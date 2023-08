Offerte in evidenza PosteCasa Ultraveloce Start 23,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Dopo aver azzerato i costi di attivazione di due tra le offerte di punta della gamma Internet casa fibra di TIM (TIM WiFi Power Smart e TIM WiFi Power All inclusive) lo scorso luglio, il colosso italiano della telefonia continua la sua campagna di promozioni per incentivare i consumatori italiani a scegliere una soluzione in fibra ottica per navigare da casa alla massima velocità e con top prestazioni di connessione.

Ad agosto 2023, infatti, l’operatore di telefonia propone la promo che assicura un bonus rottamazione linea o rottamazione modem (del valore di 5 euro al mese per 24 mesi) a coloro che decidano di rottamare il vecchio modem o di sostituire la propria ADSL con le più moderne e performanti fibra TIM su rete FTTC o FTTH.

Di seguito gli esperti di SOStariffe.it passano sotto la lente d’ingrandimento le promozioni TIM disponibili ad agosto 2023 e le offerte per cui è possibile incassare il bonus rottamazione. I consumatori che vogliano avviare subito un confronto delle offerte Internet casa fibra di TIM e degli operatori di telecomunicazioni attivabili ad agosto 2023 possono cliccare sul link qui sotto e accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

Bonus rottamazione modem e linea: come funziona ad Agosto 2023

Che cos’è il bonus rottamazione? A spiegarlo è il colosso della telefonia TIM sul proprio sito internet: “Grazie al Bonus Rottamazione Modem e Bonus Rottamazione Linea, hai uno sconto di 5 € con durata di 24 mesi, per un importo totale pari a 120 € sul canone dell’offerta TIM WiFi Power All Inclusive o TIM WiFi Power Top“.

Nel caso del bonus Rottamazione Modem, è possibile ricevere lo sconto di 5 euro rottamando, appunto, il vecchio modem in fase di attivazione della nuova offerta TIM. Il bonus Rottamazione Linea, invece, “premia” i consumatori che rottamino la vecchia ADSL puntando sulla rete FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) o FTTH (Fiber-to-the-Home), che assicurano prestazioni di navigazione più avanzate rispetto a quelle garantite dalla ADSL.

TIM fa comunque sapere che il Bonus Rottamazione Modem e il Bonus Rottamazione Linea non sono cumulabili tra loro e “sono incompatibili con altre promozioni”.

TIM fibra: ecco le offerte Internet casa con bonus rottamazione ad Agosto 2023

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE CANONE MENSILE TIM WiFi Power Top navigazione fino a 2,5 Gbps in download

chiamate illimitate con attivazione online dell’offerta (altrimenti le chiamate sono a consumo)

attivazione: 39,90 € una tantum 34,90 €/mese (prezzo di listino)

(prezzo di listino) 29,90 €/mese per 24 mesi (con bonus rottamazione attivo) TIM WiFi Power All Inclusive navigazione fino a 10 Gbps in download su rete FTTH XGS-PON

chiamate illimitate

attivazione: 39,90 € una tantum 39,90 €/mese (prezzo di listino)

(prezzo di listino) 34,90 €/mese per 24 mesi(con bonus rottamazione attivo)

TIM WiFi Power Top

Questa offerta ha un prezzo di listino di 34,90 euro al mese, ma con il “bonus rottamazione” il canone scenderebbe a 29,90 euro al mese per 24 mesi. A questo canone mensile va poi aggiunto un costo di attivazione una tantum di 39,90 euro.

Il pacchetto TIM WiFI Power Top ha le seguenti caratteristiche:

internet illimitato con navigazione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload su rete FTTH;

e 1 Gbps in upload su rete FTTH; chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (solo con attivazione online). Altrimenti le chiamate sono a consumo a meno che non si scelga l’opzione Voce a 5 euro al mese; modem TIM Hub+ Executive incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta);

incluso, il cui Wi-fi 6 con tecnologia Easymesh assicura stabilità, velocità e qualità di navigazione (il costo di 10 euro al mese per 24 mesi è già incluso nel prezzo dell’offerta); TIM Navigazione sicura contro le principali minacce del web.

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sulle promozioni fibra TIM:

TIM WiFi Power All Inclusive

TIM WiFi Power All Inclusive è la più ricca e completa delle offerte TIM per beneficiare di una navigazione dalle top qualità nella propria abitazione. Ecco cosa include questo pacchetto, che ha un prezzo di listino pari a 39,90 euro al mese. Un canone che scenderebbe a 34,90 euro al mese aderendo alla promo “Bonus rottamazione“:

navigazione illimitata a una velocità fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione FTTH XGS-PON ;

e 2 Gbps in upload nei 30 Comuni in cui TIM ha portato la rete di ultima generazione ; Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; Modem TIM 10 Gb (240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi)

(240 euro o 5 euro al mese per 48 mesi) TIM Navigazione Sempre Attiva con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile;

con servizio di backup LTE tramite chiavetta USB per avere sempre una connessione anche quando la fibra non è disponibile; TIM Navigazione Sicura per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control

per la protezione da rischi di navigazione internet con servizio di Parental Control TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti con possibilità di richiedere al Servizio Clienti 187 o su MyTIM un bonus di 5 euro direttamente in bolletta per ogni intervento di supporto che non è stato all’altezza delle proprie aspettative (massimo 6 volte l’anno per un totale di 30 euro).

Clicca al link di seguito per approfondire l’offerta:

