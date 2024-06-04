Tre conti correnti online zero spese che consentono di eseguire il bonifico istantaneo gratuitamente. Il bonifico in tempo reale (al massimo 10 secondi e la somma di denaro è trasferita da un conto bancario a un altro e non più in 1-2 giorni lavorativi come per i bonifici ordinari), e che si può effettuare 24 ore su 24 e sette giorni su sette (festivi inclusi), va sempre più diffondendosi perché veloce e sicuro. E un’accelerazione al suo utilizzo arriverà tra meno di 18 mesi quando sarà adottato il nuovo regolamento varato dall’Unione europea per rendere i bonifici istantanei accessibili a tutti e più convenienti. Infatti, secondo le nuove norme, non ci potrà più essere disparità di costo tra bonifici istantanei e ordinari.

Bonifico istantaneo gratis: le banche che lo propongono a giugno 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Conto Corrente Arancio Più di ING canone di 5 €/mese con il pacchetto “Più”, ma azzerabile

con il pacchetto carta di debito inclusa

prelievo di contante in Italia e in Europa gratuito

bonifici ordinari e bonifici istantanei gratuiti fino a 50.000 €

fino a 50.000 € carta di credito gratuita

conto deposito con tasso di interesse del 3% lordo senza vincoli per 12 mesi 2 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

remunerazione sulla giacenza con tasso di interesse del 4% lordo annuo fino al 31/1/2025

fino al 31/1/2025 4% di cashback al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 per un massimo di 200 €/mese

al mese su tutti gli acquisti fino al 31/01/2025 per un massimo di 200 €/mese carta di debito inclusa

prelievo di contanti gratis da qualsiasi sportello ATM (in Italia e in tutti i Paesi della zona Euro) se pari o superiore a 100 €

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

Gran Cashback 10% BBVA fino al 31/08/2024 2 Revolut Standard canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

prelevare denaro all’estero senza commissioni fino a 200 €

bonifici istantanei gratuiti

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 € mensili

Grazie al comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, puoi trovare i migliori conti correnti zero spese fra i partner di giugno 2024 e le banche che offrono il bonifico istantaneo gratuito.

Conto Corrente Arancio di ING

Conto Corrente Arancio Più è una soluzione vantaggiosa per avere il bonifico istantaneo e il bonifico ordinario gratuiti. Conto Corrente Arancio Più di ING prevede un canone di 5 euro al mese, ma azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. Questo conto include gratuitamente anche:

carta di debito Mastercard inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

inclusa e collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa;

pagamenti tramite CBILL e pagoPA;

pagamenti di bollettini postali;

principali pagamenti MAV, F24, RAV;

carta di credito Mastercard Gold con fido mensile di 1.500 euro;

con fido mensile di 1.500 euro; carta prepagata Mastercard.

Aprendo Conto Corrente Arancio, si può sottoscrivere anche “Conto Arancio”, il conto deposito senza vincoli e a zero spese, con un tasso di interesse al 3% lordo annuo per 12 mesi. Questo rendimento è in promozione fino al 20 luglio 2024.

Conto BBVA

Il conto corrente online zero spese di BBVA consente di eseguire un bonifico istantaneo gratuito fino a un limite massimo di 1.000 euro per transazione (3.000 euro importo massimo giornaliero e 15.000 euro mensile). Anche il bonifico ordinario è gratuito fino a un massimo di 10.000 euro. Ai nuovi clienti, la banca multinazionale spagnola offre anche:

remunerazione del 4% lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025;

lordo annuo sul saldo fino al 31 gennaio 2025; cashback del 4% tutti i mesi sugli acquisti fino al 31 gennaio 2025 fino a un massimo di 200 euro al mese;

tutti i mesi sugli acquisti fino al 31 gennaio 2025 fino a un massimo di 200 euro al mese; solo per quest’estate, Gran Cashback 10% BBVA, valido sui primi 500 euro di acquisti del primo mese per i clienti che aprono il conto entro il 31 agosto 2024.

Inoltre l’offerta del conto BBVA include gratuitamente:

codice IBAN italiano ;

; carta di debito inclusa , con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay;

, con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay; prelievo gratuito da qualsiasi sportello ATM in area Euro se pari o superiore a 100 euro;

accredito anticipato dello stipendio fino a 5 giorni prima;

possibilità di rateizzare le proprie spese pagate con la carta di debito.

BBVA offre anche la possibilità di beneficiare di “Deposito Flessibile”, conto deposito a zero spese, con rendimento del 3% lordo annuo per 24 mesi e possibilità di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali) con garantito un tasso di interesse dell’1% lordo in base al periodo di permanenza.

Altre promozioni Conto BBVA attive a giugno 2024 per i nuovi clienti sono le seguenti:

grazie all’iniziativa “Passaparola” è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a 2 00 euro . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus;

è possibile ricevere un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a . La persona portata in BBVA riceverà invece 10 euro di bonus; la banca consente anche di vincere dei premi partecipando ai “Compra & Vinci BBVA 2024”. Pagando i propri acquisti con la carta di debito, ogni 15 giorni, si può essere sorteggiati per uno dei 100 buoni regalo Amazon.it da 50 euro e ogni 3 mesi per un super premio: il prossimo messo in palio è un viaggio a Capo Verde per due persone.

Per saperne di più dell’offerta di BBVA, clicca sul link qui di seguito:

Conto Revolut Standard

Tra i conti correnti online vantaggiosi che offrono il bonifico istantaneo gratuito c’è Revolut. Conveniente è anche la promozione messa in campo dall’app finanziaria: i nuovi clienti che attivano il conto Revolut Standard (la versione base del conto) hanno tre mesi di accesso gratuito al conto Revolut Premium. Con il conto Revolut Standard puoi aprire anche un conto corrente per under 18.

Con il conto Revolut Standard, il cui canone di abbonamento è gratuito, si hanno a disposizione tutte le principali caratteristiche di un normale conto corrente, a partire da una carta di debito inclusa (collegata a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online). Inoltre, questo conto è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano perché consente di:

fare acquisti fuori dall’Italia in più di 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); prelevare denaro all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; stipulare delle assicurazioni : dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno;

: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno; effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

Per quanto riguarda la versione Premium del conto di Revolut, puoi provarla gratuitamente. Il conto, che aggiunge diversi bonus extra per i clienti, ha un costo di 9,99 euro al mese ma (come detto sopra) è gratis per i primi 3 mesi. Alla fine di questo periodo promozionale, puoi decidere se passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure continuare con il piano Premium.

Per maggiori dettagli sull’offerta Revolut clicca al link qui sotto:

