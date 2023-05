Reload Plus è il servizio di WindTre cambio iPhone che consente di avere sempre l'ultimo modello di smartphone di Apple in tasca. Scopri come funziona e quanto costa

WindTre cambio iPhone: come usare Smartphone Reload Plus a Maggio 2023

WindTre non solo permette di acquistare uno smartphone a rate a prezzi convenienti ma ha previsto anche una serie di servizi accessori per la protezione del telefono. Tra questi uno dei più apprezzati è Smartphone Reload Plus, ovvero il servizio di WindTre cambio iPhone e altri modelli. Attivandolo avrete la certezza di avere sempre il modello più recente a un costo mensile decisamente contenuto.

WindTre cambio iPhone: come attivare Smartphone Reload Plus a maggio 2023

Come funziona Smartphone Reload Plus Come funziona il servizio per il cambio iPhone? A partire dal 13esimo mese dall’attivazione del servizio si può sostituire iPhone con un nuovo modello acquistandolo a rate o con finanziamento

Potete consegnare il vecchio modello in negozio e ritirare poi quello nuovo Come funziona il servizio di sostituzione iPhone? Registrarsi inserendo alcuni dati dall’area personale

Selezionare se sostituire il telefono con un modello identico o uno simile

Scegliere l’indirizzo in cui effettuare il ritiro dal corriere

Inserire i dati della carta per effettuare il pagamento Quanto costa? 6,99 €/mese con vincolo di 24 o 30 mesi o 9,99 €/mese per gli smartphone pieghevoli più 6,99 € di attivazione

Smartphone Reload Plus consente di cambiare iPhone e altri modelli di smartphone con un nuovo modello dopo 13 mesi dall’attivazione del servizio. Basta recarsi in un negozio dell’operatore per mettersi in tasca il cellulare più recente consegnando quello vecchio in buone condizioni. Sarà il rivenditore ad occuparsi del ritiro. A questo punto potete attivare una nuova offerta smartphone incluso anche con finanziamento a tasso zero.

Se invece il vostro smartphone è rotto con Smartphone Reload Plus potete sostituirlo con un modello identico o uno simile. Il nuovo telefono vi verrà spedito direttamente a casa in un giorno lavorativo nelle principali città (Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Bologna, Firenze e Bari). E’ possibile richiedere la sostituzione quattro volte con rateizzazione di 24 mesi o fino a cinque volte in caso di rateizzazione di 30 mesi (massimo due volte ogni 12 mesi). Se avete bisogno di assistenza potete accedere al sito dedicato o chiamare il Call Center gratuito al 800168032.

Smartphone Reload Plus costa 6,99 euro al mese o 9,99 euro al mese in caso di smartphone pieghevoli più 6,99 euro una tantum per l’attivazione dello smartphone. WindTre per chi acquista un telefono a rate entro il 15 maggio 2024 offre un mese del servizio senza vincoli.

Potete attivare anche altri servizi come:

1. Reload exChange che permette di valutare un vecchio telefono in negozio e darlo in permuta all’operatore per ricevere un buono acquisto direttamente sul conto corrente fino a 800 euro. WindTre per questo servizio considera oltre 200 modelli di smartphone. Per ricevere il buono dovrete spedire il vecchio telefono via posta senza costi aggiuntivi

2. Reload per cambiare uno smartphone con schermo danneggiato o graffiato con un nuovo modello o un dispositivo rigenerato. La consegna è gratuita e avviene entro un giorno lavorativo in tutte le grandi città. E’ possibile effettuare la sostituzione fino a quattro volte l’anno con vincolo di 24 mesi o cinque volte l’anno con vincolo di 30 mesi (massimo due volte in 12 mesi). I costi a seconda del modello da sostituire sono i seguenti:

per rata da 2,49 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 3,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 5,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 9,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

In tutti i casi per smartphone pieghevoli il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro. Attivando il servizio entro il 14 maggio 2024 il un mese è in promozione senza vincoli.

