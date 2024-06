Tutto quello che c’è da sapere sul limite ISEE bonus luce e gas a giugno 2024 e come ottenere lo sconto sulle spese di energia elettrica e metano. Oltre a un focus su come trovare le offerte luce e gas più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it .

Il limite ISEE bonus luce e gas in vigore a giugno 2024 è di 9.530 euro per famiglie con al massimo tre figli a carico. Il tetto sale a 20.000 euro per le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico). Queste sono le soglie ordinarie di accesso all’agevolazione statale perché sono terminati gli interventi di potenziamento dei bonus messi in campo dal governo negli ultimi due anni per arginare gli effetti del caro-energia.

Nei paragrafi che seguono passiamo sotto la lente i requisiti d’accesso al sussidio che aiuta le famiglie più fragili a fronteggiare il pagamento delle spese di energia elettrica e metano. Prima, però, ti ricordiamo che una strategia per tagliare gli importi di luce e gas è quella di ridurre il più possibile il costo kWh e il costo metano al metro cubo. Infatti, l’approvvigionamento della materia prima rappresenta una delle voci che più incidono sulla spesa complessiva fatturata in un dato periodo. E più tale prezzo è contenuto, minori saranno le spese in bolletta a parità di consumi.

Per trovare offerte luce e gas con queste caratteristiche puoi consultare il comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto): grazie a questo strumento digitale e gratuito, puoi confrontare le soluzioni proposte dai gestori energetici partner a giugno 2024 e individuare la promozione più vantaggiosa (tra quelle disponibili) sulla base del fabbisogno energetico della tua famiglia.

Questa informazione la trovi facilmente in una bolletta recente oppure la puoi stimare usando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibile cliccando sul widget qui sotto.

Limite ISEE bonus luce e gas: chi ha diritto agli sconti a giugno 2024

BONUS LUCE E GAS: DOMANDE BONUS LUCE E GAS: RISPOSTE Cosa sono i bonus luce e gas? Sono sconti in bolletta che aiutano le famiglie più vulnerabili a pagare le spese di energia e metano Quanti tipi di bonus esistono? bonus luce e gas per disagio economico

bonus elettrico per disagio fisico Quale è la loro differenza? I bonus luce e gas per disagio economico sono subordinati all’ISEE, mentre l’erogazione del bonus per disagio fisico non dipende dalla situazione reddituale del richiedente Qual è il limite ISEE bonus luce e gas a giugno 2024? 9.530€ per famiglie con max 3 figli a carico

per famiglie con max 3 figli a carico 20.000€ per famiglie con almeno 4 figli a carico

I bonus luce e gas assicurano uno sconto in bolletta ai clienti domestici in condizione di disagio economico e fisico, così da aiutarli a sostenere il pagamento delle spese di energia elettrica e gas. Mentre la concessione del bonus elettrico e gas per disagio economico è vincolato all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il bonus elettrico per disagio fisico è erogato indipendentemente dal reddito.

Ecco elencati qui sotto coloro che hanno diritto ai bonus luce e gas per disagio economico a giugno 2024:

le famiglie con al massimo 3 figli a carico con un indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con un indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; i titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza.

Questa tipologia di bonus non deve essere richiesta: i cittadini o i nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata e con un ISEE valido ed entro la soglia in vigore a giugno 2024, sono automaticamente ammessi al procedimento di riconoscimento dei bonus sociali. Le famiglie aventi diritto all’agevolazione troveranno, dunque, lo sconto applicato in bolletta.

Per beneficiare, invece, del bonus elettrico per disagio fisico (legato all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali salvavita) è necessario presentare apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Servirà, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Limite ISEE bonus luce e gas: a quanto ammonta lo sconto a giugno 2024

TIPOLOGIA DI FAMIGLIA SPESA MENSILE CON MIGLIOR OFFERTA LUCE RISPARMIO IN BOLLETTA CON BONUS LUCE Famiglia con 1/2 componenti 36,40 €/mese 11,7 €/mese Famiglia di 3/4 persone 57,80 €/mese 15 €/mese

Nel periodo aprile-dicembre 2024, gli importi del bonus luce per disagio economico ammontano a:

142,74 euro (11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti;

(11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti; 183 euro (15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti;

(15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti; 201,30 euro (16,5 €/mese) per una famiglia con più di 4 componenti;

Per quanto riguarda il bonus gas per disagio economico, l’importo dello sconto varia sulla base dei seguenti parametri:

numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; tipo di utilizzo del gas naturale in casa;

in casa; zona climatica in cui si trova la fornitura.

Nel 2024, il bonus gas per disagio economico varia da un minimo di 56,42 euro a un massimo di 88,27 euro per le famiglie fino a 4 componenti, mentre per i nuclei familiari con più di 4 componenti il risparmio varia dai 63,7 euro ai 90,09 euro.

Analizzando, infine, il bonus elettrico per disagio fisico, gli sconti nel 2024 saranno compresi in una forbice tra i 139,08 euro e i 450,18 euro. L’erogazione di questo beneficio dipende dalla tipologia di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, dalla potenza contrattuale e dal tempo giornaliero di utilizzo.

