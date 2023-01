Carta prepagata senza conto corrente: le 3 offerte di Gennaio 2023

Offerte in evidenza Carta di Debito Mastercard QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Carta YOU QUOTA GRATUITA con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali sono i vantaggi di una carta prepagata senza conto corrente ma con codice IBAN? Il primo vantaggio è che può sostituire il conto corrente in quanto ha la stessa operabilità. Il secondo, è di essere a zero spese o di avere un canone annuo molto basso. Il terzo, è di essere ricaricabile.

Una convenienza che rende questo strumento di pagamento sempre più diffuso. Con il comparatore di carte di credito di SOStariffe.it è stato possibile individuare le 3 migliori offerte di gennaio 2023 disponibili sul mercato.

Carte prepagate: le migliori alternative di gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Maxi di Banca Widiba 10 euro di canone annuo

10.00 euro di tetto di spesa giornaliero

1.000 euro di limite di prelievo giornaliero

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online senza costi 2 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo canone zero

ricarica gratuita

250 euro di limite mensile di spesa

250 euro di prelievo massimo giornaliero

collegamento a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica senza commissioni

Ecco quali sono le principali caratteristiche delle carte di credito prepagate attualmente disponibili sul mercato bancario.

Carta prepagata Maxi di Banca Widiba

La Carta prepagata Maxi di Banca Widiba ha un canone annuale di 10 euro. Appartenente al circuito internazionale VISA, questa carta ha un limite di ricarica di 10.000 euro, un fido massimo di spesa al giorno di 10.000 euro e un limite massimo di prelievo giornaliero di 1.000 euro. Altre sue caratteristiche sono:

collegamenti a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

la ricarica online è senza commissione, mentre da ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro;

pagamenti di bonifici, MAV e RAV per mezzo di Internet banking gratuiti ;

; pagamenti di ricariche telefoniche tramite Internet banking gratuiti;

servizio di alert via SMS e e-mail;

possibilità di pagamenti contactless e mobile;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione;

presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione; possibilità di utilizzo anche all’estero.

Per avere questa carta prepagata occorre richiedere il conto corrente online Widiba Start che è a canone gratuito per il primo anno se lo si apre entro il 1° marzo 2023. Dopo i primi 12 mesi, il canone è di 3 euro al mese, ma con possibilità di avvalersi di una serie di promozioni per azzerarlo. L’apertura del conto permette anche di avere un tasso di interesse annuo lordo del 2% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. Ma c’è anche la possibilità di beneficiare di un tasso annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi se entro il 30 aprile si riceve sul proprio Conto Widiba l’accredito dello stipendio o della pensione, oppure si riceve un addebito diretto (SDD), per esempio un’utenza domestica o un altro servizio domiciliato sul conto corrente, o si utilizzi WidiExpress per trasferire il saldo del vecchio conto o i servizi ad esso associati e/o chiuderlo. Inoltre, Banca Widiba fa notare che, in ambedue i casi, i vincoli devono essere attivati entro il 18 maggio 2023.

Oltre a essere a zero spese sempre per gli under 30, Widiba Start è un conto che si apre in 5 minuti e include gratuitamente:

carta di debito ;

; prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

bonifici ordinari verso 36 Paesi in area SEPA;

piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

accredito di stipendio o pensione;

casella PEC e firma digitale;

e firma digitale; deposito titolo.

Per conoscere la proposta di Banca Widiba, vai al link qui sotto:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

La Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) è proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, è possibile aprire un conto corrente Tinaba che è senza nessun canone mensile, né imposta di bollo e senza costi nascosti.

Per quanto concerne la Carta prepagata Tinaba, che è a costo zero, con spedizione gratuita a casa e ricarica immediata senza commissioni, include:

collegamento a Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

prelievo gratuito per i primi 12 prelievi nell’Unione europea, dal successivo c’è un costo di 2 euro (fuori dall’UE ha sempre un costo di 4 euro);

nell’Unione europea, dal successivo c’è un costo di 2 euro (fuori dall’UE ha sempre un costo di 4 euro); pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

Per quanto riguarda il conto corrente online Tinaba, esso si contraddistingue per:

bonifici istantanei e ordinari gratuiti;

IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

possibilità di pagare bollo, bollettini, utenze, PagoPA, ricariche telefoniche.

Per saperne di più sull’offerta Tinaba, segui il link:

Carte ricaricabili virtuali: le migliori di gennaio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 euro

ricarica della carta 1 euro di commissione

Analizziamo qui di seguito la carta prepagata virtuale più conveniente di gennaio 2023. È stata individuata grazie a SOStariffe.it.

Carta prepagata di Conto Corrente Arancio di ING

La Carta Prepagata Mastercard è abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING. È una carta virtuale e a zero spese. È possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Questa carta ricaricabile (si paga 1 euro di commissione per la ricarica) si caratterizza per essere collegata ai principali wallet digitali. Per il rilascio della sua versione fisica, invece, è prevista una spesa di 10 euro.

Per avere questa carta di credito prepagata virtuale è necessario avere Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Si tratta di un prodotto bancario che è sempre a zero spese e offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi del 3% lordo senza vincoli per i primi 3 mesi. Alla fine dei tre mesi, si avrà un tasso di interesse pari allo 0,5% annuo lordo. Per beneficiare di questo rendimento occorre aprire Conto Corrente Arancio entro il 31 marzo 2023 e attivarlo la stessa data.

Per Conto Corrente Arancio è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli” che offre una serie di servizi aggiuntivi e che può essere anch’essa a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, si spenderebbero 2 euro al mese di canone. Questa formula di Conto Corrente Arancio include:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Per conoscere i dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

