La connettività mobile in Africa è in crescita nei Paesi subsahariani. Nel 2023 si sono registrati 527 milioni di abbonamenti e il tasso di adozione in alcuni Paesi supera il 50%. Rimangono però alcuni limiti legati a infrastrutture, competenze digitali e disponibilità economica

Connettività mobile in Africa: i progetti per dividere il divario digitale

La connettività mobile è uno dei fattori chiave per la trasformazione digitale e crescita economica dell’Africa subsahariana così come in moltissimi altri Paesi nel mondo. Stando a un’analisi della GSMA Intelligence, l’organizzazione globale che rappresenta più di 1150 operatori di telefonia mobile e aziende del settore, l’adozione del 4G è in rapida crescita in questa regione e si prevede che entro il 2030 rappresenterà il 50% del totale delle connessioni.

Gli analisti ritengono però che a breve anche il 5G comincerà a diffondersi. Nei prossimi cinque anni si prevede che questa tecnologia genererà un contributo di 10 miliardi di dollari all’economia della regione, pari al 6% dell’impatto complessivo della telefonia mobile nel mondo.

Connettività mobile sempre più diffusa in Africa ma restano diseguaglianze importanti a più livelli

Nel 2023 l’ecosistema della connettività mobile ha creato direttamente 1,5 milioni di posti di lavoro e più di 2,2 milioni in settori collaterali. Non a caso i governi africani hanno introdotto di recente politiche volte ad incentivare la diffusione di Internet e l’implementazione di infrastrutture nelle zone ancora non coperte.

Quasi il 44% della popolazione nell’Africa subsahariana nel 2023 aveva attivato a un servizio di telefonia mobile per un totale di 527 milioni di abbonamenti. Il divario con il resto del continente comunque è ancora molto significativo ma ci sono delle eccezioni come Sudafrica e Seychelles dove il tasso di penetrazione della connettività mobile supera il 50%. Altri Paesi come Ciad, Repubblica Centrafricana e Mozambico, invece, non superano la soglia del 15%.

Tale disparità nasce in primis da limitate competenze digitali e dalle ridotte risorse a disposizione dei potenziali utenti. Sul mercato africano sono presenti smartphone a prezzo basso, soprattutto prodotti in Cina, ma per larga parte della popolazione sono ancora troppo costosi.

La connettività mobile rappresenta però una fetta di mercato troppo ghiotta per non investirvi. Nel 2023 le tecnologie e i servizi legati al settore della mobilità hanno generato il 7,3% del PIL dell’Africa subsahariana per una cifra che ammonta a 140 miliardi di dollari. Tale somma potrebbe salire a 170 miliardi di dollari entro il 2030. Insieme operatori, infrastrutture e fornitori di apparecchiature, contenuti e servizi hanno generato invece 40 miliardi di dollari.

L’Africa subsahariana dal settore mobile ha ottenuto poi quasi 20 miliardi di dollari in tasse, con un contributo prioritario da servizi, IVA, imposte sulle vendite e accise (10 miliardi di dollari). Un’altra fetta importante (5 miliardi) è arrivata invece dalle imposte sulle società.

Il 13% della popolazione dell’Africa subsahariana non è coperta da una rete mobile a banda larga. Si parla soprattutto di zone rurali e spesso scarsamente popolate che per loro conformazione non incentivano gli investimenti in infrastrutture.

La bassa connettività mobile nell’Africa subsahariana, come anticipato da Semafor, è da impuntare anche a un problema di genere ma le cose stanno migliorando sotto questo aspetto. Nel 2022 il divario nell’uso di Internet su mobile tra uomini e donne era del 36% mentre ora è del 29%. Detto questo comunque quasi due terzi della popolazione femminile adulta, pari a circa 250 milioni di donne, non ha accesso alla connettività mobile. A incidere sono le diseguaglianze strutturali a livello di reddito e istruzione. Allo stesso tempo il fatto che le donne non hanno accesso a uno smartphone limita le loro possibilità di accedere a servizi per la didattica, occupazione e salute.

