Nella maggior parte dei casi, le offerte di telefonia mobile presentano un costo di attivazione. Si tratta di un costo aggiuntivo (che include anche il costo d’acquisto della SIM) da sommare al canone del primo mese per determinare la spesa iniziale per l’attivazione di una nuova offerta.

Nel corso del mese di agosto 2023 sono disponibili diverse offerte senza costi di attivazione che vanno a ridurre sensibilmente la spesa da sostenere per il passaggio a un nuovo operatore. Queste soluzioni partono da appena 5,99 euro al mese e consentono di sfruttare un bundle dati crescente, fino ad arrivare a Giga illimitati.

Per individuare le tariffe di telefonia mobile più vantaggiose del momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il link qui di sotto. Bastano un paio di clic per accedere a una panoramica delle offerte più vantaggiose, andando a fissare il quantitativo di Giga minimo di cui si ha bisogno.

Qui di seguito, invece, andremo ad analizzare quelle che sono le 5 migliori offerte con attivazione gratuita di agosto 2023 per poi andare a considerare anche le 3 migliori alternative da meno di 10 euro al mese che, pur non avendo attivazione gratuita, risultando essere particolarmente convenienti.

Le 5 migliori offerte mobile senza costi di attivazione di agosto 2023

OFFERTA MINUTI, SMS E GIGA COSTO MENSILE ATTIVABILE DA Kena 5,99 di Kena Mobile Minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB extra al mese con la Ricarica Automatica

200 GB gratis per i primi 60 giorni 5,99 €/mese portabilità da Iliad o da un operatore virtuale ho. 5,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese portabilità da Iliad o da un operatore virtuale Kena 6,99 di Kena Mobile Minuti illimitati

200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB extra al mese con la Ricarica Automatica

200 GB gratis per i primi 60 giorni 6,99 €/mese portabilità da Iliad o da un operatore virtuale ho. 9,99 di ho. Mobile Minuti ed SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 €/mese portabilità da Iliad o da un operatore virtuale TIM 5G Power Famiglia Minuti ed SMS illimitati

Giga illimitati in 4G e 5G 9,99 €/mese clienti TIM di rete fissa

Le offerte di telefonia mobile senza costi di attivazione sono tra le soluzioni più convenienti disponibili in questo momento sul mercato. Si tratta di tariffe che eliminano i costi iniziali aggiuntivi richiesti per completare l’attivazione di una nuova offerta. Queste offerte non presentano sostanziali differente rispetto alle soluzioni con costi di attivazione e garantiscono l’accesso a tanti Giga con costi generalmente molto contenuti. Un quadro completo sulle proposte disponibili viene riportato in tabella, qui di sopra, con le 5 migliori tariffe del momento.

Vediamo, nel dettaglio, le caratteristiche delle 5 migliori offerte senza costi attivazione disponibili ad agosto 2023>

Kena 5,99 di Kena Mobile

La proposta di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, è tra le più convenienti del mercato: la tariffa include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB ogni mese attivando l’ Autoricarica

attivando l’ +200 GB per 60 giorni

Kena 5,99 ha un costo di 5,99 euro al mese, con attivazione gratuita. Il costo iniziale è, quindi, di 6 euro, con una prima ricarica necessaria per coprire il costo del primo mese. L’offerta sarà disponibile solo fino al prossimo 23 di agosto e solo richiedendo la portabilità del numero da un operatore presente in questa lista:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Per attivare l’offerta è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online:

Attiva Kena 5,99 »

ho 5,99 di ho. Mobile

Da valutare c’è anche ho. 5,99. L’offerta di ho. Mobile include:

minuti illimitati

SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

ho. 5,99 ha un costo di 5,99 euro al mese ed attivazione gratuita. L’offerta è attivabile solo con portabilità del numero da:

Per attivare l’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra i seguenti: Coop Voce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, CMLink Italy, Foll-In Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies

Per attivare ho. 5,99 è possibile seguire il link qui di sotto. Chi cerca una tariffa con più Giga, invece, può puntare su ho. 7,99 che include 180 GB a 7,99 euro al mese.

Attiva ho 5,99 / ho. 7,99 »

Kena 6,99 di Kena Mobile

Kena Mobile propone anche Kena 6,99, tariffa riservata agli stessi clienti che possono attivare Kena 5,99 (Iliad o alcuni operatori virtuali). L’offerta in questione include:

minuti illimitati

200 SMS

130 GB in 4G fino a 60 Mbps

+50 GB ogni mese attivando l’Autoricarica

+200 GB per 60 giorni

Kena 6,99 costa 6,99 euro al mese con attivazione gratuita. La spesa iniziale è pari a solo 7 euro, necessari per coprire il costo della prima ricarica.

Attiva Kena 6,99 »

ho 9,99 di ho. Mobile

ho. Mobile propone, sempre per clienti Iliad oppure di alcuni operatori virtuali selezionati, anche ho 9,99. La tariffa include:

minuti illimitati

SMS illimitati

230 GB in 4G fino a 30 Mbps

L’offerta presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per richiederne l’attivazione c’è il link qui di sotto.

Attiva ho. 9,99 »

TIM 5G Power Famiglia

Un’altra ottima offerta con attivazione gratuita disponibile ad agosto 2023 è TIM 5G Power Famiglia. Si tratta di un’offerta riservata ai clienti TIM di rete fissa. In questo caso, è possibile attivare una tariffa con:

minuti illimitati

SMS illimitati

Giga illimitati in 4G e 5G

Il costo è di 9,99 euro al mese con primo mese e attivazione gratis richiedendo l’offerta tramite procedura online dal link qui di sotto.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

Le 3 migliori alternative per una tariffa mobile completa a meno di 10 euro al mese

Un rapido sguardo al comparatore di SOStariffe.it ci consente di individuare facilmente quelle che sono le tariffe alternative più convenienti da considerare in questo momento, nonostante la presenza di un costo di attivazione. Restando sotto ai 10 euro al mese, infatti, è possibile accedere tanti Giga e, soprattutto, senza dover fare i conti con vincoli di provenienza da operatori selezionati o offerte disponibili solo per clienti di rete fissa dell’operatore che propone la tariffa.

La prima opzione alternativa da considerare è Optima Super Mobile Smart di Optima Mobile, operatore virtuale su rete Vodafone. L’offerta include:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 4,95 euro al mese, con attivazione di 10 euro. L’offerta è disponibile per tutti, con o senza portabilità, tramite il link qui di sotto.

Attiva Optima Super Mobile Smart »

C’è poi Fastweb Mobile. L’offerta proposta dall’operatore include:

minuti illimitati

100 SMS

100 GB in 4G e 5G

Il costo è di 7,95 euro al mese, con attivazione di 10 euro. Anche quest’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero, tramite il sito Fastweb:

Attiva Fastweb Mobile »

Da valutare anche Flash 180 di Iliad. L’offerta include:

minuti illimitati

SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G

Flash 180 di Iliad ha un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti tramite il sito Iliad:

Attiva Flash 180 di Iliad »