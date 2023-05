Esiste un'offerta Iliad Business fisso a maggio? Scopri come avere la fibra ottica con l'operatore low cost per imprese e partite IVA

Settimana scorsa Iliad ha presentato le offerte Iliad Business. Le tariffe di telefonia mobile per partite IVA e aziende era molto attese e in tanti speravano che l’operatore low cost avrebbe annunciato novità anche per la rete fissa, magari un bundle che unisse alla connessione Internet anche una SIM pensata per i professionisti. Così non è stato e, almeno per il momento, non c’è una vera e propria offerta Iliad Business fisso ma non è detto che non possa arrivare in futuro.

Iliad Business fisso: l’offerta fibra ottica dell’operatore low cost di maggio 2023

IliadBox, tutti i dettagli sull’offerta fibra Esiste un’offerta fisso per clienti business? Al momento no, ma è possibile attivare l’offerta consumer Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali Quanto costa? 24,99 euro o 19,99 euro per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro

Le offerte Iliad Business per la telefonia mobile sono le seguenti:

Business Giga 220 con minuti e SMS illimitati e 220 GB per navigare in 5G a 11,99 euro al mese + IVA per sempre . All’estero potete utilizzare 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile.

con minuti e SMS illimitati e per navigare in a . All’estero potete utilizzare 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile. Business Dati 180 con 180 GB per navigare in 5G a 9,99 euro al mese + IVA per sempre. All’estero potete utilizzare 15 GB in Ue e 60 minuti e 5 GB in 30 Paesi extra Ue in roaming come Svizzera, Cina, Emirati Arabi, India, Canada, Brasile. A questa offerta potete aggiungere anche la protezione di McAfee Business Security fino a 3 dispositivi al costo di 1,99 euro al mese + IVA per ogni licenza

Per entrambe le offerte l’attivazione è di 9,99 euro + IVA. Iliad raggiunge in 5G oltre 3.000 Comuni in tutta Italia e ha predisposto una nuova linea dedicata al 176, composta solamente da personale in carne ed ossa, per l’assistenza a imprese e partita IVA. Con queste tariffe poi è possibile attivare le SIM solo quando serve e quindi sospenderne una o più anche fino a 24 mesi. La funzione si dimostra utile, ad esempio, per le attività stagionali. Potete poi riattivare le SIM direttamente dall’Area Personale con pochi clic al prezzo di 4,99 euro + IVA.

Al momento quindi non c’è un’offerta Iliad Business fisso dedicata ma resta disponibile la tariffa consumer IliadBox, che comunque ben si adatta alle esigenze delle aziende di qualunque dimensione e professionisti per l’eccellente rapporto qualità prezzo, trasparenza e facilità di attivazione. La promozione dell’operatore low cost include navigazione fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload sulla rete FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate da fisso anche verso 60 destinazioni internazionali, attivazione e modem Iliad Box con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre mentre l’attivazione è di 39,99 euro una tantum.

La copertura di IliadBox è garantita da Open Fiber, il cui tecnico vi contatterà per fissare l’appuntamento per l’installazione della linea. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Fin dalla fase di registrazione potete aggiungere all’offerta anche fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale in ogni angolo della casa al prezzo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee per tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese.

Come avere uno sconto sulla fibra ottica di Iliad

Offerte mobile di Iliad per i clienti consumer Minuti, SMS e Gigabyte Costo 1 Giga 100 minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 2 Giga 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ o 5G 9,99 €/mese 3 Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese

Iliad permette di ottenere anche uno sconto di 5 euro al mese sulla rete fissa se attivate una delle sue tariffe di telefonia mobile per i clienti consumer. Come le proposte per i clienti business non sono previsti vincoli o costi nascosti. E’ quindi possibile recedere in ogni momento senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. L’assenza di rimodulazioni poi fissa per sempre il costo delle offerte. La promozione per avere lo sconto sulla fibra è la sua offerta 5G chiamata Giga 150, che include minuti e SMS illimitati e 150 GB al mese al costo di 9,99 euro. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming.

Di recente alla lista di offerte di Iliad si è aggiunta anche Giga 100 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 8 GB in roaming.

Se cercate un’offerta solo dati con tanti Giga potete attivare Dati 300 con traffico voce a consumo (chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent) e 300 GB in 4G/4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Nei Paesi Ue potete navigare fino a 13 GB in roaming.

Vi ricordiamo che Iliad ha una copertura in 4G pari al 99% del territorio italiano e a novembre 2022 è stato premiato dalla società di analisi indipendente OpenSignal come il primo operatore per “mobile availability“. I suoi clienti sono stati quelli che hanno beneficiato della più alta percentuale di tempo connessi alla rete mobile. Una volta esaurito il traffico dati incluso nelle offerte potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB, solo previo consenso.

Come attivare online le offerte di Iliad

Potete attivare comodamente online le offerte di Iliad dal comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento facile e intuitivo non solo è gratuito ma consente di confrontare le migliori promozioni in modo da trovare la proposta più adatta ed economica per le vostre esigenze sulla base dei consumi medi. Potrete poi attivare l’offerta online cliccando sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore dove completare l’acquisto.

Sul sito di Iliad dovrete seguire una breve procedura di registrazione. In questa fase potete richiedere la portabilità del numero di telefono, che viene eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi. E’ possibile pagare con carta di credito o di debito. La SIM viene spedita gratuitamente a casa entro pochi giorni lavorativi potendo scegliere tra due modalità.

Con consegna via posta viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e quindi non c’è obbligo di firma. Scegliendo il corriere, invece, si dovrà essere presenti per il ritiro in quanto non sono ammesse deleghe. Al corriere va presentato un documento di identità e fornita una sua copia fronte/retro.

Per l’attivazione della SIM dovrete effettuare la video identificazione. La procedura, che richiede meno di 3 minuti, è necessaria per permettere a Iliad di verificare l’identità dell’intestatario della SIM e prevede di realizzare un video selfie seguendo le indicazioni sullo schermo.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare il servizio clienti di Iliad al 177. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero ed è attivo al lunedì alla domenica, festivi inclusi, dalle 8 alle 22.