- Conto Corrente Arancio Più di ING a canone annuo azzerabile e bonifico istantaneo gratis
- Conto BBVA a zero spese, con remunerazione del 4% sul saldo e bonifico istantaneo gratis
- Revolut Standard con canone zero e con bonifico istantaneo gratuito
Bonifico istantaneo gratuito a giugno 2024: scopriamo tre conti correnti online vantaggiosi e che permettono di eseguire un bonifico in tempo reale senza costi aggiuntivi. Con il comparatore di SOStariffe.it, trova i conti bancari più convenienti tra i partner.
Tre conti correnti online zero spese che consentono di eseguire il bonifico istantaneo gratuitamente. Il bonifico in tempo reale (al massimo 10 secondi e la somma di denaro è trasferita da un conto bancario a un altro e non più in 1-2 giorni lavorativi come per i bonifici ordinari), e che si può effettuare 24 ore su 24 e sette giorni su sette (festivi inclusi), va sempre più diffondendosi perché veloce e sicuro. E un’accelerazione al suo utilizzo arriverà tra meno di 18 mesi quando sarà adottato il nuovo regolamento varato dall’Unione europea per rendere i bonifici istantanei accessibili a tutti e più convenienti. Infatti, secondo le nuove norme, non ci potrà più essere disparità di costo tra bonifici istantanei e ordinari.
Intanto, se sei alla ricerca di un conto corrente zero spese a giugno 2024, il comparatore di SOStariffe.it mette a confronto le proposte più vantaggiose delle banche partner. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:
|NOME DELL’OFFERTA
|DETTAGLI DELL’OFFERTA
|1
|Conto Corrente Arancio Più di ING
|
|2
|Conto BBVA
|
|2
|Revolut Standard
|
Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, puoi trovare i migliori conti correnti zero spese fra i partner di giugno 2024 e le banche che offrono il bonifico istantaneo gratuito.
Conto Corrente Arancio Più è una soluzione vantaggiosa per avere il bonifico istantaneo e il bonifico ordinario gratuiti. Conto Corrente Arancio Più di ING prevede un canone di 5 euro al mese, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. Questo conto include gratuitamente anche:
Aprendo Conto Corrente Arancio, si può sottoscrivere anche “Conto Arancio”, il conto deposito senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interesse al 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo rendimento è in promozione fino al 20 luglio 2024.
Per saperne di più sull’offerta di Conto Corrente Arancio, vai al link di seguito:
Il conto corrente online zero spese di BBVA consente di eseguire un bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro per transazione (3.000 euro importo massimo giornaliero e 15.000 euro mensile). Anche il bonifico ordinario è gratuito fino a un massimo di 10.000 euro. Ai nuovi clienti, la banca multinazionale spagnola offre anche:
Inoltre l’offerta del conto BBVA include gratuitamente:
BBVA offre anche la possibilità di beneficiare di “Deposito Flessibile”, conto deposito a zero spese, con rendimento del 3% lordo annuo per 24 mesi e possibilità di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) con garantito un tasso di interesse dell’1% lordo in base al periodo di permanenza.
Altre promozioni Conto BBVA attive a giugno 2024 per i nuovi clienti sono le seguenti:
Per saperne di più dell’offerta di BBVA, clicca sul link qui di seguito:
Tra i conti correnti online vantaggiosi che offrono il bonifico istantaneo gratuito c’è Revolut. Conveniente è anche la promozione messa in campo dall’app finanziaria: i nuovi clienti che attivano il conto Revolut Standard (la versione base del conto) hanno tre mesi di accesso gratuito al conto Revolut Premium. Con il conto Revolut Standard puoi aprire anche un conto corrente per under 18.
Con il conto Revolut Standard, il cui canone di abbonamento è gratuito, si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online). Inoltre, questo conto è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano perché consente di:
Per quanto riguarda la versione Premium del conto di Revolut, puoi provarla gratuitamente. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 9,99 euro al mese ma (come detto sopra) è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine di questo periodo promozionale, puoi decidere se passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure continuare con il piano Premium.
Per maggiori dettagli sull’offerta Revolut clicca al link qui sotto:
SCOPRI IL CONTO REVOLUT STANDARD »