Con le banche che offrono un tasso di interesse anche superiore al 4%, stanno tornando in auge i conti deposito, i quali sono un investimento sicuro per far fruttare la propria liquidità in eccesso. Un investimento che assicura un rendimento garantito e al riparo dalle oscillazioni delle Borse.

Per accedere ad una panoramica delle migliori offerte del mercato c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che ha messo a confronto le proposte più vantaggiose di maggio 2023.

Conti deposito: le migliori offerte di maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 X Risparmio di Banca AideXa 4,5% di rendimento per 36 mesi di vincolo 2 Conto Key di Banca Progetto 4,5% di tasso di interesse per 60 mesi di vincolo 3 SI Conto Deposito di Banca Sistema 4,35% di tasso di rendimento con un vincolo di 60 mesi

Il conto deposito è un investimento sicuro. Il solo rischio che un risparmiatore corre è in caso di fallimento della banca. Ma anche nel caso di crac dell’istituto di credito, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Oltre questo “tetto”, invece, si corre il pericolo di perdere i propri risparmi.

Inoltre c’è da notare che è possibile scegliere tra:

conto deposito vincolato , il quale ha tassi d’interesse più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali;

, il quale ha tassi d’interesse più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali; conto non vincolato (o a deposito libero), con il tasso che è meno remunerativo in quanto è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati.

Ecco quali sono le banche che offrono conti deposito al top per i loro rendimenti. Queste sono le migliori soluzioni di maggio 2023 e sono state trovate da SOStariffe.it.

X Risparmio di Banca AideXa

X Risparmio di Banca AideXa è un conto deposito vincolato, senza costi e che offre un rendimento massimo del 4,5% per vincoli di 60 mesi. Ma se si decidesse di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, i soldi tornano al cliente insieme al tasso di rendimento maturato, che è calcolato in base al periodo di vincolo.

Con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo il conto deposito online X Risparmio prevede come somma minima d’investimento 1.000 euro e massima di 100.000 euro.

Questo l’identikit dell’offerta di Banca AideXa:

3 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

6 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 2%;

12 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3%;

18 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 3,75%;

24 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno è 3,75%;

36 mesi di vincolo, tasso lordo in un anno del 4,50%.

Per saperne di più sul deposito vincolato di Banca AideXa, clicca il link di seguito:

Conto Key di Banca Progetto

Con un un tasso di interesse del 4,5%, “Conto Key” di Banca Progetto è una formula remunerativa di investimento. Le linee non svincolabili, le più redditizie, hanno le seguenti caratteristiche:

6 mesi, tasso di interesse 3,25% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 3,75% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 4% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 4,15% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 4,25% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 4,50%.

A proposito, invece, delle linee svincolabili, l’offerta prevede:

6 mesi, tasso di interesse 2,50% ;

; 12 mesi, tasso di interesse 2,75% ;

; 18 mesi, tasso di interesse 3% ;

; 24 mesi, tasso di interesse 3,25% ;

; 36 mesi, tasso di interesse 3,50% ;

; 48 mesi, tasso di interesse 3,75% ;

; 60 mesi, tasso di interesse 4%.

C’è da osservare che la liquidazione degli interessi è trimestrale.

Per avere il “Conto Key” è indispensabile aprire oppure è necessario essere già titolari di “Conto Progetto”: quest’ultimo è un conto deposito senza costi aggiuntivi e nessuna durata predefinita. È in promozione per i nuovi clienti che aprono il conto entro il 31 maggio 2023. Va poi ricordato che Conto Progetto è il punto di accesso ai prodotti di Banca Progetto come conto corrente remunerato (“Conto Key”) e depositi a tempo.

Con “Conto Key” si ha un conto corrente gratuito (con interesse attivo dello 0,25%), con le seguenti caratteristiche:

servizio di addebito ricorrente SDD;

bonifici SEPA;

bonifici istantanei.

Infine, con “Conto Key” si ha gratuitamente anche una carta di debito internazionale.

Per conoscere l’offerta di Banca Progetto, segui il link:

SI Conto! Deposito di Banca Sistema

Con un vincolo a 60 mesi, il rendimento è del 4,35%, mentre salendo a un vincolo di 120 mesi il tasso raggiunge il 4,50%: sono queste le due soluzioni redditizie di “SI Conto! Deposito” di Banca Sistema, il conto deposito vincolato a zero spese. Si può scegliere di aprirlo online, o in filiale. E non è necessario avere un conto corrente di appoggio presso l’istituto di credito.

L’importo minimo per attivare questo conto deposito è di 500 euro, anche se la Banca si riserva la facoltà di modificare questo limite minimo del vincolo e di prevedere un limite massimo delle somme depositate.

La liquidazione degli interessi è alla scadenza del vincolo. Il cliente non può svincolare, in tutto o in parte, prima della scadenza, le somme depositate.

Con imposta di bollo (0,20%) a carico di Banca Sistema, ecco in sintesi l’offerta:

vincolo di 3 mesi, il tasso di interesse è del 3,20%;

vincolo di 6 mesi, il tasso di interesse è del 3,40%;

vincolo di 9 mesi, il tasso di interesse è del 3,50%;

vincolo di 12 mesi, il tasso di interesse è del 3,70%;

vincolo di 18 mesi, il tasso di interesse è del 3,85%;

vincolo di 24 mesi, il tasso di interesse è del 4%;

vincolo di 30 mesi, il tasso di interesse è del 4,10%;

vincolo di 36 mesi, il tasso di interesse è del 4,25%;

vincolo di 42 mesi, il tasso di interesse è del 4,28%;

vincolo di 48 mesi, il tasso di interesse è del 4,30%;

vincolo di 54 mesi, il tasso di interesse è del 4,32%;

vincolo di 60 mesi, il tasso di interesse è del 4,35%;

vincolo di 120 mesi, il tasso di interesse è del 4,50%.

Per avere una panoramica dell’offerta di Banca Sistema, vai al link qui sotto:

