C’è anche il colosso della telefonia Fastweb nell’elenco dei venditori di energia elettrica (EVE), aggiornato lo scorso giugno. Per molti analisti, la Telco starebbe scaldando i motori per il suo debutto nel Mercato Libero con offerte luce e gas firmate Fastweb . Le novità ad agosto 2023 su SOStariffe.it e le migliori soluzioni luce, gas e Internet per la propria casa.

Scandagliando l’EVE, cioè l’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali sul Mercato Libero, è possibile notare la presenza del brand Fastweb, che è il colosso italiano delle telecomunicazioni, recentemente “incoronato” operatore mobile più veloce d’Italia da Ookla.

Per molti analisti del settore, la comparsa di questo “nome illustre” nel registro EVE (aggiornato a giugno 2023) sarebbe un indizio della volontà della Telco di fare il proprio ingresso nel Mercato Libero dell’energia con offerte dedicate luce, gas e Internet.

Offerte Fastweb luce e gas: debutto in vista? Le novità di Agosto 2023

L’ultimo aggiornamento dell’elenco dei venditori di energia elettrica (EVE) ai clienti finali sul Mercato Libero ha suscitato l’interesse degli analisti del settore. Per quale motivo? Perché nella lunga lista di fornitori, aggiornata all’8 giugno 2023 e online sul sito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), non ci sono solo compagnie energetiche “note”, ma anche una “new entry” di primo piano come Fastweb, uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia.

Pur non essendoci conferme dalla telco né dichiarazioni ufficiali dell’ingresso della società nel mercato energetico, la presenza di Fastweb nell’elenco EVE spinge gli analisti del comparto a ritenere che una discesa in campo del colosso delle Tlc potrebbe essere molto vicina.

Del resto, già nel 2022, Fastweb aveva fatto un primo passo verso l’ingresso nel mercato energetico grazie alla partnership avviata con Eni Plenitude (ex Eni Gas e Luce): una collaborazione che aveva portato luce, gas e Internet ad alta velocità e a prezzi scontati nelle case degli italiani.

Per trovare le cosiddette “offerte bundle”, cioè tariffe convergenti in grado di unire le forniture di energia elettrica e gas, la fibra ottica e la telefonia mobile, è possibile setacciare il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas e per offerte Internet casa. Cliccando al link qui sotto è possibile avviare subito il confronto delle offerte luce e gas più competitive di agosto 2023 a partire dal proprio consumo annuale di energia elettrica e metano.

Come risparmiare con le migliori offerte congiunte luce, gas e Internet

NOME FORNITORE NOME OFFERTA SPESA IN BOLLETTA CANONE INTERNET Sorgenia Next Energy Sunlight Luce e Gas 64,50 €/mese (luce)

131,23 €/mese (gas) 21,90 €/mese (per il primo anno, poi 26,90 €/mese) Illumia Luce e Gas Flex 67,79 €/mese (luce)

135,43 €/mese (gas) 19,99 €/mese per 12 mesi, poi 26,99 €/mese Enel Energia Flex Luce e Gas 83,63 €/mese (luce)

140,51 €/mese (gas) 22,90 €/mese per 12 mesi, poi 24,90 €/mese

Quelli elencati in tabella sono i pacchetti energia + gas + Internet che possono essere attivati ad agosto 2023 per avere le forniture luce e gas e navigare in Internet da casa in un unico contratto. Analizziamo di seguito caratteristiche e costi di ciascuna offerta.

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Scegliendo il pacchetto “all inclusive” di Sorgenia i consumatori beneficeranno dei seguenti sconti e vantaggi:

60 euro di sconto in bolletta attivando la fornitura di energia e gas;

in bolletta attivando la fornitura di energia e gas; 120 euro di welcome gift sottoscrivendo, in aggiunta alle forniture luce e metano, la fibra per navigare in Internet.

Ecco le caratteristiche del pacchetto ai raggi X:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,010 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,150 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione a scalare per i clienti più fedeli : 7,60 euro al mese per il primo anno (per la fornitura luce) e 9,50 euro al mese (per i primi 12 mesi), con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

: 7,60 euro al mese per il primo anno (per la fornitura luce) e 9,50 euro al mese (per i primi 12 mesi), con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; sconto del 10% sulle ricariche dell’auto elettrica tramite l’app MyNextMove;

sulle ricariche dell’auto elettrica tramite l’app MyNextMove; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’ App My Sorgenia ;

; fibra Sorgenia per navigare in Internet da casa a 2,5 Gbps in download su rete FTTH ;

per navigare in Internet da casa a su rete ; attivazione della fibra Sorgenia inclusa per chi sia già cliente luce e gas;

possibilità di accumulare sconti extra portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura.

La “famiglia tipo” che si affidasse a Sorgenia per la fornitura luce spenderebbe 64,50 euro al mese in bolletta, mentre pagherebbe 131,23 euro al mese per le spese del gas. Il canone mensile della fibra Sorgenia è pari a 21,90 euro al mese per il primo anno, poi 26,90 euro al mese.

Ulteriori dettagli sono disponibili al link di seguito:

Luce e Gas Flex di Illumia

La bolognese Illumia propone la seguente promozione luce, gas e Internet:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,005 €/kWh di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo;

+ di contributo al consumo; 10 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per la fornitura luce) e 11 euro di contributo fisso per quella del gas;

App Illumia per avere informazioni sulla fornitura sempre a portata di mano.

Luce Flex di Illumia, che può essere attivata o nella tariffazione monoraria o bioraria, costerebbe alla “famiglia tipo” 67,79 euro al mese. Maggiori informazioni al link qui sotto:

Gas Flex di Illumia, invece, avrebbe un impatto mensile di 135,43 euro sul budget della “famiglia tipo”. Per saperne di più, premi il pulsante verde di seguito:

Per la fibra di Illumia, la spesa mensile è pari a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 26,99 euro al mese. Essa consente di accedere a Internet con una velocità di download fino a 1 Gbps e 300 Mbps in upload su rete FTTH. Per i clienti luce e gas, l’attivazione è gratuita (anziché 39,90 euro). Anche il modem è fornito gratuitamente per i primi 12 mesi, poi scatta un canone mensile di 2,99 euro al mese.

Per saperne di più sulla fibra di Illumia, ecco il link di riferimento:

Flex Luce e Gas di Enel Energia

La soluzione per la fornitura luce e gas proposta da Enel Energia si caratterizza per:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,059 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,200 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso per costi di commercializzazione: 1o euro al mese per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura);

per fornitura (la spesa complessiva è di 120 euro all’anno a fornitura); possibilità di accumulare sconti e bonus aggiuntivi grazie al programma fedeltà ENELPREMIA WOW!.

Enel Flex Luce, che si caratterizza per una tariffazione trioraria (si paga meno l’energia di notte e nei festivi), costerebbe alla “famiglia tipo” 83,63 euro al mese. Clicca sul pulsante verde qui sotto per maggiori informazioni:

Enel Flex Gas avrebbe un impatto mensile sulla “famiglia tipo” pari a 140,51 euro al mese. Ulteriori dettagli sull’offerta sono consultabili cliccando sul link qui sotto:

All’offerta luce e gas, Enel Energia consente di affiancare anche la soluzione Internet con fibra Enel. Al link di seguito è disponibile una panoramica dell’offerta fibra di Enel, che costa 22,90 euro al mese per il primo anno, poi il canone mensile sale a 24,90 euro. Enel Fibra consente di navigare in Internet fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH e l’attivazione è gratuita per i già clienti luce e gas. Incluso anche un modem WiFi 6 con sistema smart home Homix di Enel X.

