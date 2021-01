Conti correnti online: i migliori di Gennaio 2021

Canone zero, condizioni agevolate su prelievi e operazioni e funzioni innovative, sono alcune delle caratteristiche che rendono i conti online uno strumento interessante per i correntisti. In particolare chi sceglie un prodotto digital riesce a dimezzare i costi di gestione rispetto ai canoni per mantenere un conto tradizionale. Ecco quali sono i migliori conti correnti online e le promozioni per chi sottoscrive un contratto a Gennaio

Le spese da sostenere per aprire e mantenere un conto corrente sono aumentate notevolmente negli ultimi anni. I canoni e i costi di gestione dei conti tradizionali per una famiglia possono arrivare anche a 150 euro l’anno, mentre scegliendo un conto online lo stesso nucleo familiare spenderebbe circa 70 euro.

L’Osservatorio di SOStariffe.it sull’andamento dei costi dei conti correnti ha mostrato tra il 2019 e il 2020 un aumento medio dei costi annui legati ai conti, sia online che tradizionali. In realtà il prodotto che ha visto incrementare maggiormente le spese per i clienti è proprio il conto digital, ma nonostante una crescita quasi del 30% in un anno i costi da sostenere per la gestione annua di un conto online sono la metà rispetto a quelli per mantenere un prodotto tradizionale.

La spesa media di tenuta di un conto online è passata da 45 euro a 58,58 euro considerando il periodo Gennaio 2019 e Gennaio 2020. Nello stesso periodo però i costi annui per gestire un conto tradizionale sono passati da 100,68 euro a 123,46 euro. Chi apre un conto digital dunque continuare a spendere molto meno rispetto agli altri correntisti.

La ricerca dei migliori conti correnti online

Per individuare il conto corrente online più adatto alle proprie esigenze è possibile utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. L’algoritmo individuerà le migliori offerte del momento e i risultati della ricerca mostreranno anche un riassunto schematico delle principali condizioni contrattuali proposte.

Le informazioni da tenere in considerazione, oltre ai costi del canone, sono quelle relative alle spese di operatività. Per visionare i dati relativi alle commissioni, alle spese di emissione delle carte e ai canoni aggiuntivi collegati al conto corrente l’utente deve cliccare sul menu Maggiori informazioni.

Le offerte di Gennaio per chi apre un nuovo conto corrente

A Gennaio diverse banche propongono offerte convenienti per chi apre un conto online. Ecco le migliori promozioni del mese.

1. Conto Arancio

Conto Corrente Arancio è un prodotto a canone zero di ING, i clienti possono inoltre gestire i propri risparmi completamente online grazie all’app. Chi apre questo conto potrà avere:

ogni mese con accredito di stipendio o pensione (almeno 1000 euro)

prelievi gratis in Italia e in UE

zero commissioni su bonifici SEPA (fino a 50 mila euro) se operati online, al telefono o in filiale

1 carnet di assegni l’anno

inclusa anche l’emissione di una carta di debito

Queste le condizioni offerte a chi attiva il Modulo Zero Vincoli. Se si sceglie la versione vincolata alle operazioni di prelievo saranno applicate delle commissioni pari a 0,75 euro, per i bonifici invece saranno gratuiti i versamenti e pagamenti online mentre si pagheranno 2,50 euro l’una le operazioni fatte in filiale o al telefono. Per avere un carnet di assegni inoltre i clienti dovranno sostenere un costo di 7,50 euro.

2. Conto Widiba

Conto Corrente Widiba è prodotto che per il primo anno offre un azzeramento del canone mensile. Il costo di gestione sarà zero per sempre se si accredita lo stipendio, altrimenti il costo è di 5 euro a trimestre. Chi apre un conto con Banca Widiba può contare sul servizio Open che permette di gestire tramite la stessa app i diversi conti correnti, anche quelli aperti presso banche diverse.

Chi sceglie questo conto online potrà fare prelievi (da almeno 100 euro) senza pagare commissioni, anche i bonifici sono senza commissioni. I nuovi clienti dell’istituto avranno anche una PEC gratuita e il sevizio di firma digitale. Tra le altre funzioni offerte con il conto Widiba c’è quella per fare trading online.

Con la sottoscrizione del nuovo conto corrente digital i clienti potranno anche aprire un conto deposito vincolato a 6 mesi con un tasso di rendimento dell’1,20%. Le linee libere e quelle vincolati sono delle soluzioni a disposizione dei clienti Widiba. Il funzionamento di questi strumenti prevede dei tassi di interesse che crescono con l’incrementare dei mesi di vincolo. I tassi proposti a Gennaio sono:

3 mesi 0,25%

6 mesi 0,40%

12 mesi 0,60%

18 mesi 0,80%

24 mesi 1%

Con le linee libere viene applicato il rendimento minimo stabilito dalla BCE, quindi sui risparmi depositati si otterrà lo 0,10% l’anno.

