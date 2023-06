Cos’è e come funziona la card che aiuterà le famiglie più vulnerabili a fronteggiare il rialzo generalizzato del carrello della spesa . Le novità a giugno 2023 su SOStariffe.it e le migliori offerte luce e gas per ridurre le spese di energia e metano.

Un nuovo bonus per la spesa del valore di 382 euro è in arrivo per aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economiche. È questo il nuovo provvedimento che il governo Meloni vuole mettere in campo contro il caro prezzi che svuota il carrello del supermercato. Una misura di sostegno per fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei beni alimentari, come pane, frutta, verdura e latte. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede questa agevolazione.

Nuovo bonus: arriva la card da 382 euro contro il caro spesa

CHE COS’È IL NUOVO BONUS PER LA SPESA 1 Il Governo intende introdurre una card contro l’aumento dei prezzi della spesa per le famiglie con un reddito fino a 15mila euro 2 La card prevede un contributo di 382 euro da spendere entro il 31 dicembre 2023 3 La card dovrebbe essere attivabile entro il 30 settembre 2023

L’aumento dei prezzi dei generi alimentari, a causa del rialzo dell’inflazione, fa lievitare i costi della spesa delle famiglie, le quali sono costrette ad acquistare meno prodotti. Come mostrato dall’Istat, ad aprile 2023 rispetto allo stesso mese del 2022, le vendite al dettaglio sono calate del 4,8%. Le associazioni dei consumatori definiscono questo crollo di vendite “allarmante”, anche perché riguarda anche i beni di prima necessità (pane, latte, frutta, per esempio). Di fronte a tale quadro, la risposta del Governo, prevista con la legge di bilancio 2023 grazie allo stanziamento di 500 milioni di euro, è l’introduzione di una card da 382 euro contro il caro vita alimentare per le famiglie con reddito fino a 15mila euro. Il via libera al nuovo bonus contro il caro speso è previsto per la metà di luglio 2023.

Nell’annunciare questa iniziativa di sostegno alle famiglie in difficoltà economiche, il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, spiega che la nuova card avrà una serie di “esclusioni tra chi già beneficia di altri sostegni“. Infatti l’INPS, insieme ad ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), sta valutando se, al fine di “usare al meglio la capienza di questa misura economica”, possano beneficiarne anche coloro che godono già del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione.

Quanto ai tempi, “la carta si potrà attivare entro il 30 settembre e tutti i residui delle carte non attivate saranno ridistribuite in quelle di chi le ha attivate“, precisa ancora il ministro. La somma potrà essere spesa fino al 31 dicembre 2023. Sulla procedura per ottenere la card, i potenziali beneficiari potranno ritirarla negli uffici postali, dopo aver ricevuto la lettera da parte del Comune di residenza.

Le offerte luce e gas del Mercato Libero per risparmiare a Giugno 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Energia Easy Luce

Easy Gas 0,1057 €/kWh

0,3616 €/Smc 65,66 €/mese

122,01 €/mese 2 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,1187 €/kWh

0,4116 €/Smc 62,72 €/mese

127,43 €/mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,1057 €/kWh

0,3616 €/Smc 65,72 €/mese

127,17 €/mese

In attesa dell’arrivo della nuova card contro il caro prezzi della spesa, di seguito passiamo ai raggi X le promozioni luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha individuato come le più convenienti a giugno 2023 per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di energia elettrica e 1.400 Smc di metano nell’arco di 12 mesi.

Qualora non sia abbia a portata di mano l’informazione relativa al proprio consumo annuo, si può calcolarlo qui sotto, impostando i filtri integrati nel comparatore:

Ricordiamo, inoltre, che le offerte entrate nel radar della convenienza del comparatore di SOStariffe.it propongono tutte tariffe a prezzo indicizzato: esse, cioè, usano come base di partenza per determinare il prezzo della materia prima il PUN (acronimo di Prezzo Unico Nazionale) e il PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono gli indici di riferimento del mercato all’ingrosso per energia elettrica e gas in Italia. I valori di PUN e di PSV inseriti in tabella si riferiscono al valore di maggio 2023, eventualmente maggiorati da un contributo al consumo stabilito da ciascun fornitore.

