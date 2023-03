Revolut under 18 è un conto gratuito rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni . Si tratta di un’estensione del conto personale dei genitori e punta a educare i più giovani alla gestione del denaro . Ecco come funziona su SOStariffe.it .

Revolut under 18: costi e come funziona il conto per minori

Revolut under 18 è il conto gratuito per minori dai 6 ai 17 anni che l’app finanziaria Revolut ha lanciato nell’agosto 2022 con l’obiettivo di educare i giovanissimi all’uso consapevole del denaro e alla sua corretta gestione.

Il conto Revolut under 18 è un sotto-conto del conto Revolut personale del genitore, una sorta di estensione del conto “per adulti” che aiuta mamme e papà a instillare nei propri figli sane abitudini finanziarie.

Nel paragrafo che segue gli esperti di SOStariffe.it tratteggiano l’identikit di questa soluzione messa a disposizione dalla fintech nata nel Regno Unito nel 2019 e che oggi vanta oltre un milione di clienti in Italia (oltre 6 in Gran Bretagna e 27 milioni di clienti retail in totale).

I lettori di SOStariffe.it che vogliano avviare subito un confronto tra le soluzioni bancarie per i più giovani attivabili a marzo 2023 possono cliccare sul pulsante verde di seguito e accedere direttamente al comparatore di SOStariffe.it per conti correnti:

Revolut under 18: ecco come funziona il conto per minorenni a Marzo 2023

REVOLUT UNDER 18: LE DOMANDE REVOLUT UNDER 18: LE RISPOSTE Che cos’è Revolut under 18? È il conto gratuito per minori dai 6 ai 17 anni con cui l’App Revolut scommette sull’educazione al denaro dei giovanissimi Chi può attivare un conto Revolut under 18? Il genitore (o un tutore) può attivare un conto Revolut under 18 in qualsiasi momento dall’app Revolut. È il genitore il responsabile del conto stesso Cosa prevede il conto Revolut under 18? Il rilascio di una carta prepagata sia in versione fisica sia virtuale, con un costo di spedizione di 6,99 euro, da poter utilizzare per acquisti nei negozi fisici o online

sia in versione fisica sia virtuale, con un costo di spedizione di 6,99 euro, da poter utilizzare per La possibilità di prelevare contanti

La possibilità di effettuare pagamenti (l’età minima per questa opzione varia da Paese a Paese) Come fanno i giovanissimi ad avere il polso dei movimenti sul conto? Tramite l’app Revolut under 18, che può essere scaricata gratuitamente. Anche i genitori possono monitorare i movimenti tramite l’app personale Revolut del conto del genitore.

Il conto Revolut under 18 può essere attivato in qualsiasi momento dall’app personale Revolut del genitore. Essendo un sotto-conto del conto Standard di un genitore (che iscrivendosi gratuitamente beneficia per 3 mesi del servizio Premium in promozione), quest’ultimo ne ha la completa responsabilità. “Il cliente, in qualità di genitore, è responsabile di tutto quello che fa un utente Revolut under 18”, proprio come “se lo utilizzasse in prima persona”, si legge nel foglio informativo del conto Revolut under 18.

Questa responsabilità si applica sia a qualsiasi carta emessa sia a qualsiasi pagamento effettuato tramite il conto Revolut under 18. Grazie a questo conto, infatti, il genitore potrà affidare al proprio figlio minorenne una carta prepagata inclusa sia fisica sia virtuale (collegata ad Apple Pay e Google Pay) da utilizzare per fare acquisti (in negozi fisici e online) e prelevare contanti. Questa carta prevede una spesa di spedizione in Italia di 6,99 euro.

Inoltre, nell’ottica di garantire un tocco di creatività, sarà possibile personalizzare la carta aggiungendo testo, disegni e persino emoji. È anche possibile effettuare pagamenti tramite il conto Revolut under 18. L’età minima per poter utilizzare i Pagamenti Revolut under 18 può, però, variare in base al Paese di residenza.

Il genitore può inviare denaro al (e dal) conto Revolut under 18, oltre a monitorare il modo in cui i propri figli spendono il denaro.

Grazie all’app Revolut under 18 (che può essere scaricata gratuitamente), i giovanissimi tra i 6 e i 17 anni possono tenere traccia dei soldi presenti sul conto Revolut under 18, oltre a ricevere avvisi istantanei per rispettare il budget e costruire sane abitudini finanziarie impostando obiettivi di risparmio.

Dal canto loro, anche i genitori possono avere sempre il polso dei movimenti sul conto Revolut under 18 grazie all’app con cui accedono al loro conto personale.

L’uso del conto Revolut under 18 ha le seguenti limitazioni:

è possibile inviare solo 7.200 euro al conto Revolut under 18 all’anno e avere non più di 6.000 euro alla volta ;

al conto Revolut under 18 all’anno e avere ; è possibile prelevare da bancomat solo 120 euro al giorno . Inoltre, si possono effettuare soltanto 3 prelievi da bancomat al giorno , per un totale di 6 alla settimana.

. Inoltre, si possono effettuare soltanto , per un totale di 6 alla settimana. è possibile spendere solo 1.200 euro con la carta Revolut under 18 ed eseguire soltanto 15 transazioni al giorno.

Inoltre, su ogni singola carta Revolut under 18, i prelievi da bancomat sono gratuiti fino a 40 euro al mese. Dopo tale soglia, Revolut applica una commissione del 2%.

Per ulteriori informazioni sul conto Revolut, clicca al bottone qui di seguito:



Revolut: continua la marcia dell’app finanziaria in Italia

Il conto per gli under 18 è un ulteriore passo avanti nella marcia dell’app finanziaria Revolut alla conquista del nostro Paese. Nel novembre 2022, infatti, la fintech nata nel Regno Unito ha celebrato il superamento del milione di clienti in Italia. Un numero che fa diventare il mercato italiano “il settimo più grande a livello globale”, stando a una nota emessa dalla Fintech.

Secondo alcune cifre comunicate dalla società, il numero dei clienti italiani è cresciuto del 900% negli ultimi tre anni, passando da 100.000 a oltre 1 milione, e del 60% negli ultimi 12 mesi. Il cliente tipo italiano ha in media 35 anni, vive in una grande città e utilizza il proprio smartphone per gestire diverse operazioni, inclusa la gestione del denaro, fanno sapere da Revolut.

In crescita, secondo quanto afferma l’app finanziaria, anche l’utilizzo delle funzionalità di Revolut. I pagamenti con carta hanno registrato un’impennata del +120% e le transazioni contactless hanno fatto segnare un +130%. Per quanto riguarda la quantità di depositi nei “Salvadanai”, essa è cresciuta del 156% mentre i pagamenti tra utenti all’interno dell’app (peer-to-peer) sono quasi raddoppiati (+96%).

