Le carte prepagate senza conto corrente ma con codice IBAN sono sempre più scelte dai consumatori italiani. Il motivo? Anzitutto perché, oltre ad abbattere le spese di gestione di un classico conto corrente, sono ricaricabili e, di conseguenza, permettono di tenere sotto controllo le proprie spese. In secondo luogo, perché hanno canoni di gestione gratuiti o molto bassi. In terzo luogo, perché non applicano commissioni su pagamenti e prelievi e offrono anche:

esito immediato alla richiesta, in quanto non servono particolari requisiti per ottenerne una;

alla richiesta, in quanto non servono particolari requisiti per ottenerne una; possibilità di essere utilizzate anche da un minorenne;

maggior sicurezza (nel caso di frodi o raggiri si rischia soltanto di perdere la somma sul saldo) se impiegate per gli acquisti online.

Tramite il comparatore per carte di credito di SOStariffe.it è stato possibile individuare le 3 migliori offerte di maggio 2023 disponibili sul mercato bancario.

Carte prepagate: le migliori soluzioni di Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Maxi di Banca Widiba canone annuo di 10 euro

circuito internazionale VISA

massimale di spesa giornaliero 10.000 euro

limite di prelievo giornaliero 1.000 euro

collegamento a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay

ricarica online gratuita 2 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

per la versione virtuale rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 euro

ricarica della carta: 1 euro di commissione 3 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo zero costi di gestione

circuito Mastercard

limite di spesa di 250 euro al mese

di 250 euro al mese prelievo giornaliero massimo di 250 euro

collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica gratuita

Per chi sia alla ricerca di un’alternativa al tradizionale conto corrente, ecco quali sono le carte prepagate con codice IBAN più vantaggiose di maggio 2023.

Carta prepagata Maxi di Banca Widiba

Banca Widiba del Gruppo Montepaschi propone la Carta prepagata Maxi. Con appartenenza al circuito internazionale VISA, questa carta è vantaggiosa perché ha:

un limite di ricarica pari a 10.000 euro;

un massimale di prelievo di contante giornaliero di 1.000 euro ;

; un massimale di pagamento di 10.000 euro al giorno;

al giorno; un canone annuo di 10 euro.

Inoltre Carta prepagata Maxi di Banca Widiba si contraddistingue per:

pagamenti contactless e mobile;

collegamenti a Bancomat Pay, Google Pay, Apple Pay;

ricarica online senza commissione, mentre da ATM del Gruppo MPS si paga 1 euro;

servizio di alert via SMS e e-mail;

pagamenti con bonifico, MAV e RAV tramite Internet banking gratuiti;

pagamenti di ricariche telefoniche tramite Internet banking gratuiti;

incassi POS per le aziende;

ricariche online gratis anche da App;

gratis anche da App; possibilità di utilizzo anche all’estero;

prelievi di contante presso gli sportelli ATM Gruppo MPS gratuiti, da altre banche 2 euro di commissione.

Il conto Widiba Start è a canone zero per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 17 maggio 2023. Dopo il primo anno, il canone previsto è di 3 euro al mese, ma con possibilità di avvalersi di una serie di promozioni per azzerarlo. Mentre è sempre gratuito per gli under 30.

Il conto Widiba Start, che si apre in appena 5 minuti, include gratuitamente anche:

carta di debito ;

; prelievo di contante da ATM superiore a 100 euro su tutte le banche in Italia;

bonifici ordinari verso 36 Paesi in area SEPA;

accredito di stipendio o pensione;

casella PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca;

e firma digitale fino a quando si è clienti della banca; deposito titolo.

Inoltre richiedendo l’apertura del conto Widiba Start entro il 17 maggio, Banca Widiba offre un tasso d’interesse annuo lordo del 2,5% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi. E ricorda che il nuovo cliente potrà attivare dalla propria Area Privata, entro 30 giorni solari dalla data effettiva di apertura del conto i vincoli scelti. Banca Widiba fa notare che “le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza“.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, clicca il link qui sotto:

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

La Carta Prepagata Mastercard nella sua versione virtuale è a zero spese ed è abbinata al Conto Corrente Arancio del gruppo bancario olandese ING. Questa carta, che può essere richiesta online dal sito o dall’App della banca stessa, include anche:

collegamento ai principali wallet digitali;

1 euro di commissione per la ricarica;

2 euro di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero;

10 euro di spesa per il rilascio della versione fisica di questa carta.

Per dotarsi di questa carta di credito prepagata virtuale occorre avere Conto Corrente Arancio. Questo conto si apre tramite Internet con la firma digitale. Una volta ricevuta la richiesta di attivazione, sarà la banca stessa a inviare i dati della nuova carta prepagata virtuale via email e SMS. Poi sarà necessario attivarla dall’Area riservata dell’App o del sito www.ing.it. Inoltre basterà effettuare una prima ricarica per poterla usare immediatamente per i propri acquisti online.

Si può ricaricare la propria Carta Prepagata Mastercard in tempo reale, sia da App che dal sito. L’importo scelto è addebitato direttamente sul proprio Conto Corrente Arancio.

Per quanto concerne Conto Corrente Arancio, c’è da notare che è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli”, la quale include una serie di servizi aggiuntivi e che può essere anch’essa a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, il canone è di 2 euro al mese. La formula “Modulo Zero Vincoli si caratterizza per:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi.

Una volta aperto Conto Corrente Arancio è possibile beneficiare del conto deposito Conto Arancio entro il 13 maggio, il quale offre per i primi 3 mesi un rendimento 3% annuo lordo senza vincoli. Poi, alla fine dei tre mesi, il tasso di interesse è pari allo 0,5% annuo lordo.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

Tra le carte prepagate brilla anche la Carta prepagata Tinaba (circuito MasterCard) proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, con l’app Tinaba è possibile aprire un conto corrente a zero spese, quindi senza canone mensile di gestione, né imposta di bollo.

Questa Carta prepagata Tinaba è senza costi di gestione, così come è gratuita la spedizione. La ricarica della carta stessa è immediata e senza commissioni. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 12 prelievi gratuiti ;

; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

Per quanto riguarda invece il conto corrente di Tinaba, esso include:

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

bonifici istantanei e ordinari gratuiti in area SEPA;

pagamento di bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

ricariche telefoniche.

Per avere maggiori dettagli e informazioni sull’offerta proposta da Tinaba, vai al link qui di seguito:

