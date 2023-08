Ecco le buone prassi di ENEA su come usare il condizionatore d’estate in modo efficiente, con un occhio all’ambiente e alle bollette. Oltre a un focus su come trovare le offerte luce del Mercato Libero che assicurano un prezzo contenuto della materia prima ad agosto 2023.

Come usare il condizionatore in estate e risparmiare ad agosto 2023

Con una media di 400 kWh “assorbiti” all’anno, il condizionatore è l’elettrodomestico più energivoro: è quanto ha certificato uno studio realizzato da Assoutenti a maggio 2023. Secondo l’indagine, è il sistema di raffrescamento a incidere maggiormente sul budget domestico: la spesa per rendere gli ambienti più freschi raggiunge quota 95 euro annui a famiglia (considerate le tariffe elettriche del secondo trimestre 2023 e i consumi di un nucleo di 3 persone che vive in una casa di 100 mq), contro gli 83 euro dell’analogo periodo del 2021.

Come usare, dunque, il condizionatore d’estate in modo che le famiglie possano ottenere refrigerio da caldo e afa, salvaguardando al contempo l’ambiente e il portafogli? A rispondere a questa domanda dei consumatori è stata l’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che ha messo a punto un vademecum di buone prassi che gli esperti di SOStariffe.it sintetizzeranno nei paragrafi che seguono.

Condizionatore: come ridurre il costo dell’energia con il Mercato Libero

TIPOLOGIA TARIFFARIA CARATTERISTICHE VANTAGGI/SVANTAGGI A prezzo fisso (o bloccato) Il prezzo dell’energia è bloccato per almeno 12 mesi dalla sottoscrizione dell’offerta È uno “scudo” di protezione in caso di rialzi prezzi della materia prima

Nel caso di prezzi in calo, però, non si beneficia di tale trend in discesa A prezzo indicizzato (o variabile) Il prezzo dell’energia varia mensilmente in base all’andamento del PUN, che è l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso Si ricevono bollette in linea con l’andamento del mercato

Il prezzo all’ingrosso è instabile: si rischiano improvvisi aumenti in bolletta

Le famiglie italiane che vogliano beneficiare sia di aria fresca in casa sia di bollette più leggere in quest’estate 2023 possono orientare il radar della convenienza verso le offerte luce del Mercato Libero, che propongono un prezzo della materia prima più basso rispetto a quello stabilito da ARERA in Maggior Tutela. Che si preferisca puntare su offerte a prezzo fisso o indicizzato, il comparatore di SOStariffe.it permette di confrontare le offerte luce più vantaggiose proposte dai gestori energetici del Mercato Libero ad agosto 2023:

Si tratta di uno strumento online, gratuito e intuitivo, che permette ai titolari di utenze domestiche di confrontare le promozioni disponibili a partire da una stima reale dei propri consumi annui. Tale informazione può essere recuperata sia consultando la bolletta dell’attuale fornitore (ecco come leggere la bolletta della luce) sia stimandola tramite il tool integrato del comparatore.

Come usare il condizionatore d’estate: i consigli dell’Enea ad Agosto 2023

COME USARE IL CONDIZIONATORE D’ESTATE: IL FOCUS 1 Senza una corretta manutenzione, i climatizzatori lavorano “sotto sforzo” e consumano fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri di fabbrica 2 La classe energetica del condizionatore è fondamentale per tenere a bada i consumi: un modello in classe A+++ consuma fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B 3 Chiudere le persiane e abbassare le tapparelle nelle ore più calde della giornata fa “lavorare” meno il condizionatore, riducendo la sua “fame” di energia 4 Non serve raffreddare troppo l’ambiente: di solito basta attivare la sola funzione di deumidificazione per ottenere refrigerio

“Il climatizzatore è tra gli elettrodomestici che incide maggiormente sulla bolletta, per questo è fondamentale in primo luogo verificarne l’efficienza, controllando che i filtri siano in perfette condizioni d’uso. Infatti, oltre a batteri, muffe e pollini, nei filtri si accumulano polveri che, ostruendo il flusso dell’aria, rendono più difficoltoso e dispendioso raggiungere la temperatura richiesta”, raccomanda Nicolandrea Calabrese, responsabile Laboratorio ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano.

