus di benvenuto la possibilità di aprire anche un conto deposito con vincolo a 6 mesi con un interesse sulle somme versate dell’1%.

Il conto viene proposto come a zero spese per chi attiva l’accredito dello stipendio e offre delle condizioni operative abbastanza vantaggiose per i nuovi utenti:

prelievi gratis presso ATM MPS o di altre banche (se superiori a 100 euro)

bonifici online senza commissioni

bonifici agli sportelli 2 euro

operazioni di prelievo in UE 2 euro

prelievi allo sportello 3 euro

La Banca Widiba non include l’emissione gratuita di carte di credito o prepagate, per poter avere questi prodotto dovrete pagare tra 10 e 20 euro al mese. Fanno parte del pacchetto delle offerte di Marzo anche la casella PEC e la firma digitale.

Per aprire il vostro nuovo conto corrente online vi servirà fornire i dati della vostra carta di identità o del passaporto, il codice fiscale e vi sarà richiesto di effettuare un bonifico simbolico da un altro conto a voi intestato o di procedere al riconoscimento via web cam (o con altre soluzioni).

Con Widiba potrete gestire il vostro prodotto e gli strumenti ad esso collegati con app o tramite il profilo personale. L’area riservata è una risorsa che vi permette di effettuare pagamenti, di controllare saldo e movimenti e di impostare password o codici di sicurezza.

La banca offre anche altre soluzioni di conto deposito, questi prodotti vi permettono di guadagnare sui risparmi che mettete da parte. I rendimenti migliori sono quelli proposti ai clienti che scelgono le linee vincolate, le promozioni di Marzo sono:

3 mesi con rendimento dello 0,25%

6 mesi 0,40%

12 mesi 0,60%

18 mesi 0,80%

24 mesi 1%

2. Conto My Genius

Un’altra soluzione per aprire uno dei migliori conti correnti online è quella proposta da UniCredit, l’offerta My Genius. Questo conto è un prodotto online a canone zero con il servizio Banca Multicanale compreso gratis (altrimenti avrebbe un costo di 3 euro al mese) nella promozione di Marzo.

Attivare Banca Multicanale consente ai correntisti di gestire i servizi e gli strumenti del conto da app, via telefono o con il proprio pc. Se avete già un conto UniCredit, Buddybank o un prodotto con Banca Multicanale. in funzione o Genius Card, non potrete attivare My Genius. La promozione che stiamo per descrivere è disponibile solo fino al 30 Settembre.

Le condizioni previste dal contratto di apertura del conto corrente online di UniCredit vi offrono i bonifici e giroconto gratis e includono l’emissione gratuita della carta My One. potrete poi decidere se attivare o disattivare i moduli componibili per My Genius. Le soluzioni a vostra disposizione sono: Silver (canone 9 euro al mese), Gold (12 euro al mese) e Platinum (22 euro al mese).

Il primo è un modulo che vi offre una carta aggiuntiva e che aumenta l’operatività gratuita online. Con Gold invece potrete contare su una carta di credito a canone zero per 1 anno. Il modulo Platinum è un conto molto complesso e che vi offre servizi per implementare le transazioni e i trasferimenti di denaro.

L’offerta che vi regala Banca Multicanale si annulla se attivate un modulo e poi tornate al conto My Genius senza moduli. L’istituto di credito prevede anche una formula di sconto sul canone dei moduli, sono piccole riduzioni dei costi di tenuta mensili per chi ha meno di 30 anni o per chi attiva operazioni ricorrenti.

3. Conto Crédit Agricole

Fino a fine Marzo sarà possibile aprire il conto corrente online della banca Crédit Agricole ottenendo fino a 200 euro di buoni Amazon per i vostri acquisti sulla piattaforma di e-commerce. Prima di descrivere i due voucher proposti dall’istituto francese, ecco quali sono le condizioni applicate alle vostre operazioni con questo prodotto:

prelievi senza commissioni presso ATM Crédit Agricole in Italia e in UE

primi 24 prelievi gratis anche presso ATM altre banche, poi commissione fissa di 2,10 euro

prelievi all’estero 2,10 euro

bonifici online gratuiti

Se volete attivare questo conto di Crédit Agricole dovete essere maggiorenni e dovete avere la residenza in Italia. Il primo voucher da 100 euro sarà vostro se vi registrerete per aprire il conto della banca francese usando l’apposito codice Amazon.

Tra le condizioni necessarie per ottenere l’accredito del buono ci sono l’attivazione del servizio Homebanking e della carta di debito proposta da Crédit Agricole entro il primo mese. Successivamente come clienti dovrete anche attivare il servizio di accredito automatico dello stipendio (o della pensione). In alternativa sarà possibile ottenere il voucher anche se il conto avrà una giacenza media di 5 mila euro. L’istituto francese propone anche una terza via per poter avere i 100 euro di buono Amazon, il voucher sarà vostro se sottoscriverete una polizza CA Assicurazioni da Nowbanking.

Il secondo buono del valore di 100 euro potrà essere vostro se attiverete, tramite Crédit Agricole, anche la carta American Express. La richiesta dalla carta deve essere inoltrata non più tardi del 31 Maggio 2021 e nei primi 2 mesi dovrete spendere almeno 500 euro con la carta Amex.

4. N26 Conto corrente

La banca tedesca N26 è uno degli istituti più innovativi e la sua offerta consiste in un conto corrente all digital a zero spese che deve essere associato all’applicazione N26. Se volete sottoscrivere l’attivazione di questo prodotto dovrete scegliere se procedere alla verifica dell’identità con un video messaggio o inviando una vostra foto con il vostro documento di identità.

Le condizioni per operare con il conto e le carte del prodotto N26 Standard a canone zero sono:

pagamenti gratuiti e illimitati in qualsiasi valuta

fino a 3 prelievi gratis da altri sportelli in Italia e all’estero

bonifici gratis

bonifici internazionali a condizioni agevolate con Transfer Wise

2 Spaces per conservare i vostri soldi per realizzare dei progetti

categorizzazione delle spese e statistiche sugli acquisti

Nell’offerta proposta l’istituto include anche l’emissione di una carta di debito. Se vorrete maggiori servizi e strumenti potrete optare per le soluzioni a pagamento di questo istituto di credito: Smart, You e Metal. Il conto Smart costa 4,90 euro, questo prodotto include i servizi e gli strumenti descritti per N26 Standard e aggiunge:

10 Spaces

Spazi condivisi con altri clienti

funzione Spiccioli

Con i conti You e Metal i costi mensili salgono fino a 16,90 euro e sono compresi nei pacchetti assicurazioni e e sconti speciali.

