Come richiedere la disdetta Vodafone Casa a Febbraio 2022

Disdetta Vodafone Casa : come richiederla in caso di passaggio ad altro operatore o disattivazione della linea e tutti i dettagli su costi e come restituire la Vodafone Station

Vodafone è uno tra i maggiori operatori di rete fissa in Italia ma non tutti possono essere soddisfatti del suo servizio. I motivi per richiedere la disdetta Vodafone Casa sono molti e non sempre dipendono dal comportamento del provider o da sue mancanze. Alcuni potrebbero ritenere il costo delle sue offerte Internet casa eccessivo e semplicemente cercano una proposta migliore sotto l’aspetto del prezzo o dei servizi inclusi. Altri invece potrebbero aver registrato troppe difficoltà dal lato tecnico o amministrativo tali da dover procedere alla disdetta Vodafone casa. Entro i 14 giorni dalla sottoscrizione si può esercitare il diritto di ripensamento, altrimenti si parla di recesso.

Disdetta Vodafone Casa: come richiederla a febbraio 2022

Chi ha attivato una delle offerte fibra ottica di Vodafone con tecnologia FTTH (Fiber to the Home) o fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet) con l’assistenza di un operatore al telefono, sul sito del provider o un agente Vodafone ha 14 giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento inviando una raccomandata A/R alla Casella Postale 109 – 14100 Asti oppure inviando una email PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it e restituendo la Vodafone Station.

Il modem incluso nelle offerte Internet casa può essere consegnato gratuitamente presso i centri di raccolta autorizzati Vodafone su tutto il territorio italiano. Chiamando il numero 800.093.588 si possono avere ulteriori dettagli. La Vodafone Station dovrà essere consegnata nella scatola originale, integra di tutte le sue parti e con relativi accessori (cavi di collegamento, CD, manuali, etc) avvolta in carta da pacco e sigillata con nasto adesivo in un unico collo. Se non possiede la scatola originale si può utilizzare un scatola d’imballo avvolta in carta da pacco e sigillata con nastro adesivo. Si dovrà inoltre compilare i dati richiesti nel modulo elettronico e stampare il documento di trasporto necessario per il reso sia per la consegna tramite corriere presso una sede DHL proposta sul sito di Vodafone. Nel caso in cui fose impossibilitati a stampare il documento di trasporto, potete trovarlo presso la sede del corriere. In questo caso si dovrà compilare le sezioni nel seguente modo:

Mittente : inserire i propri dati personali ad esclusione del Codice Cliente che va lasciato in bianco

: inserire i propri dati personali ad esclusione del Codice Cliente che va lasciato in bianco Destinatario : inserire il seguente indirizzo “Vodafone Italia S.p.A. c/o CTDI s.r.l. via Galileo Galilei 13/15 – 20090 Assago (MI)”

: inserire il seguente indirizzo “Vodafone Italia S.p.A. c/o CTDI s.r.l. via Galileo Galilei 13/15 – 20090 Assago (MI)” Contenuto : inserire solamente “N° Colli/Buste = 1; Peso (Kg) = 2Kg”

: inserire solamente “N° Colli/Buste = 1; Peso (Kg) = 2Kg” Tipo spedizione: barrare la casella Porto assegnato e inoltre Express Domestic per tutte le possibili regioni di origine/ritiro

Chi invece deve effettuare la disdetta Vodafone casa o intende passare ad altro operatore può fare richiesta di recesso anticipato nelle seguenti modalità:

Inviando una raccomandata A/R al Servizio Clienti Vodafone allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale

al allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale Inviando una PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale

all’indirizzo allegando copia del proprio documento di identità e codice fiscale Compilando il form online

Contattando telefonicamente il Servizio Clienti 190

Compilando il modulo in uno dei nostri punti vendita

Vi ricordiamo che le offerte fibra ottica di Vodafone prevedono un vincolo di permanenza contrattuale minima di 24 mesi. In caso di disdetta Vodafone casa prima di tale lasso di tempo è previso un costo di disattivazione di 28 euro in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa, relativo alla gestione tecnica e amministrativa della richiesta e il pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato. La richiesta di disdetta Vodafone casa deve essere effettuata entro 30 giorni prima della scadenza del contratto o con 30 giorni di preavviso in caso di recesso o richiesta di disattivazione della SIM mobile prepagata. Il recesso sarà efficace decorsi 30 giorni dalla ricezione della raccomandata, dell’email PEC o del form online.

Chi ha sottoscritto Internet Unlimited dal 14/12/2020 in caso recesso anticipato prima di 24 mesi è tenuto anche alla restituzione della Vodafone Station. In caso di mancata restituzione del router entro 30 giorni dalla disattivazione della linea, l’operatore applicherà un addebito pari a 70 euro in caso di recesso nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto o di 50 euro dal tredicesimo al ventiquattresimo mese. Non verrà invece addebitato alcun importo in caso di mancata restituzione se non è stata attivata la linea Internet o in fibra ottica.

Se la promozione prevede il pagamento di un dispositivo è possibile richiedere la disdetta Vodafone casa solo per quanto riguarda il telefono, tablet o modem Wi-Fi portatile compilando il form online. Si dovrà seguire la stessa procedura anche per cambiare operatore mantenendo la rateizzazione del terminale a rate. In caso di portabilità la richiesta di rateizzazione dovrà pervenire contestualmente alla richiesta di trasferimento del numero entro un massimo di 5 giorni. Le rate residue per il dispositivo o in caso di rateizzazione del contributo di attivazione, salvo richiesta di pagamento in un’unica soluzione, vengono addebitate con la stessa cadenza mensile e metodo di pagamento precedentemente scelto.