Non solo: “Senza la giusta manutenzione – aggiunge – tutti i climatizzatori tendono a lavorare sotto sforzo, consumando fino al 30% in più di energia elettrica rispetto ai parametri di fabbrica. Oltre ai consumi più alti, il climatizzatore non manutenuto subisce un’usura maggiore, con un rischio più elevato di danneggiamento e necessità di ricorrere a interventi di manutenzione straordinaria”.

Ecco, dunque, le buone prassi suggerite da ENEA sul proprio sito ufficiale per utilizzare al meglio il condizionatore, risparmiando fino al 7% sul totale della bolletta elettrica:

eseguire una corretta manutenzione del sistema di raffrescamento: la normativa prevede l’obbligo del libretto impianto e di controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 10 kW per quelli invernali e a 12 kW per quelli estivi;

del sistema di raffrescamento: la normativa prevede l’obbligo del libretto impianto e di controlli periodici per gli impianti con una potenza superiore a 10 kW per quelli invernali e a 12 kW per quelli estivi; prestare particolare attenzione alla classe energetica dell’apparecchio: secondo gli esperti di ENEA, sono sempre da preferire i modelli in classe energetica superiore alla A , in quanto, oltre a una riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera, consumano molto meno (ad esempio, un modello in classe A+++ consumerà fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B);

, in quanto, oltre a una riduzione delle emissioni di CO₂ in atmosfera, consumano molto meno (ad esempio, un modello in classe A+++ consumerà fino al 40% in meno di elettricità rispetto a uno di classe B); scegliere la tecnologia inverter : “questi modelli, particolarmente funzionali nel caso di accensione prolungata dell’aria condizionata, costano di più rispetto a quelli dotati di tecnologia on-off ma il consumo energetico e la rumorosità sono minori, a fronte di un maggior comfort all’interno degli ambienti serviti”, spiegano ancora da ENEA;

: “questi modelli, particolarmente funzionali nel caso di accensione prolungata dell’aria condizionata, costano di più rispetto a quelli dotati di tecnologia on-off ma il consumo energetico e la rumorosità sono minori, a fronte di un maggior comfort all’interno degli ambienti serviti”, spiegano ancora da ENEA; non sottovalutare la posizione del condizionatore : in fase di installazione è importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete: l’aria fredda tende infatti a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che invece tende a salire;

: in fase di installazione è importante collocare il climatizzatore nella parte alta della parete: l’aria fredda tende infatti a scendere e si mescolerà più facilmente con quella calda che invece tende a salire; chiudere le persiane o abbassare le tapparelle durante le ore più calde della giornata consente di ridurre gli apporti solari in ingresso all’abitazione e, conseguentemente, l’energia richiesta dai climatizzatori;

durante le ore più calde della giornata consente di ridurre gli apporti solari in ingresso all’abitazione e, conseguentemente, l’energia richiesta dai climatizzatori; non raffreddare troppo l’ambiente e attenzione all’umidità: spesso, per scongiurare la sensazione di caldo opprimente, può bastare l’attivazione della funzione “deumidificazione”, in quanto l’umidità presente nell’aria fa percepire una temperatura più elevata di quella reale;

e attenzione all’umidità: spesso, per scongiurare la sensazione di caldo opprimente, può bastare l’attivazione della funzione “deumidificazione”, in quanto l’umidità presente nell’aria fa percepire una temperatura più elevata di quella reale; non lasciare porte e finestre aperte : l’ingresso nella stanza di “nuova” aria calda obbliga l’apparecchiatura a compiere un lavoro supplementare per riportare la temperatura e l’umidità ai livelli richiesti, con un conseguente dispendio di energia;

: l’ingresso nella stanza di “nuova” aria calda obbliga l’apparecchiatura a compiere un lavoro supplementare per riportare la temperatura e l’umidità ai livelli richiesti, con un conseguente dispendio di energia; usare il timer e la funzione ‘notte’ : grazie a queste funzioni è possibile ridurre al minimo il tempo di accensione dell’apparecchio e aumentare il comfort;

: grazie a queste funzioni è possibile ridurre al minimo il tempo di accensione dell’apparecchio e aumentare il comfort; approfittare degli incentivi attualmente in vigore per l’acquisto o la sostituzione del vecchio condizionatore (il cosiddetto bonus condizionatore).