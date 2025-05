Dall' 1 giugno molti canali del digitale terrestre non saranno più disponibili per coloro che non possiedono un televisore o un decoder compatibile con il nuovo standard DVB-t2 . Scopri come recuperarli e le alternative per non perdere i tuoi canali preferiti

Il digitale terrestre si aggiorna per fornire a milioni di telespettatori una migliora qualità della visione insieme a nuovi servizi aggiuntivi e interattivi per un’esperienza ancora più coinvolgente. La roadmap per l’adozione definitiva del nuovo standard DVB-T2 ancora non c’è ma sappiamo che dal primo giugno molti canali verranno eliminati e riorganizzati. I più colpiti saranno i canali cosiddetti “tematici”.

Digitale terrestre, quali canali scompariranno e come recuperarli a giugno 2025

La scomparsa di diversi canali del digitale terrestre è da impuntare non solo all’adozione del nuovo standard DVB-T2 ma anche alla radicale ristrutturazione dei multiplex, ovvero i pacchetti di frequenze tramite cui vengono trasmessi i diversi canali.

Tra i canali che rischiano di sparire o comunque trasferiti ci sono nomi noti come Rai Movie, Rai Premium, Mediaset Extra e Italia 2. Nella lista potrebbero rientrare anche diversi canali regionali, sottoposti a una riorganizzazione interna, così come canali a tema dedicata a musica, sport e documentari. Nella maggior parte dei casi i canali non scompariranno ma potrebbero essere spostati online o diventare disponibili solo tramite abbonamento.

Come recuperare i canali perduti

Il primo suggerimento per ripristinare i canali del digitale terrestre scomparsi è quello di risintonizzare il televisore o il decoder. La procedura si può eseguire sia manualmente sia in modo automatico attraverso le impostazioni del dispositivi. In molti casi infatti i canali non sono scomparsi ma hanno semplicemente cambiato posizione o frequenza.

Se invece la TV non supporta lo standard DVB-T2 siete costretti ad acquistare un nuovo apparecchio o un decoder compatibile. In ogni caso non è necessario cambiare l’antenna né tanto meno modificare l’impianto TV. Tutti i dispositivi prodotti dopo il 22 dicembre 2018 supportano il nuovo digitale terrestre ma per avere la certezza che la propria TV sia compatibile potete cercare marchio e modello nella pagina dedicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione Per il cittadino > Comunicazioni > Televisione e cliccando sul link presente nel box “Per verificare la compatibilità della tua TV o decoder ai nuovi standard trasmissivi visita la pagina dedicata“.

Purtroppo non è invece più possibile accedere a incentivi per l’acquisto di una nuova TV o decoder come il “Bonus decoder a casa“, che è stato sospeso nell’ottobre del 2024.

Se ancora non riuscite a trovare i canali che desiderate c’è un’altra soluzione che potreste considerare. Diverse emittenti si stanno spostando su piattaforme online e ciò significa che i canali che non visualizzare sul digitale terrestre potrebbero invece essere disponibili in streaming tramite app per smart TV, PC e smartphone come RaiPlay oppure su servizi a pagamento come Prime Video, Netflix, etc.

Digitale terrestre: le offerte di TIMVISION di maggio 2025

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION con Disney+ 6,99 €/mese TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION con Netflix 7,99 €/mese TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento 9,99 €/mese per 6 mesi, poi 15,99 €/mese TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Family L

9,99 €/mese per 3 mesi , poi 19,99 €/mese

, poi 25,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Goal Pass

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità TIMVISION Calcio e Sport Light 9,99 €/mese per 3 mesi , poi 13,99 €/mese con DAZN Goal Pass

, poi con 19,99 €/mese con DAZN Goal Pass e possibilità di disdire quando si vuole

con e possibilità di disdire quando si vuole 29,99 €/mese per 9 mesi, poi 34,99 €/mese con DAZN Standard TIMVISION

