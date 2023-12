Entro la fine del 2023 quasi un quinto di tutti gli abbonamenti di telefonia mobile a livello globale prevederanno una connessione in 5G. Questo è ciò che emerge dall’ultima edizione dell’Ericsson Mobility Report, che stima ci saranno 610 milioni di nuove attivazioni associate alle reti di ultima generazione durante l’anno solare in corso (+63% rispetto al 2022). A livello globale si arriverà quindi a 1,6 miliardi di abbonamenti 5G, circa 100 milioni in più rispetto alle precedenti previsioni.

Confronta le offerte 5G di dicembre »

5G in crescita: le stime di Ericsson Mobility Report

Ericsson Mobility Report, le previsioni sul 5G 1 Entro la fine del 2023 gli abbonamenti 5G cresceranno al livello glibale del 63% rispetto all’anno scorso fino ad arrivare a 1,6 miliardi 2 Entro il 2029 gli abbonamenti 5G cresceranno a livello globale del 330% fino ad arrivare a 5,3 miliardi 3 La copertura 5G globale supererà l’85% della popolazione

Cresce anche il consumo medio globale di traffico dati e il trend non farà che aumentare. Si stima che la quantità di Giga utilizzati in totale nel mondo triplicherà dalla fine di quest’anno e gli ultimi mesi del 2029. Ciò è dovuto a diversi fattori come il miglioramento delle funzionialità dei dispositivi, una maggiore scelta di contenuti che consumano molti dati e l’evoluzione delle prestazioni delle rete mobili.

Il 5G su banda media unisce un’elevata capacità alla buona copertura. Per questo motivo questa tecnologia risulta la più performante. La copertura globale per il 5G su banda media è superiore al 40% (+30% rispetto al 2022) grazie agli investimenti nelle reti fatti in India e diversi Paesi europei. A livello regionale, il Nord America rappresenterà la zona in cui si registreranno il 61% degli abbonamenti in 5G entro la fine del 2023. L’India invece dovrebbe rappresentare il Paese con la più rapida crescita del nuovo standard con un tasso di penetrazione dell’11% a soli quattordici mesi dal lancio commerciale.

Nei prossimi sei anni l’aumento degli abbonamenti 5G a livello mondiale sarà del 330% fino ad arrivare a 5,3 miliardi nel 2029. La copertura supererà il 45% della popolazione globale entro la fine dell’anno e l’85% nel 2029. Il Nord America e il Consiglio di Cooperazione del Golfo avranno i tassi di penetrazione 5G più elevati con il 92%. Seguirà poi l’Europa occidentale con l’85% di penetrazione. I casi più comuni per il 5G a livello consumer, come conferma Ericsson, sono i giochi, servizi basati sull’AR (realità aumentata) e VR (realtà virtuale) e le connessioni FWA (Fixed Wireless Access).

“Con oltre 600 milioni di abbonamenti 5G aggiunti quest’anno a livello globale, e in aumento in ogni regione, è evidente quanto sia forte la domanda di connettività ad alte prestazioni. Il passaggio al 5G continua e assistiamo all’implementazione di un numero crescente di reti 5G standalone, che offrono l’opportunità per supportare nuove e più esigenti applicazioni sia per i consumatori che per le imprese“, ha commenta Fredrik Jejdling, Executive Vice President e Head of Networks di Ericsson.

Le migliori offerte 5G di dicembre 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese 2 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese 3 TIM 5G Power Famiglia minuti e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 4 TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 5 Flash 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G 9,99 €/mese 6 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Dato che il 5G sta diventando ormai una realtà consolidata a livello globale è forse arrivato il momento di passare a questa tecnologia per chi ancora non l’ha fatto. Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le offerte 5G dei vari operatori per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acqusito.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte 5G di TIM

TIM grazie al Vero 5G permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città italiane e le principali località turistiche. L’operatore poi permette di richiedere un’eSIM in negozio al prezzo di 10 euro e di attivarla con la massima comodità eseguendo la verifica dell’identità tramite SPID. A dicembre potete scegliere tra:

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo sei SIM anche se non intestate al titolare della connessione domestica) dovrete attivare TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 31/12/23 il prezzo è azzerato. Avrete inclusi anche altri vantaggi come alcuni modelli di smartphone a prezzo scontato e TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità gratis fino al 31/3/24 (poi 6,99 euro al mese).

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 10 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha meno di 25 anni e si può personalizzare con le seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 10 euro di traffico incluso. Pagando con addebito su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

A tutte le offerte di TIM potete abbinare anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate e pagamento tramite un finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. L’operatore non accetta carte prepagate o emesse all’estero. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono per avere iPhone 15 anche a 7 euro al mese 30 rate. In più fino al 7/1/23 potete aggiungere un’assicurazione TIMFin Assicura Smartphone Full con i primi due mesi gratis. Il servizio poi si rinnova a 11,90 euro al mese per 28 rate. La spedizione è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso un punto vendita.

I clienti di TIM per la telefonia mobile con un’offerta dati attiva da 9,99 euro al mese possono attivare la sua offerta Internet Casa con uno sconto di 6 euro al mese:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTT (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online per i già clienti mobile, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 21/12/23.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Le offerte 5G di Iliad

Con Iliad potete navigare in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. La sua offerta dedicata è la seguente:

Flash 180

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Se avete uno smartphone compatibile potete invece richiedere direttamente online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 28/12/23.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Se attivate Flash 180 o qualsiasi altra offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potete usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra ottica di Iliad:

IliadBox

navigazione senza limiti fino 5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) per ampliare la portata del segnale e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

A tutte le offerte di Iliad potete poi aggiungere iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate e pagamento tramite un finanziamento Younited a tasso zero (salvo approvazione) con addebito su carta di credito o debito. Per avere una rateizzazione più conveniente dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. In alternativa potete dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook per avere uno sconto fino a 825 euro sul finanziamento.

Le offerte 5G di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile invece permette di navigare in 5G in tutte le grandi città italiane come Milano, Roma e Napoli e prevede di raggiungere una copertura del 90% del territorio italiano entro il 2025:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa (si rinnova di anno in anno con l’offerta mobile)

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita e la SIM vi verrà consegnata entro cinque giorni lavorativi direttamente nella cassetta delle lettere. In alternativa si può richiedere in negozio un’eSIM allo stesso prezzo. Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

A tutte le offerte di Fastweb Mobile potete aggiungere l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,95 euro al mese in 20 rate e pagamento tramite un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Abbinando il telefono all’offerta Fastweb Mobile con 150 GB a 7,95 euro al mese avrete invece 300 GB inclusi allo stesso prezzo. Potrete ritirare il vostro nuovo telefono direttamente in negozio.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Mutui green: la soluzione più conveniente per comprare casa, i dati di dicembre 2023 notizia successiva »