3. Conto My Genius

My Genius è il conto online di UniCredit proposto a Gennaio. L’attuale promozione permette di avere questo prodotto a canone zero se lo si attiva online entro il 30 Settembre 2021. Nell’offerta inoltre vengono inclusi bonifici e giroconti gratuiti e l’emissione della carta di debito My One Visa. Possono godere di queste condizioni coloro che non abbiano già un conto con questo istituto o con Buddy Bank, la promozione è incompatibile anche con le Genius Card e il servizio Banca Multicanale.

Si può aprire My Genius nella sua versione base, la particolarità di questo prodotto è la possibilità di aggiungere poi un modulo con servizi e funzioni adatte a diverse esigenze. I pacchetti abbinabili al conto sono:

Silver – 9 euro di canone – carta UniCredit Card Click gratis, 1 carnet da 10 assegni e possibilità di fare bonifici online

Gold – 12 euro al mese – include servizi e strumenti del piano Silver e aggiunge l’emissione di una carta di credito a canone zero per il primo anno. L’utente potrà scegliere una delle seguenti carte UniCreditCard Flexia Classic, UniCreditCard Flexia Classic WWF, UniCreditCard Flexia Classic E, UniCreditCard Flexia Giovani. La promozione che azzera il canone per 1 anno può essere estesa se il cliente spende almeno 2 mila euro l’anno

Platinum – 22 euro di canone mensile – questo è il pacchetto più articolato e ingloba i primi due piani e aggiunge anche la possibilità di altre 2 carte di debito abbinate al conto, l’esonero dal pagamento del canone di una carta di credito, assegni compresi, prelievi gratuiti anche all’estero, commissione pagamento fattura Telepass

Sono previsti dei bonus per ridurre le spese mensili dei canoni, si ottiene uno sconto di 2 euro al mese se si accredita lo stipendio o la pensione e altri 2 euro di bonus sono destinati a chi ha meno di 30 anni. I moduli possono essere attivati e disattivati a piacere del cliente, però si deve tenere conto che se si aggiunge uno dei piani e poi si decide di tornare alla versione base del conto si perderà il diritto allo sconto sul canone mensile.

4. Conto Crédit Agricole

Conto Crédit Agricole Online della banca francese è un altro prodotto a canone zero e che offre ai nuovi clienti che aprano questo conto corrente online entro il 31 Gennaio un buono Amazon fino a 200 euro. Per poter avere il primo welcome bonus di 100 euro gli utenti dovranno procedere in questo modo:

aprire il conto online inserendo il codice AMAZON in fase di sottoscrizione

attivazione della carta di debito gratuita offerta da Crédit Agricole entro 26 Febbraio

accreditare lo stipendio o la pensione sul conto entro fine Febbraio, oppure mantenere una giacenza media di 5 mila euro

L’ulteriore voucher Amazon da 100 euro si può avere richiedendo una carta American Express tramite il servizio di home banking della banca. La condizione per avere il buono è che la domanda della carta sia inoltrata a Marzo 2021 e si dovranno spendere fino a 500 euro nei primi 3 mesi.

Le condizioni economiche applicate all’operatività di base sono:

zero commissioni su prelievi in Italia presso sportelli automatici Crédit Agricole

24 prelievi gratis anche presso altre banche, poi commissioni 2,10 euro

prelievi all’estero 2,10 euro

bonifici online gratuiti

5. N26 Conto corrente

L’ultima offerta di questa classifica è il conto online di N26, la banca all digital tedesca. Questo prodotto è disponibile nella versione Standard, a canone gratuito, il conto You (costo di 9,90 euro al mese) e Metal (16,90 euro al mese). Per aprire un conto N26 è richiesta una durata minima di 12 mesi.

Per aprire e gestire questo conto è necessario scaricare l’app della banca per gestire i risparmi ed effettuare pagamenti contactless. Nell’offerta di questa banca sono compresi nel conto N26 una carta di debito Mastercard, prelievi gratuiti in Italia e all’estero e bonifici internazionali con commissioni molto basse grazie al sistema Transfer Wise.

Nel pacchetto inoltre è compreso anche un servizio che permette di creare una sorta di deposito temporaneo da cui però è possibile attingere in qualunque momento. Gli Spaces sono stati pensati per permettere ai clienti di mettere da parte piccole somme mensilmente o settimanalmente per poter avere un budget per un progetto o per pagare le tasse a fine anno. Con un conto Standard sono solo 2 in contemporanea.

Per ottenere maggiori servizi si potrà decidere di passare al conto N26 You o Metal, con questi prodotti aumentano gli Spaces a disposizione. Con questi conti inoltre si otterranno anche delle assicurazioni viaggi e una polizza per la mobilità cittadina.