DAZN

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Calcio e Sport 34,99 €/mese

44,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Gold 44,99 €/mese

56,99 €/mese con possibilità di disdire quando si vuole TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Una soluzione semplice ed efficace per non perdere i canali del digitale terrestre è quella di attivare una delle offerte di TIMVISION con incluso il TIMVISION Box compatibile con lo standard DVB-T2, che viene fornito in comodato d’uso gratuito con spedizione gratuita. Si possono abbinare al decoder fino a cinque dispositivi e guardare i programma in contemporanea su due di essi tra smart TV, smartphone, tablet, PC e su Google Nest Hub, console, Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Su smartphone e tablet è anche possibile effettuare il download dei contenuti per la visione in modalità offline.

La piattaforma di streaming di TIM vi offre poi la visione di film da noleggiare a pochi mesi dall’uscita al cinema, serie TV, produzioni originali ed esclusive come la stagione finale di Handmaid’s Tale oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand e i canali di Eurosport e Discovery+. In più avete inclusi i contenuti delle migliori app di streaming.

Può attivare un’offerta di TIMVISION chi ha la rete fissa con l’operatore o mantiene attiva una linea mobile per almeno 24 mesi. In alternativa potete utilizzare una carta di credito. Attualmente sono disponibili i seguenti pacchetti:

TIMVISION con Disney+

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 6,99 euro al mese. Si risparmia fino al 46%.

TIMVISION con Netflix

TIMVISION

Netflix Standard con pubblicità

Il prezzo è di 7,99 euro al mese. Si risparmia fino al 43%.

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per 6 mesi, poi 15,99 euro al mese. Si risparmia fino al 36%.

TIMVISION Family L

TIMVISION

DAZN Goal Pass

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 3 mesi , poi 19,99 euro al mese pari a 209,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro

, poi pari a 209,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 239,88 euro 25,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 57%.

DAZN Goal Pass offre la visione di 3 partite di Serie A per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione.

TIMVISION Calcio e Sport Light

TIMVISION

DAZN

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

9,99 euro al mese per 3 mesi , poi 13,99 euro al mese con incluso DAZN Goal Pass pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro

, poi con incluso pari a 155,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 167,88 euro 19,99 euro al mese con incluso DAZN Goal Pass e possibilità di disdire quando si vuole

con incluso e possibilità di disdire quando si vuole 29,99 euro al mese per 9 mesi poi 34,99 euro al mese con incluso DAZN Standard pari a 374,88 euro per il primo anno dilazionato in 12 rate, invece di 419,88 euro

Si risparmia fino al 60%.

DAZN Standard e Plus offrono la visione di tutta la Serie A (10 partite su 10 per giornata) e Serie BTK oltre alle coppe europee e tanti altri sport come motori, tennis, ciclismo, basket, sci alpino, boxe, etc.

DAZN Standard

TIMVISION Calcio e Sport

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

I prezzi sono i sono i seguenti:

34,99 €/mese , pari a 419,88 euro dilazionati in 12 rate

, pari a 419,88 euro dilazionati in 12 rate 44,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 37%.

TIMVISION Gold

TIMVISION

DAZN Standard

Infinity+ (fino al 30/9/25)

(fino al 30/9/25) Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime con pubblicità

I prezzi sono i seguenti:

44,99 euro al mese , pari a 515,88 euro dilazionati in 12 rate

, pari a 515,88 euro dilazionati in 12 rate 56,99 euro al mese con possibilità di disdire quando si vuole

Si risparmia fino al 34%.

Per tutte le offerte di TIMVISION il contributo per l’attivazione è gratis acquistandole online, invece di 19,99 euro. In alternativa al TIMVISION Box si può acquistare il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. I primi 6 mesi sono gratis, poi 5 euro al mese.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro piano per lo streaming, avete la possibilità di passare a un abbonamento di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 8 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7,5 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 12,5 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Plus aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico