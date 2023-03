Cambio operatore telefonico fisso: le offerte Internet Casa di Marzo 2023

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Bastano pochi passi per il cambio operatore telefonico per la rete fissa. Utilizzando il codice di migrazione potete trasferire la linea verso un nuovo gestore e avere condizioni migliori sia per quanto riguarda le telefonate sia per la connessione domestica. Oggi è facile trovare un’offerta Internet Casa con chiamate incluse che permetta di avere il massimo delle prestazioni in termini di velocità e stabilità del segnale al giusto prezzo. Se utilizzate poco il telefono fisso sono disponibili anche diverse offerte con tariffazione a consumo.

Le migliori per il cambio operatore telefonico a marzo 2023

Offerte Internet fisso con chiamate incluse Navigazione Chiamate Costo mensile 1 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 19,99 euro con attiva un’offerta mobile da 9,99 euro e pagamento automatico 2 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro per 18 mesi 3 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro 4 Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 26,99 euro 5 TIM Wi-Fi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro 6 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 29,95 euro

Chi intende effettuare il cambio operatore telefonico può accedere a diverse offerte fibra ottica in base alla copertura disponibile nel proprio Comune. Con la FTTH (Fiber to the Home) permette di avere un collegamento diretto con la dorsali di Internet e per questo una velocità di navigazione superiore. L’integrazione di tecnologie come la GPON (Gigabit Passive Optical Network) ha ulteriormente migliorato le prestazioni. In alternativa potete accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Potete verificare la copertura gratis con SOStariffe.it.

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica potete sempre attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access) per la fibra misto radio. L’utilizzo del collegamento su rete mobile permette di portare la banda larga anche nei piccoli Comuni.

Una delle offerte più interessanti per il cambio operatore telefonico è IliadBox. La tariffa di Iliad al prezzo di 24,99 euro al mese per sempre prevede navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON con inclusi anche attivazione, chiamate illimitate in Italia e 60 destinazioni all’estero e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo per l’installazione è di 39,99 euro. Al momento dell’acquisto potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale wireless (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) o la protezione di McAfee per tutti i terminali connessi alla rete di 2,99 euro al mese.

Se però siete già clienti di Iliad per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su carta di credito/debito o conto corrente potete avere la fibra ottica a 19,99 euro al mese per sempre. L’offerta mobile che oggi soddisfa le condizioni per lo sconto sulla rete fissa è Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare anche in 5G. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. In Ue potete navigare fino a 10 GB in roaming.

Sky Wi-Fi prevede chiamate a consumo (19 cent al minuto solo verso mobili + 19 cent di scatto alla risposta). Potete però scegliere di aggiungere Voce Unlimited per avere chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese, o Voce Estero a 5 euro al mese. Con Sky potete poi navigare fino a 1 Gbps in download in FTTH e avere incluso il modem Sky WiFi Hub. Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi. L’attivazione costa 29 euro in promozione, invece di 49 euro. Aggiungendo solo 9 euro al mese potete avere Sky Q via Internet senza parabola e godere di tutto l’intrattenimento della piattaforma di streaming per 30 giorni.

Con TIM potete scegliere tra due offerte, di cui una anche con chiamate incluse. Premium Base al costo di 25,90 euro al mese prevede una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH e attivazione inclusa.

Con TIM Wi-Fi Power Smart avete in più chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem TIM Hub+, la protezione di TIM Safe Web Plus per tutti i dispositivi connessi alla rete e un anno di assistenza imprevisti TIM Protezione Casa in regalo. Il prezzo è di 29,90 euro al mese. attivazione è di 19,90 euro. Se però siete clienti di TIM per la telefonia mobile e attivate gratuitamente TIM Unica potete avere la fibra ottica a 24,90 euro al mese e Giga illimitati per i cellulari di tutta la famiglia fino a quando si mantiene la rete fissa.

Internet Unlimited di Vodafone permette di navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download con inclusi anche chiamate illimitate (solo se acquistata online), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi) a 24,90 euro al mese senza vincoli. I già clienti dell’operatore per la telefonia mobile possono però avere la fibra ottica a 22,90 euro al mese.

Super Fibra di WindTre al prezzo di 26,99 euro al mese permette di navigare senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH. Sono inclusi anche chiamate illimitate, modem con supporto al Wi-Fi 6 e Giga illimitati per tutte le SIM dell’operatore della famiglia oltre a 12 mesi di Amazon Prime. Attivazione a 19,90 euro. Se siete già clienti di WindTre per il mobile potete avere la fibra a 22,99 euro al mese.

Fastweb permette di scegliere tra due offerte, una con chiamate illimitate e una a consumo. La prima è Fastweb Casa e include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, modem Internet Box NeXXt con supporto al Wi-Fi 6 e Alexa integrata, attivazione e assistenza casa o assistenza pet di Quixa a 29,95 euro al mese. Se preferite chiamare verso fissi e mobili nazionali a 15 cent al minuto dovete attivare Fastweb Light, che rispetto all’offerta base include un modem FASTgate, a 26,95 euro al mese.

Entrambe le tariffe includono i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali che vi saranno utili per essere più spendibili sul mercato del lavoro e dopo 30 giorni potete disattivarle senza costi aggiuntivi e ottenere il rimborso di tutte le spese sostenute per il primo mese. Si può anche aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese per avere Assistenza Plus e FastwebUP Plus. La piattaforma include vantaggi come un film da scegliere su CHILI, due biglietti al prezzo di uno negli UCI Cinema, un mese di abbonamento a Corriere.it o a Fitprime Smart.

Se siete interessati anche a un’offerta mobile potete aggiungere alla fibra:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB per navigare anche in 5G a 7,95 euro al mese . Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro

con minuti illimitati, 100 SMS e per navigare anche in 5G a . Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB per navigare anche in 5G a 11,95 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro

Offerte fibra ottica convenienti ma senza chiamate incluse

FiberEvolution Full di Beactive non include le chiamate ma permette di avere una connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in download in FTTH. E’ incluso anche un modem AVM Fritz!Box 7530 con assistenza con presa in carico entro 24 ore. Il prezzo è di 16 euro al mese per un anno, poi 24 euro al mese. L’attivazione è di 27,50 euro.

Con Linkem non avete le chiamate incluse ma potete aggiungere l’opzione Parla & Naviga per averle illimitate tramite tecnologia VoIP a 2 euro al mese. Con la sua offerta Linkem 5G Senza Limiti potete navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download in FWA+. E’ incluso anche un apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. L’Attivazione è gratuita.

Anche Postemobile non include le chiamate nelle sue offerte per la fibra ottica ma propone una connessione fissa a un prezzo conveniente:

PosteCasa Ultraveloce per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. Sono inclusi anche un modem Wi-Fi e una chiavetta USB con Giga illimitati per connettersi su mobile. Il prezzo è di 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione costano 49 euro in promozione invece di 99 euro.

PosteCasa Ultraveloce Start per navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. E’ incluso anche un modem Wi-Fi. Il prezzo è di 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Attivazione, consegna e installazione costano 39 euro in promozione invece di 99 euro.

Un’altra offerta per la sola connessione di casa molto conveniente è Illumia Wi-Fi, che permette di navigare senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH. E’ incluso anche un modem Wi-Fi in comodato d’uso gratuito per 12 mesi, poi 2,99 euro al mese. L’offerta di Illumia costa 19,99 euro al mese per un anno, poi 26,99 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è in promozione a 39,90 euro, invece di 69,90 euro, ma si azzera se avete un contratto luce o gas attivo con il fornitore.

