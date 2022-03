Iliad Internet Casa: le offerte di Marzo 2022

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Iliad ha lanciato la sua prima offerta Internet casa lo scorso gennaio. Nello specifico l’operatore low cost propone un’offerta fibra ottica nella variante FTTH (Fiber to the Home). Questa tecnologia prevede un collegamento diretto tra le stazioni di trasmissione di base e il modem finale dell’utente. L’offerta Iliad Internet Casa quindi consente di navigare alla massima velocità in tutte le principali città italiane senza vincoli e costi nascosti. Il prezzo è fisso per sempre e scontato per chi è già cliente di Iliad per la telefonia mobile. E’ possibile così risparmiare 8 euro al mese.

La copertura in queste fasi iniziali è garantita tramite la rete di Open Fiber, uno dei principali wholesaler di rete fissa, e in un secondo momento verrà ulteriormente estesa con il supporto di FiberCop, azienda di proprietà di TIM con cui il gestore francese ha stretto un accordo in agosto.

Le prestazioni dell’offerta Iliad Internet Casa dipendono dalla copertura. A Milano, Bologna e Torino è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload. Nelle altre città le prestazioni sono di 5 Gigabit al secondo complessivi in download. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

IliadBox

Navigazione illimitata fino a 5 Gbps complessivi in download e fino a 700 Mbps in upload

Minuti illimitati verso fissi e mobili in Italia

Minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali

Segreteria telefonica

Iliad Box in comodato d’uso gratuito

L’offerta Iliad Internet casa ha un prezzo di 15,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente per il mobile con attivo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, altrimenti 23,99 euro al mese per sempre. Il costo di installazione è di 39,99 euro. Al momento della registrazione sul sito o anche successivamente dall’Area Personale fibra è possibile aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender in locazione al costo di 1,99 euro al mese ciascuno. E’ possibile passare a Iliad mantenendo il proprio numero di telefonia fissa rispondendo “Sì” alla domanda “Hai già una linea attiva?”.

Confronta le offerte fibra ottica »

IliadBox, il modem circolare incluso nell’offerta, è dotato della funzione MI-MO che consente di accedere facilmente alla rete tramite l’apposito QR Code. Il router integra i più efficienti standard di sicurezza per proteggere tutti i dispositivi collegati. IliadBox permette infatti di creare una rete apposita per gli ospiti senza accesso a quella locale e dispone di tante altre opzioni come la lista dei dispositivi connessi o la possibilità di creare un profilo personalizzato per tutti i membri della famiglia. IliadBox nel dettaglio prevede le seguenti caratteristiche tecniche:

3 porte Gigabit:

2 porte LAN (1 Gigabit e 2.5 Gigabit)

1 porta WAN/LAN (1 Gigabit)

1 porta POTS (VoIP)

WiFi 11n 2×2 2.4GHz, 11ac 4×4 5GHz

Dimensioni: 16,1 cm (diametro) x 4 cm (altezza)

IliadBox e tutte le sue funzioni possono essere facilmente gestite con pochi click tramite l’apposita app IliadBox Connect. La piattaforma consente quindi di:

Gestire i propri dispositivi

Controllare che la rete funzioni correttamente e verificare quali dispositivi utilizzano più banda

Condividere l’accesso Wi-Fi inviando in pochi secondi il codice QR di accesso via mail o SMS

Pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi per diversi dispositivi

Creare profili per i membri della famiglia

I Wi-Fi Extender grazie alla funzione smart permettono di avere un segnale wireless eccellente in ogni stanza della casa. Il dispositivo integra una funzione per connettersi automaticamente alla banda migliore. L’installazione avviene senza che si debba intervenire, basta collegarlo alla presa elettrica per iniziare a utilizzarlo.

Le chiamate incluse nell’offerta Iliad Internet Casa sono gratuite verso i Paesi dell’Unione Europea e altre destinazioni extra Ue:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

E’ possibile acquistare l’offerta Iliad Internet Casa direttamente online sul sito dell’operatore cliccando su Registrati e inserendo alcuni dati personali. Per la registrazione serve un documento d’identità valido (carta d’identità italiana, patente o passaporto). Fatto questo si può selezionare l’orario preferito per l’appuntamento con il tecnico Open Fiber per l’installazione. Il pagamento avviene solo con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa o Mastercard. In alternativa ci si può recare in uno dei 23 Iliad Store posizionati nei centri storici di tutte le grandi città italiane o in oltre 600 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali.

Per sottoscrivere l’offerta Iliad Internet Casa a prezzo scontato si deve essere clienti dell’operatore anche per il mobile. Si può facilmente acquistare una SIM online sul sito o in modalità self sevice utilizzando una delle oltre 1.300 Simbox in tutta Italia sparse tra i 23 Iliad Store, posizionati nei centri storici delle più importanti città, o in oltre 600 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata. Se preferite pagare in contanti potete invece recarvi nelle edicole, tabaccherie e bar collegati alla rete Snaipay (Iliad Point) o in alcuni supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica selezionati (Iliad Express). Le SIM si trovano tra le ricariche esposte alla barriera alle casse.

Le offerte di mobile di Iliad sono senza vincoli e costi nascosti. L’utente può quindi disattivare il piano in ogni momento senza dover pagare penali o spese aggiuntive. Iliad non applica rimodulazioni e fissa per sempre il prezzo delle sue offerte. In più, non sono nemmeno previsti limiti alla velocità di navigazione.

Iliad ha raggiunto una copertura in 4G superiore al 99% della popolazione e permette di navigare con la sua offerta 5G fino a 855 Mbps nelle principali città italiane. Le tariffe disponibili sono:

1. Giga 120: minuti e SMS illimitati più 120 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione di 9,99 euro una tantum

2. Giga 80: minuti e SMS illimitati più 80 GB per navigare in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione di 9,99 euro una tantum

3. Giga 40: minuti e SMS illimitati più 40 GB per navigare in 4G/4G+ a 6,99 euro al mese per sempre. Attivazione di 9,99 euro una tantum

4. Voce: minuti e SMS illimitati più 40 MB per navigare in 4G/4G+ a 4,99 euro al mese per sempre. Attivazione di 9,99 euro una tantum

La consegna della SIM è gratuita e avviene con Poste Italiane o corriere Bartolini in 2-5 giorni lavorativi. Nel primo caso la SIM viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e per l’attivazione dell’offerta si deve procedere alla videoidentificazione. Si tratta di una procedura che prevede di realizzare un video selfie e necessaria per confermare l’identità dell’intestatario della tariffa. Nel secondo caso, invece, si deve essere presenti personalmente alla consegna e presentare all’addetto il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online e la sua copia fronte/retro. Comprando la SIM presso un Iliad Express o Iliad Point per l’attivazione si dovrà invece inserire il codice PIN e ICCID presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

* velocità massima di 5 Gbps nelle aree coperte da tecnologia FTTH EPON così suddivisa:

fino a 2,5 Gbps su 1 porta Ethernet

fino a 1 Gbps su 2 porte Ethernet (tecnologia GPON)

fino a 500 Mbps in Wi-Fi