Disdetta Vodafone Casa: le offerte Internet casa alternative

Chi effettua la disdetta Vodafone casa per migrare la linea fissa verso un altro gestore mantenendo la rateizzazione del contributo di attivazione o per il pagamento del servizio Vodafone Ready dovrà compilare il modulo disponibile sul sito nel box “Migrazione linea fissa verso altro operatore e rateizzazione del contributo di attivazione”. La richiesta dovrà pervenire contestualmente alla richiesta di passaggio ad altro operatore. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte Internet casa dei principali operatori:

1. IliadBox

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in download e fino a 700 Mbps in upload

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali

Segreteria telefonica

Iliad Box in comodato d’uso gratuito

L’offerta Iliad ha un prezzo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente per il mobile con attivo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, altrimenti 23,99 euro al mese per sempre. Il costo di installazione è di 39,99 euro. Al momento della registrazione sul sito o in ogni momento dall’Area Personale fibra è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese ciascuno. E’ possibile passare a Iliad mantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?”.

2. Sky WiFi

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

App Sky WiFi inclusa

My Team incluso

L’offerta Sky ha un costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, poi 29,90 euro al mese. L’attivazione è di 29 euro invece di 49 euro (gratuita per i clienti Sky da più di 6 anni). Il costo per il cambio di operatore è di 11,09 euro e di 29,90 euro per la cessazione della linea.

3. Ultrainternet Fibra di Tiscali

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in upload in FTTH

Modem Wi-Fi super veloce incluso

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa (96 euro rateizzate in 24 rate mensili da 4 euro già inclusi nel canone)

L’offerta Tiscali ha un costo di 25,95 euro al mese per 24 mesi fino al 3/3/22. Dal 25° mese il prezzo sale a 29,95 euro al mese. Il costo di disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta. Al prezzo di 2 euro in più al mese si possono avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

4. PosteCasa Ultraveloce

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiavetta USB per navigare in 4G fino a 150 Mbps anche fuori casa inclusa

Modem Wi-Fi trasportabile incluso

Assistenza tecnica dedicata chiamando gratuitamente il 160

L’offerta PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro al mese e con attivazione, consegna e prima installazione del modem e chiavetta USB in promozione a 49 euro invece di 99 euro fino al 2/3/22. Per l’installazione si verrà contattati dall’operatore per fissare un appuntamento. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. In caso di cessazione del contratto il cliente dovrà restituire entro 60 giorni il modem e la chiavetta USB a propria cura e spese.

5. Eolo Più

Navigazione illimitata fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (base)

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta Eolo ha un costo di 26,90 euro al mese con installazione gratuita fino al 28/2/22. Acquistando i pacchetti opzionali e a seconda della copertura con l’opzione Ultra velocità si può navigare fino 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload con la rete FWA oppure fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. Alla tariffa è possibile aggiungere:

+Intrattenimento con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, IP statico pubblico e un servizio digitale a scelta (12 mesi di PlayStation Plus, 3 mesi di Amazon Prime, 6 mesi di Eleven Sport o 12 mesi di Microsoft 365 Personal) con , poi con pagamento bimestrale +Studio e Lavoro con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con primo mese gratuito , poi 5 euro al mese con pagamento bimestrale

con Ultra velocità, EOLOrouterEVO, 12 mesi di Microsoft 365 con , poi con pagamento bimestrale +Sicurezza con Antivirus e Parental control con primo mese gratuito , poi 3 euro al mese con pagamento bimestrale

con Antivirus e Parental control con , poi con pagamento bimestrale Promo Tutto incluso (+Intrattenimento, +Studio e Lavoro e +Sicurezza ) con primo mese gratuito , poi 10 euro al mese con pagamento bimestrale

, poi con pagamento bimestrale Ripetitore Wi-Fi a 3 euro al mese

a 3 euro al mese Installazione rapida entro 5 giorni lavorativi a 49,90 euro

6. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese)

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati per le SIM mobile di WindTre (massimo 3)

L’offerta WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese per 48 mesi fino al 28/2/22. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 28,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili in 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta. Nel pacchetto è anche inclusa la Super Assistenza per la prima configurazione da parte di AnyTech365. Il servizio è attivo gratuitamente al numero 03211780051 tutti i giorni dalle 9 alle 21.

7. Fastweb Casa

Navigazione illimitata fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH NGN GPON

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa

Modem Internet Box NeXXt con supporto Wi-Fi e Alexa integrata

WOW Space incluso (spazio di archiviazione illimitato nel cloud)

Inclusi i corsi Fastweb Digital Accademy

L’offerta Fastweb ha un costo di 28,95 euro al mese ma è possibile provarla gratuitamente per 30 giorni e poi eventualmente chiedere il rimborso delle spese sostenute il primo mese. La Fastweb Digital Academy è una scuola per formare i prossimi professionisti digitali creata dall’operatore in collaborazione con Fondazione Cariplo all’interno di Cariplo Factory. L’accademia attraverso corsi online in streaming e on demand permette di acquisire nuove competenze digitali tra le più ricercate sul mercato del lavoro (Digital Creativity, Digital Development & Security, Digital Marketing & Social, Digital Soft Skills & Office) e di accedere a eventi, workshop e tavole rotonde. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Amplificatore Wi-Fi Booster a 4 euro al mese

a 4 euro al mese SIM mobile di Fastweb Mobile con chiamate illimitate e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese

8. TIM Premium Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi e mobili nazionali incluse

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta TIM ha un costo di 29,90 euro al mese con attivazione online. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro. La copia cartacea della fattura viene inviata a domicilio al costo di 3 euro, esclusa la prima bolletta. Chiamando l’assistenza clienti al 187, accedendo all’Area Personale sul sito o dall’app MyTIM è possibile richiedere l’invio gratuito della fattura digitale.