Easy Luce e Gas di A2A

A2A Energia conquista il gradino più alto del podio della convenienza grazie a un’offerta che fa pagare l’energia elettrica e il metano allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso. Vediamo nel dettaglio le condizioni tariffarie che la multiutility lombarda propone a giugno 2023:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; contributo fisso mensile di 12,50 euro (per fornitura) a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa totale è di 150 euro a fornitura);

(per fornitura) a copertura dei costi di commercializzazione (la spesa totale è di 150 euro a fornitura); App MyA2A per gestire la propria fornitura o entrambe le forniture da remoto;

per gestire la propria fornitura o entrambe le forniture da remoto; possibilità di sottoscrivere l’offerta attraverso un ampio ventaglio di canali (fisici e digitali), tra cui anche Whatsapp;

possibilità di attivare l’offerta in modalità “dual fuel” (ovvero luce e gas in contemporanea) oppure singolarmente (solo fornitura luce o solo fornitura gas);

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili:

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 65,66 euro per le bollette della luce e di 122,01 euro per quelle del gas.

Cliccando sul pulsante verde qui sotto si sarà reindirizzati al sito internet che A2A dedica all’offerta:

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Alle spalle di A2A “si piazza” l’offerta luce e gas messa a punto dalla web company wekiwi, che propone condizioni tariffarie esclusive per i lettori di SOStariffe.it. Ecco il quadro dettagliato della soluzione wekiwi:

prezzo dell ‘ energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

‘ all’ingrosso di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; spese per costi di commercializzazione: 7,50 euro al mese per la fornitura di energia elettrica (90 euro all’anno) e 5,28 euro al mese per la fornitura gas (circa 63 euro all’anno);

per la fornitura di energia elettrica (90 euro all’anno) e per la fornitura gas (circa 63 euro all’anno); sconto di 30 euro in bolletta per i clienti domestici che attivino online la doppia fornitura luce + gas e inseriscano il codice amico “SOSW22”;

in bolletta per i clienti domestici che attivino online la doppia fornitura luce + gas e inseriscano il codice amico “SOSW22”; riduzione del 10% sull’acquisto di gadget per la casa, prodotti di elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi;

sull’acquisto di gadget per la casa, prodotti di elettronica e illuminazione a Led in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi; sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia verde inclusa;

spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 62,72 euro per le bollette della luce e 127,43 euro per le fatture del gas;

Per procedere con l’attivazione di Energia alla Fonte di wekiwi, è possibile cliccare al link di seguito:

Cliccando sul pulsante verde qui sotto, invece, è possibile avviare la procedura per sottoscrivere Gas alla Fonte:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Tra i top gestori energetici a giugno 2023 spicca anche Pulsee, il marchio di Axpo Italia 100% digitale che fa camminare a braccetto convenienza e sostenibilità. Ecco cosa propone questo brand dell’energia a giugno 2023 con le soluzioni Luce Relax Index e Gas Relax Index:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza alcun sovrapprezzo ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; sconto del 20% sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), per una spesa annuale di 144 euro a fornitura;

sul contributo fisso mensile: 12 euro al mese (anziché 15 euro al mese), per una spesa annuale di 144 euro a fornitura; energia proveniente da fonti rinnovabili;

opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (bollette dagli importi già suddivise per i coinquilini) al costo di 1,50 euro in più al mese e Zero Carbon Footprint (azzerare le emissioni prodotte dai propri stili di vita) al costo di 3 euro in più al mese:

(bollette dagli importi già suddivise per i coinquilini) al costo di 1,50 euro in più al mese e (azzerare le emissioni prodotte dai propri stili di vita) al costo di 3 euro in più al mese: spesa mensile stimata per la “famiglia tipo”: 65,72 euro al mese per la fornitura luce e 127,17 euro per quella del gas.

La fotografia della promozione luce di Pulsee è disponibile cliccando al seguente link:

Per il quadro completo della promozione gas di Pulsee, il link di riferimento è il seguente:

