Che cos’è il bonus condizionatori , quali agevolazioni comprende e come funzionano le detrazioni: su SOStariffe.it una fotografia delle agevolazioni che incentivano l’acquisto di questi sistemi per la climatizzazione ad agosto 2023.

Con l’anticiclone africano che ha riportato il caldo torrido da Nord a Sud della Penisola e dopo la fiammata metereologica di Ferragosto, cresce il numero delle famiglie italiane sempre più intenzionate ad acquistare un condizionatore o a sostituire il vecchio sistema di climatizzazione per proteggersi dalle ondate di caldo e dagli effetti del cambiamento climatico.

I consumatori che siano in procinto di acquistare un dispositivo per raffrescare la propria casa in quest’estate 2023 possono beneficiare di una serie di incentivi statali che ne incoraggiano la messa in posa, anche in nome dell’efficientamento energetico. Tali agevolazioni possono essere ottenute sia a fronte di una ristrutturazione di casa, sia in assenza di interventi edilizi.

Di seguito gli esperti di SOStariffe.it passano ai raggi X le agevolazioni statali che permettono di ottenere un bonus condizionatore ad agosto 2023.

Bonus condizionatori senza ristrutturazione ad Agosto 2023

TIPOLOGIA DI BONUS DETRAZIONE PREVISTA CARATTERISTICHE Ecobonus Prevede una detrazione Irpef fino al 65% della spesa, per un tetto massimo di 46.154 € È necessario sostituire il vecchio condizionatore con un impianto a pompa di calore per il risparmio energetico

L’Ecobonus è un’agevolazione che consente la sostituzione di un vecchio condizionatore con impianto di climatizzazione ad alta efficienza energetica in assenza di opere edilizie avviate all’interno del proprio immobile.

Essa prevede una detrazione fiscale Irpef fino al 65% riconosciuta a coloro che decidano di effettuare interventi per migliorare le prestazioni energetiche della propria abitazione, abbattendo di conseguenza i consumi e le spese in bolletta.

Per quanto riguarda l’installazione di un nuovo condizionatore, si può beneficiare dell’aliquota ridotta in presenza dei seguenti requisiti:

si deve sostituire un condizionatore di vecchia generazione con uno nuovo di classe energetica superiore e a risparmio energetico;

con uno nuovo di classe energetica superiore e a risparmio energetico; il nuovo impianto deve essere a pompa di calore così da fungere sia da climatizzatore estivo sia invernale;

così da fungere sia da climatizzatore estivo sia invernale; la soglia massima di spesa è fissata in 46.154 euro, detraibili in 10 rate annuali.

Bonus condizionatori con ristrutturazione ad Agosto 2023

TIPOLOGIA DI BONUS DETRAZIONE PREVISTA CARATTERISTICHE Superbonus Prevede una detrazione Irpef fino al 90% della spesa, senza tetto massimo di spesa L’installazione del condizionatore deve essere legato a un intervento cosiddetto “trainante” come l’isolamento termico sugli involucri Bonus Ristrutturazione Prevede una detrazione Irpef fino al 50%, con tetto massimo di 96mila € È associato a opere edilizie o interventi di riqualificazione del proprio immobile Bonus mobili Prevede una detrazione Irpef del 50% sull’acquisto di mobili o elettrodomestici “green”, per un massimo di 8mila € Il condizionatore acquistato deve essere destinato ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione

Come si evince dalla tabella qui sopra, il Superbonus 90%, il bonus Ristrutturazione (ribattezzato anche “bonus casa”) e il bonus mobili sono tre detrazioni fiscali che possono essere utilizzate per acquistare (o sostituire) un condizionatore in concomitanza di interventi di ristrutturazione della propria abitazione.

Il Superbonus 90% consente di detrarre le spese per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore, ma solo nel caso in cui questo intervento sia associato a uno cosiddetto “trainante”: bisogna cioè accompagnare l’installazione di un impianto di climatizzazione (intervento “trainato”) con uno considerato “trainante”. Sono considerati interventi trainanti:

gli interventi di isolamento termico sugli involucri;

la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;

la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;

gli interventi antisismici.

Il Superbonus 90% può essere richiesto entro il 31 dicembre 2023 solo per lavori che riguardano l’intero immobile e a fronte di un miglioramento energetico della propria abitazione con un “salto” di almeno due classi energetiche.

È inoltre possibile beneficiare dei seguenti incentivi:

bonus ristrutturazione : l’acquisto di un nuovo sistema di climatizzazione è associato a opere edilizie o interventi di riqualificazione del proprio immobile che abbiano un tetto massimo di spesa pari a 96mila euro . Con questo bonus, la detrazione Irpef ottenibile è del 50% sul prezzo di acquisto e il risparmio energetico del condizionatore deve essere certificato dal produttore o dall’installatore. Il bonus vale per spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 .

: l’acquisto di un nuovo sistema di climatizzazione è associato a opere edilizie o interventi di riqualificazione del proprio immobile che abbiano un tetto massimo di spesa pari a . Con questo bonus, la sul prezzo di acquisto e il risparmio energetico del condizionatore deve essere certificato dal produttore o dall’installatore. Il bonus vale per spese effettuate dal 26 giugno 2012 al . bonus mobili ed elettrodomestici: questa misura prevede una detrazione Irpef del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici green (tra cui apparecchi per il condizionamento) destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il massimale di spesa è pari a 8mila euro per spese effettuate entro il 31 dicembre 2024. Incluse in detrazione anche le spese per trasporto e montaggio dei beni acquistati.