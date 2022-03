Carta prepagata senza conto corrente: le 5 offerte di marzo 2022

Le carte prepagate senza conto corrente sono delle soluzioni di pagamento molto convenienti che, a differenza della carta di credito e di debito, sono indipendenti da un conto.

Carta prepagata è sinonimo di carta ricaricabile. Questo significa che, per poter avere dei soldi sulla carta, sarà necessario ricaricarla (gratis o a pagamento a seconda dei casi) con uno metodi di ricarica messi a disposizione dal singolo circuito di emissione della carta o istituto di credito.

Potrebbe trattarsi di:

una bonifico;

una ricarica in contanti in tabaccheria;

una ricarica con l’utilizzo di un’altra carta.

Le carte prepagate si caratterizzano solitamente:

per l’assenza del canone mensile di gestione o per canoni davvero bassi;

per costi bassissimi o pari a zero su operazioni quali il prelievo di contanti;

per la sicurezza negli acquisti online, legata al fatto che si potrà caricare anche solo l’importo relativo alla transazione da effettuare.

In virtù delle loro caratteristiche, vengono rilasciate con estrema facilità (nel senso che non vengono richiesti dei requisiti reddituali come nel caso delle carte di credito) e possono essere richieste anche per i soggetti minorenni.

Migliori carte prepagate senza conto corrente di marzo 2022

Tra le migliori carte prepagate di marzo 2022 ci sono:

la soluzione proposta da Widiba; la carta Tinaba; la carta prepagata Webank; le carte proposte da Unicredit; la carta di Hype.

Vediamo di seguito quali sono le loro peculiarità, ricordando prima che nel caso in cui si cercasse una carta prepagata senza conto corrente solo per risparmiare, in realtà lo si potrà comunque fare attivando un conto corrente online. In questo modo, si avrà diritto a una carta di debito a costo zero associata al conto, molto facile da utilizzare e gestire.

1. Carta prepagata Widiba

Le carte di pagamento proposte da Widiba (che è una banca digitale) possono essere di 3 tipi:

carte prepagate; carte di credito; carte di debito.

Permettono di versare contanti e assegni direttamente con l’utilizzo di ATM evoluti e di:

pagare contactless e direttamente dal proprio smartphone;

ricevere notifiche via SMS ad ogni pagamento;

scambiare denaro e pagare nei negozi alla velocità di un SMS grazie a BANCOMAT Pay, Google Pay e Apple Pay;

trasferire soldi velocemente tramite bonifici istantanei.

Nello specifico, la carta prepagata permette di effettuare ricariche online gratuite, anche tramite l’app, fino a un massimo di 10.000 euro, e potrà essere utilizzata anche all’estero. Le sue condizioni sono state indicate nella tabella che segue.

Condizioni carta prepagata Widiba Costo/caratteristica Canone annuo 10.000 euro Circuito internazionale VISA Limite ricaricabile 10.000 euro Commissioni di ricarica Carta prepagata online zero euro Prelievi di contante presso ATM del Gruppo MPS gratuiti

Nell’ipotesi in cui, invece, fossi interessato alla carta di debito Widiba, dovrai prima attivare il conto corrente online (gratuito per i primi 12 mesi). Avrai così diritto a:

una prima carta di debito gratuita, incluse nel conto;

le notifiche ad ogni pagamento;

il prelievo di contante da conto incluso e gratuito.

2. Carta prepagata Tinaba

Tinaba propone una carta di tipo ricaricabile, appartenente al circuito MasterCard, che può essere utilizzata per gli acquisti online e che prevede:

la gratuità del canone annuale di gestione;

un limite di prelievo giornaliero pari a 250 euro al giorno e un limite di spesa di 1.000 euro ad operazione;

un plafond da 12.500 euro;

la possibilità di pagare tramite Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay e SwatchPay.

Uno dei vantaggi principali di questa carta è poi rappresentata dal cashback del 10% sui propri acquisti, sia quelli effettuati online, sia quelli disponibili in negozio. Non saranno applicate commissioni sugli acquisti e sarà garantita la massima sicurezza grazie al sistema Secure Code.

3. Carta prepagata Webank

La carta prepagata proposta da Webank prevede il canone mensile di gestione gratuito e rappresenta un’alternativa concreta al contante. Si tratta di una carta contactless con PIN che:

potrà essere utilizzata in tutto il mondo;

potrà essere ricaricata fino a un importo massimo di 10.000 euro.

In alternativa, attivando il conto corrente online proposto da Webank, sarà possibile ottenere:

una carta di debito internazionale con canone gratuito, che permette di prelevare e di pagare in tutto il mondo; una carta di credito con canone gratuito, chiamata Cartimpronta ONE, che non prevede commissioni sui pagamenti in area euro su circuito MasterCard o VISA.

3. Carta prepagata Unicredit

Fa parte delle carte prepagate proposte da Unicredit la carta UnicreditCard Click, la quale, grazie ai suoi sistemi di sicurezza, potrà essere utilizzata anche dai giovani dai 14 anni in su.

Si caratterizza per:

il fatto di essere una carta prepagata senza conto corrente;

un costo di emissione pari a 10 euro;

un limite di utilizzo fino a 5.000 euro.

La si potrà utilizzare in modalità contactless, quindi avvicinandola semplicemente a un lettore, per gli importi pari o inferiori a 50 euro. La carta permette anche di effettuare prelievi di contante presso gli ATM e di pagare anche tramite:

Apple Pay;

Samsung Pay;

Google Pay.

4. Carta prepagata Hype

Hype propone alcune carte prepagate con IBAN, che si caratterizzano per il fatto di essere simili, nell’operatività, a un conto corrente tradizionale. Si possono, dunque effettuare e ricevere bonifici, domiciliare le bollette, accreditare lo stipendio o la pensione.

Vi rientra la carta Hype Start, la quale può essere richiesta dopo aver attivato il conto Hype Start. Viene emessa gratuitamente e non prevede alcun canone mensile di gestione. Si caratterizza per un plafond di 2.500 euro e per il fatto che potrà essere utilizzata anche dai minorenni.

Tra i vantaggi che la rendono unica ci sono:

la gestione tramite app, dalla quale sarà possibile pagare bollettini direttamente dal proprio cellulare;

la possibilità di scambiare denaro immediatamente con gli altri utenti Hype;

il vantaggio di poterla mettere in pausa in qualsiasi momento nel caso in cui lo si ritenesse necessario.

A conti fatti, le carte prepagate (con o senza IBAN) presentano diversi vantaggi, che spesso sono tutte ricollegabili alla loro convenienza dal punto di vista economico. Oggi, però, il mercato è così profondamente cambiato che ci sono tante altre soluzioni con le quali si può risparmiare, pur avendo un conto corrente.

Ci sono, per esempio, le carte di debito associate al conto corrente online che sono in genere a costo zero, sia nella gestione, sia nell’emissione e che, oggi, si possono gestire direttamente da app. La vera novità è poi rappresentata dalle carte virtuali che, a prescindere dalla tipologia, permettono di poter pagare senza dover portare il portafogli sempre con sé.