Iliad e WindTre nel caso in cui non si concretizzasse la cessione della rete a Niunet potrebbero spartirsi equamente l'infrastruttura tramite un ampliamento di Zefiro Net

I piani di WindTre per lo scorporo della sua rete di telefonia mobile ha subito una battuta di arresto. La gestione dell’infrastruttura sarebbe dovuta passare nelle mani di Niunet, società con un partecipazione maggioritaria del 60% da parte del fondo EQT Infrastructure, mentre il restante 40% in possesso di CK Hutchinson Group Telecom tramite Wind Tre Spa. Il passaggio di testimone però, secondo quanto riporta UpGo, sarebbe stato fermato a causa di alcuni approfondimenti richiesti da Hutchinson. Niunet avrebbe avuto anche il compito di fornire segnale anche a Iliad, Fastweb Mobile e il nuovo Sky Mobile oltre ad altri operatori virtuali minori.

Iliad e WindTre: tutti i dettagli sulla possibile acquisizione a dicembre 2023

I progetti per la rete di WindTre La cessione della rete di WindTre a Niunet, società partecipata al 40% con il fondo EQT Infrastructure, è attualmente in stand by WindTre attraverso Zefiro Net, joint venture con Iliad, potrebbe condividere equamente la sua rete con l’operatore low cost pur restando due marchi separati

WindTre avrebbe voluto monetizzare dalla cessione della rete ma dato che l’accordo per Niunet potrebbe non concretezzarsi avrebbe pensato a un piano B con protagonista Zefiro Net, la joint venture con Iliad.

Nel caso in cui Niunet non vedesse mai la luce, quindi, ci potrebbe essere un’estensione del progetto di Zefiro Net che porterebbe i due operatori a spartirsi equamente la rete di WindTre, pur restando completamente separati. D’altronde Iliad dispone di meno clienti ma è un soggetto finanziariamente più forte e soprattutto disposto a investire in Italia, anche attraverso acquisizioni. Al momento questo prospettiva resta solo nel campo delle ipotesi ma non è poi così campata per aria se effettivamente non si arrivasse alla nascita di Niunet.

Le migliori offerte di Iliad e WindTre a dicembre 2023

Offerte di Iliad e WindTre Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese per sempre Flash 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre Start 5G di WindTre minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G Full Speed e Priority Pass 12,99 €/mese Dati 300 di Iliad minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Iliad propone offerte per tutti i gusti a prezzo basso. Le sue tariffe sono senza vincoli né costi nascosti. Avete quindi inclusi tutti i servizi di base più richiesti come segreteria telefonica, un sistema per la verifica del credito e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. Se non siete soddisfatti potete recedere dalla promozione senza penali o costi aggiuntivi per la disattivazione della linea. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiane mentre con la sua offerta 5G potete navigare alla massima velocità su uno smartphone compatibile in oltre 3.000 Comuni.

Potete confrontare le offerte dell’operatore low cost con quelle di altri gestori con il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere a disposizione tutte le informazioni necessarie per avere la sicurezza di scegliere la migliore soluzione in base alle proprie esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivare l’offerta comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad a dicembre propone le seguenti offerte:

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G/4G+

8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Flash 180

minuti e SMS illimitati

180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 28/12/23.

Attiva Flash 180 di Iliad »

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

13 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre la SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Se attivate Flash 180 o qualsiasi altra offerta di telefonia mobile dell’operatore da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad:

IliadBox

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la portata del segnale a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione dell’antivirus McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 40,84 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 40,79 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 162 euro di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 47,10 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 47,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 187 euro di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 51,69 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 51,62 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 205 euro di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 62,12 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 62,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 246,60 euro di risparmio 1.489 €

A tutte le offerte di Iliad potete poi abbinare l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 40,84 euro al mese per 20 rate con un finanziamento Younited (TAN 3,92%, TAEG 3,99%), salvo approvazione, e pagamento con carta di credito o debito. Per ottenere una rateizzazione più conveniente dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o Macbook per ricevere uno sconto fino a 825 euro sull’acquisto del nuovo smartphone. In alternativa potete pagare con un finanziamento Findomestic a tasso zero per avere iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 40,79 euro al mese per 24 rate. La spedizione del telefono è gratuita.

Le offerte di WindTre

Super Fibra Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 26,99 €/mese o a partire da 22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 39,99 €

WindTre permette di scegliere tra differenti offerte 5G per navigare con accesso prioritario alla rete alla massima velocità. I clienti dell’operatore per la telefonia mobile possono attivare la fibra ottica a prezzo scontato:

Super fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla fibra FTTH

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 6

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Il prezzo è di 26,99 euro al mese o a partire da 22,99 euro al mese per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Scopri l’offerta fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA