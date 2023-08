PayPal permette di eseguire pagamenti online in modo semplice e in totale sicurezza senza condividere i propri dati finanziari con soggetti terzi. La piattaforma digitale consente infatti di pagare i propri acquisti usando l’indirizzo di posta elettronica con il quale ci si è registrati e con il conto corrente o la carta di pagamento che si è abbinato al proprio profilo di utente. Due i vantaggi:

Ma quali sono le carte di pagamento che si possono associare a PayPal? Per scoprire quali siano le offerte più convenienti di agosto 2023 c’è il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it. Per avere una panoramica delle migliori proposte, clicca sul bottone verde qui sotto:

PayPal accetta pagamenti con carte di credito, debito e prepagate (previo rilascio dell’estratto conto) purché esse appartengano ai seguenti circuiti:

C’è da ricordare, inoltre, che lo stesso utente può associare e collegare al proprio account di PayPal fino a un massimo di 8 carte di credito o di debito. E una carta abbinata al proprio profilo utente può essere rimossa o modificata in qualsiasi momento. L’importante è che la carta registrata sulla piattaforma online appartenga alla persona che è titolare del conto PayPal.

Analizziamo le migliori offerte di agosto 2023 per una carta di credito, una carta di debito e una carta prepagata (quindi ricaricabile). Queste soluzioni sono state trovate grazie al comparatore per carte di credito di SOStariffe.it.

Carta YOU di Advanzia Bank

Carta YOU di Advanzia Bank è una carta di credito conveniente perché è a canone annuo gratuito. Il fido mensile varia in base al reddito del cliente: di solito, il plafond è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro. Tuttavia, l’istituto bancario permette al cliente di richiedere un aumento del plafond mensile qualora saldi regolarmente i pagamenti effettuati con la carta. Per avere questa carta di credito non è necessario aprire un conto corrente direttamente con Advanzia Bank.

Con collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay, l’offerta di Carta YOU include:

appartenenza al circuito Mastercard;

addebito a saldo;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

; assicurazione di viaggio inclusa;

servizio di rateizzazione delle spese.

Per richiedere e attivare Carta YOU occorre seguire una procedura online compilando in pochi minuti un form sul sito Internet di Carta YOU.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Carta YOU, segui il link qui sotto:

Carta di debito di Banca Widiba

Vantaggiosa è anche la carta di debito internazionale (circuito Maestro), con collegamenti a Google Pay e Apple Pay inclusa nel conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba, che è possibile aprire tramite SPID o webcam. Per i nuovi clienti che scelgano il conto corrente entro il 6 settembre 2023, i primi 12 mesi saranno a zero spese, poi dal secondo anno si pagheranno 3 euro al mese, ma con la possibilità di azzerare i costi grazie a una serie di promozioni. Per gli under 30, invece, il canone è sempre gratuito.

Questo conto corrente offre gratuitamente anche:

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

servizio gratuito di portabilità WidiExpress dal vecchio al nuovo conto;

dal vecchio al nuovo conto; estratto conto digitale;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Con il conto di Banca Widiba è anche possibile avere la Carta Classic Widiba, con fido mensile di 1.500 euro e canone annuale di 20 euro.

Per i nuovi clienti (entro il 6 settembre 2023), Banca Widiba propone anche un tasso annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e con il vincolo attivato entro 30 giorni dalla data di apertura del conto. Va osservato che le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per una fotografia dell’offerta di Banca Widiba, vai al link di seguito:

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

Una soluzione economica è anche la Carta Prepagata Mastercard abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING. Questa carta ricaricabile è a canone annuo gratuito nella versione virtuale, mentre la versione fisica ha un costo di 10 euro. Con collegamento ai principali wallet digitali, è possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa e prevede:

1 euro di commissione per la ricarica;

2 euro di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero.

Per avere questa carta di credito prepagata bisogna essere titolari di Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Questo conto offre una serie di servizi aggiuntivi con la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale per i primi 12 mesi è a zero spese, poi prevede un canone di 2 euro al mese. Ma questo costo è possibile azzerarlo con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro al mese. Quest’offerta prevede anche:

carta di debito Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita, con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuito:

fino a 50.000 euro online o al telefono gratuito: carta di credito Mastercard Gold a 2 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo.

Inoltre, aprendo Conto Corrente Arancio e attivandolo con un primo bonifico, si riceverà via email il proprio «codice amico» personale che si potrà condividere con i propri amici, invitandoli a diventare clienti della banca. Una volta che il proprio amico avrà ricevuto il primo accredito di stipendio/pensione su Conto Corrente Arancio, entrambi riceverete un buono regalo Amazon.it da 50 euro via email. In totale si potranno ottenere fino a 10 buoni da 50 euro presentando al massimo 10 amici. Questa promozione è valida fino al 31 dicembre 2023.

Infine, con l’apertura di Conto Corrente Arancio è possibile anche avere il conto deposito Conto Arancio che, se attivato entro il 7 ottobre 2023, offre un rendimento del 3% per i primi 12 mesi, poi il tasso di interesse è pari allo 0,5% annuo lordo.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

