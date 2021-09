Aumento luce e gas Ottobre 2021: 5 offerte per risparmiare subito

Un nuovo aumento luce e gas, e ad Ottobre il rincaro annunciato sarà piuttosto pesante. Il ministro della Transizione ecologica ha infatti avvertito i consumatori che la rimodulazione trimestrale vedrà incrementare le tariffe energia del 40% e quelle gas del 30%. Come puoi difenderti dal prossimo aumento dei servizi? Scopre le 5 migliori offerte per iniziare a risparmiare

Sei felice del progressivo ritorno alla normalità dopo quasi 2 anni di pandemia, ma a breve le tue tasche e quelle di milioni di consumatori subiranno le conseguenze della ripresa dei consumi. L’effetto più immediato del restart di attività e produzioni o l’incremento dei livelli di produzione in Italia e nel mondo significa un’impennata nella domanda del gas (principale fonte energetica), questo porta ad un aumento dei prezzi della materia prima e quindi ad un rincaro della tua bolletta.

Se vuoi capire meglio le ragioni dei nuovi aumenti puoi leggere la guida di SOStariffe.it sul perché aumenteranno i costi dei tuoi servizi luce e gas nei prossimi mesi. In sintesi però ti basta sapere che i tre punti principali sono

l’aumento della domanda di gas naturale su scala internazionale

l’aumento dei prezzi delle emissioni di CO2

il fattore climatico

Quanto ti costano luce e gas

Al momento se sei un cliente domestico, abiti con 3 persone e hai un contratto con un operatore del mercato tutelato paghi:

circa 619 euro in 12 mesi se consumi 2690 kWh di energia

quasi 940 euro di gas se riesci a restare in un consumo di 1110 smc l’anno

Il servizio di Maggior Tutela è quello che sta traghettando i consumatori dal mercato tutelato e con un solo operatore nazionale al mercato libero. Entro il gennaio 2023 questo settore dovrà essere completamente liberalizzato e i consumatori dovranno passare alle offerte dei fornitori liberi, in realtà il passaggio doveva già essere stato ultimato ma sono state concesse diverse proroghe per poter informare meglio i cittadini e per rendere ancora più convenienti le promozioni dei fornitori di servizi luce e gas.

Le offerte per risparmiare subito

Nel passare al mercato libero nel mese di Ottobre potresti ridurre le tue bollette in modo considerevole. Le tariffe energia e gas proposte dai gestori del mercato liberalizzato sono quasi tutte a prezzo fisso, questo significa che non vengono interessate dalle rimodulazioni trimestrali che ARERA comunica ogni tre mesi ai consumatori e agli operatori.

In questo momento se passi da una promozione tutelata ad una delle cinque migliori offerte luce e gas potresti arrivare a risparmiare centinaia di euro. Con il comparatore di SOStariffe.it abbiamo creato due profili tipo e abbiamo confrontato le promozioni luce e gas con le quali puoi ottenere il maggior risparmio in bolletta. Lo strumento usato per quest’analisi è gratuito e ti consente di calcolare la tua spesa mensile e annuale con ognuna delle tariffe prese in esame. Puoi quindi stabilire se rispetto al piano luce e gas che hai attivo al momento sia più o meno conveniente e se possa portarti una riduzione di spesa effettiva.

Per rendere più precisa possibile la stima dei costi, e quindi quella dei risparmi, puoi anche inserire il tuo esatto consumo annuale (lo trovi sulla bolletta luce e gas). Se non hai questo dato puoi anche selezionare i vari filtri che trovi nella colonna di sinistra e il sistema calcolerà per te il tuo consumo potenziale. Tra le informazioni da fornire ci sono cose banali, come con quante persone vivi, a fattori più dettagliati come la ripartizione oraria dei tuoi consumi. Quest’ultimo dato è rilevante per poter trovare le promozioni luce più adatte a voi.

Quando scegli la tariffe energia è infatti importante capire quanto tempo trascorri in casa e quando usi gli elettrodomestici per poter scegliere tra le differenti formule orarie proposte dai gestori. Le offerte energia sono di tra tipologie:

monorarie – unico prezzo dell’energia tutti i giorni e a tutte le ore

biorarie – costo dell’energia differente in F1 (ore diurne dei giorni settimanali) e F2/3 (ore serali e notturne e weekend)

triorarie – i costi sono suddivisi in F1, F2 e F3

Per chi passa tutto il giorno o la maggior parte del tempo in casa le promozioni migliori sono le monorarie, per chi invece lavoro in ufficio, rincasa tardi e concentra le sue attività domestiche nel weekend sono molto più convenienti le offerte biorarie e triorarie. Queste ultime tariffe ti offrono dei prezzi dell’energia più convenienti nelle fasce 2 e 3.