Smartphone Reload SIM Only offre lo stesso servizio di Reload ma per chi è già in possesso di un telefono, ne acquista uno in contanti in un negozio WindTre o presso un altro rivenditore. I costi a seconda del modello da sostituire sono i seguenti:

per rata da 2,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 60 euro

per rata da 4,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 95 euro

per rata da 6,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 170 euro

per rata da 11,99 euro al mese il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro

In tutti i casi per smartphone pieghevoli il corrispettivo di sostituzione è di 330 euro.

3. Protect 5G per avere una polizza contro il furto per 24 mesi con Europ Assistance in grado di coprire dal 70% al 90% del valore del dispositivo e di bloccarlo.

Le migliori offerte di telefonia mobile di WindTre di maggio 2023

Offerte mobile di WindTre Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo Protect Junior+ 5G con Easy Pay (solo Under 14)

minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 10,99 €/mese Di Più Lite 5G minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 5G 12,99 €/mese Di Più Full 5G minuti illimitati (+ 50 verso l’estero) e 200 SMS + 100 GB in 5G 14,99 €/mese Protect 5G con Easy Pay minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 18,99 €/mese Di Più Unlimited 5G minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese

Per poter accedere al servizio di WindTre cambio iPhone si deve contestualmente acquistare un nuovo smartphone, a meno che non si intenda sostituire un modello danneggiato. L’operatore permette di abbinare le rate necessarie a qualsiasi sua offerta di telefonia mobile. Il ritiro avviene solo in negozio ed è previsto un vincolo da 24 a 30 mesi. Alcune di queste tariffe prevedono anche un’assicurazione contro il furto in grado di coprire fino al 90% del valore del telefono.

Diventare clienti di WindTre per il mobile consente di attivare le sue offerte fibra ottica a un prezzo ridotto. Al costo di 22,99 euro al mese, invece di 26,99 euro al mese, potete avere Super Fibra con inclusa navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps in download sulla fibra misto rame in base alla distanza dell’abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. L’offerta prevede anche un modem Wi-Fi 6, Giga illimitati per tutte le SIM di WindTre della famiglia e 6 mesi di Amazon Prime. L’attivazione è di 19,99 euro. Al costo di 33,99 euro al mese avete anche un piano standard di Netflix per vedere film, serie TV e produzioni originali in HD fino a due dispositivi in contemporanea e senza pubblicità.

I clienti di WindTre per fisso e mobile possono poi telefonare e ricevere chiamate anche in assegna di segnale per il cellulare collegandosi alla rete Wi-Fi. Il servizio si chiama Wi-Fi Calling ed è gratuito. La lista dei modelli di smartphone compatibili è in costante aggiornamento.

Tra le tante promozioni disponibili per il mobile abbiamo offerte 5G che includono anche il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, accesso prioritario alla rete di WindTre (Priority Pass) e per alcune anche la possibilità di contattare il servizio clienti senza attese al 159:

Di Più Lite 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB in 5G a 12,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati, 200 SMS e a con Di Più Full 5G con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e 100 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Easy Pay . E’ incluso anche uno smartphone Motorola Moto G53 5G

con minuti illimitati (+ 50 minuti verso l’estero), 200 SMS e a con . E’ incluso anche uno smartphone Motorola Moto G53 5G Di Più Unlimited 5G con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay

con minuti illimitati (+ 200 verso l’estero), 200 SMS e a con Protect Junior+ 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 150 in 5G a 10,99 euro al mese . L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect

con minuti illimitati e 200 SMS e a . L’offerta è riservata agli Under 14 e include anche l’app WindTre Family Protect Protect 5G con Easy Pay con minuti illimitati e 200 SMS e 200 in 5G a 18,99 euro al mese

Con Easy Pay si attiva il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. In questo modo si evita di dover acquistare una ricarica manuale ogni mese per il rinnovo dell’offerta e si ottengono anche più Gigabyte inclusi.

Per tutte le offerte la SIM costa 10 euro e attivando l’opzione Di Più Family 5G con Easy Pay si possono aggiungere fino a tre SIM con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese. E’ incluso anche uno smartphone ZTE Blade A52. Per le tariffe Di Più l’attivazione da 49,99 euro se acquistate online si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. Per le offerte Protect invece si può dilazionare in 24 rate da 1,08 euro al mese più 6,99 euro una tantum. E’ previsto anche un ulteriore costo di attivazione di 4,99 euro una tantum.

