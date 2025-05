Per sfruttare un buon tasso di interesse sulla liquidità è possibile sfruttare la nuova promo di ING e puntare su Conto Arancio , il conto deposito non vincolato che garantisce oggi il 3,5% per 6 mesi , a cui è abbinato il Conto Corrente Arancio, completamente a zero spese. Andiamo a scoprire i dettagli sulla promozione.

Conto Arancio di ING a zero spese: interessi al 3,5% per 6 mesi con la nuova promo

Per un nuovo conto deposito non vincolato è possibile scegliere Conto Arancio di ING. La banca propone ai nuovi clienti la possibilità di sfruttare interessi al 3,5% (tasso lordo annuo) per i primi 6 mesi. Si tratta di un sistema semplice e conveniente per incrementare il valore della propria liquidità, senza investimenti e senza vincoli.

Per accedere alla promo di ING è necessario aprire il Conto Corrente Arancio, a canone zero. Non ci sono costi di apertura e di mantenimento ed è, quindi, possibile accedere al tasso agevolato senza dover spendere nulla. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di apertura online.

Apri qui Conto Arancio »

Andiamo a scoprire, di seguito, tutti i dettagli in merito alla promozione di ING.

Conto Arancio: come funziona la promo

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO 1. Il tasso di interesse agevolato è riservato ai nuovi clienti che aprono Conto Arancio (conto deposito non vincolato) e Conto Corrente Arancio (conto corrente a canone zero) 2. Gli interessi accumulati saranno accreditati il 31 dicembre 2025 3. La promo termina il prossimo 19 luglio 2025

Con la promozione in corso è possibile accedere a Conto Arancio e sfruttare un tasso annuo lordo del 3,5% per i primi 6 mesi dall’apertura. Si tratta di un sistema semplice e conveniente per incrementare il valore della propria liquidità, senza costi e senza i rischi degli investimenti.

La liquidazione degli interessi avviene a fine anno. Per il calcolo del guadagno netto bisogna considerare sia la ritenuta fiscale che l’imposta di bollo. Ipotizzando un deposito di 30.000 euro, ad esempio, il guadagno netto sarà di circa 361 euro.

Per accedere alla promozione bisogna aprire il Conto Corrente Arancio. Durante l’apertura del conto corrente è possibile aprire anche il Conto Arancio, che di fatto sarà un conto deposito abbinato su cui trasferire la liquidità.

Il conto corrente di ING ha canone zero e include la carta di debito, utilizzabile anche con Google Pay e Apple Pay. Ci sono anche i bonifici ordinari e istantanei senza commissioni, se effettuati tramite la piattaforma di Internet Banking dell’istituto.

Il conto corrente può essere arricchito con l’aggiunta di una carta prepagata a canone zero (con una commissione di 1 euro per ricaricare il saldo) e anche richiedendo la carta di credito Mastercard Gold, con canone di 2 euro al mese (azzerabile spendendo almeno 500 euro al mese o attivando un piano Pagoflex).

I clienti possono scegliere la versione Più del conto che ha un canone di 5 euro al mese che può essere azzerato rispettando una di queste condizioni:

accredito di stipendio/pensione

entrate di almeno 1.000 euro al mese sul conto

Conto Corrente Arancio Più aggiunge:

i prelievi gratis dagli ATM in area euro a prescindere dall’importo della transazione

in area euro a prescindere dall’importo della transazione la carta di credito senza costi aggiuntivi, con plafond di 1.500 euro e con possibilità di rateizzazione

Completata l’apertura del conto è possibile ottenere un proprio codice amico che potrà poi essere condiviso con amici e parenti. Per ogni amico invitato che aprire il conto, rispettando le condizioni della promo, si riceverà un Buono Amazon da 50 euro, fino a un massimo di 500 euro.

Per accedere subito alla promozione basta seguire il link qui di sotto. La procedura di apertura è unica e consente di richiedere sia il Conto Corrente Arancio che il Conto Arancio con il tasso agevolato di 3,5%.

La promozione è valida fino al prossimo 19 di luglio. Per ottenere il tasso agevolato è necessario spendere almeno 100 euro con la carta di debito entro il 30 settembre. Tutti i dettagli sulla promo, in ogni caso, sono disponibili tramite il sito ufficiale di ING.

Apri qui Conto Arancio »

Per verificare le alternative a Conto Arancio è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per conti deposito. Selezionando l’importo da depositare e la durata desiderata, infatti, sarà possibile scoprire quali sono le opzioni più interessanti da sfruttare per questa categoria di prodotto.