Le 5 promozioni per evitare l’aumento luce e gas

Tra le soluzioni proposte dai gestori di energia e gas, le promozioni più vantaggiose sono in genere quelle dual fuel. Si tratta di quelle offerte riservate a chi attiva con lo stesso fornitore luce e gas. Questa tipologia di tariffa risulta più conveniente per via degli sconti che la società propone ai clienti.

Ecco quali sono le 5 offerte di Ottobre che ti permetteranno di risparmiare di più e di contenere l’aumento imposto da ARERA per luce e gas:

Pulsee Zero Ventiquattro Luce Fix

E.ON Luce e Gas Insieme

VIVI energia web Flex Luce e Gas

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Eni Gas e Luce Link

1. Pulsee Zero Ventiquattro

Innanzitutto c’è il pacchetto energia e gas di Pulsee, questa è in assoluto la promozione più conveniente del mese. Con l’attivazione di entrambi i piani la famiglia tipo potrebbe risparmiare fino a 179 euro di energia e altri 93 euro di gas in un anno, quindi 272 euro circa in totale. Queste riduzioni rispetto alle attuali tariffe tutelate, ma anche rispetto alle promozioni degli altri operatori, dipendono dagli sconti sui prezzi di luce e gas offerti da questo fornitore. Se attivi online le due forniture ed utilizzi i codici SOSL65 e SOSG60 otterrai una riduzione sulla componente energia del 65% e sul gas del 60%.

Sconti a parte le caratteristiche di questa offerta dual fuel sono:

prezzo bloccato delle materie prime per 1 anno

tariffa monoraria per i consumi elettrici (0,04627 euro/kWh)

prezzo del gas 0,2108 euro/smc

app per gestire il tuo contratto in autonomia

metodi di pagamento RID o carte di credito

2. E.ON Luce e Gas Insieme

La seconda offerte per risparmiare è il piano Luce e Gas di E.ON, in questo caso chi attiva la doppia fornitura con il gestore potrà avere:

10% di sconto sulla componente energia

15% di quanto spendi con Amazon come bonus in bolletta

18 euro di buono se attivi le fatture digitali

Il costo dell’energia con questo piano E.ON è 0,06150 euro/kWh, questo porta il conto annuale della famiglia tipo ad avvicinarsi ai 491 euro. Il risparmio annuo quindi sulle tue bollette energia (se corrispondi al profilo preso ad esempio) può essere quasi di 128 euro. A questo si aggiungono circa 34 euro di risparmio che potrai ottenere con la componente gas di questa offerta, la tariffa applicata ai tuoi consumi di gas naturale con questa soluzione è di 0,2820 euro/smc.

3. VIVI energia web Flex Luce e Gas

Con VIVI gas se attivi l’offerta dual fuel del fornitore puoi avere un buono sconto di 50 euro e fino a 600 euro li potrai cumulare se convinci parenti, amici o conoscenti a passare alle promozioni del gestore. Con VIVI Flex attiverai delle tariffe indicizzate che ti consentiranno di pagare luce e gas al prezzo del mercato all’ingrosso, questo in genere è un vantaggio ma quando ci sono dei rialzi della domanda così importanti e repentini quali quelli attuali potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio.

Per adesso questa è una delle offerte luce e gas più convenienti, VIVI ti offre anche una soluzione a costo bloccato di energia e gas e visti i rincari in arrivo potrebbe essere una buona idea scegliere quelle soluzioni. Le attuali tariffe applicate a chi sceglie Flex Luce e gas sono:

0,08592 euro/kWh

0,2622 euro/smc

4. Sorgenia Next Energy Luce Dual

E torniamo ad un piano monorario per l’energia abbinato ad un’offerta gas a prezzo bloccato, con Sorgenia Next puoi arrivare a risparmiare quasi 173 euro l’anno. Una cifra che è frutto delle tariffe gas e luce molto convenienti proposte a chi attivi la promozione dual fuel questo mese:

0,06870 euro/kWh

0,2842 euro/smc

La stima del risparmio potrebbe crescere se tu una volta sottoscritti i tuoi contratti riuscissi a convincere anche altre persone a passare alle offerte Sorgenia, il programma Porta un amico prevedere premi in bonus bollette fino a 3.000 euro per te e per chi passa con il fornitore.

5. Eni Gas e Luce Link

L’ultima offerta che analizziamo è Link di Eni Gas e Luce, con questa soluzione puoi avere uno sconto del 10% sull’energia e sul gas per il primo anno di contratto. Se attivi il servizio di bolletta smart, quindi con il solo invio delle fatture per via telematica (e relativo abbattimento della tua impronta ecologica), potrai ottenere un raddoppio dello sconto (quindi 20%).

Gli attuali costi proposti ai clienti che scelgono questa offerta sono:

0,07220 euro/kWh per l’energia

0,2890 euro/smc per il gas

Il risparmio annuale se passi a questa promozione dal mercato tutelato può essere di 113,65 euro per i consumi di energia elettrica, a cui si aggiungono 87 euro per il gas.

