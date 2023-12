I Sindacati del settore delle telecomunicazioni, in particolare FISTEL CISL, SLC CGIL e UILCOM UIL, in un comunicato congiunto del 29/11/23 hanno confermato di aver incontrato i vertici di Sky Italia in concomitanza con l’annunciato delle offerte Sky Mobile. Il servizio di telefonia mobile sarà powered by Fastweb verrà quindi fornito tramite la distribuzione di SIM di Fastweb Mobile. Nella nota si fa riferimento nel dettaglio a un terzo incontro per la verfica dell’accordo siglato il 12/5/23 con la direzione aziendale di Sky Italia e Sky Network Services, che si è tenuto da remoto il 28/11/23.

Offerte Sky Mobile: le ultime novità di dicembre 2023

Sky Mobile Dettagli Come funziona? Sky Mobile distribuirà le SIM di Fastweb Mobile con il suo marchio Quale sarà la velocità di navigazione? Non ci saranno limitazioni di accesso alla rete di Fastweb Mobile, anche per il 5G Quando arriverà? Nei primi mesi del 2024

Sky ha presentato ai Sindacati l’andamento della divisione italiana e del Gruppo, sottolineando come lo sviluppo del piano di riorganizzazione abbia pagato in termini di raggiungimento degli obiettivi che entrambe le parti avevano concordato. Dopo l’offerta Sky WiFi lanciata nel 2020, nei primi mesi del prossimo anno dovrebbero quindi arrivare le prime offerte Sky Mobile. “Questa nuova attività, – scrivono i Sindacati nel comunicato – anche se non metterà a disposizione nuove posizioni di lavoro, in quanto il servizio verrà gestito, ad esclusione del canale commerciale da Fastweb, contribuirà tuttavia all’aumento dei ricavi“.

Gli utenti che attiveranno le offerte Sky Mobile quindi nei fatti attiveranno una SIM di Fastweb Mobile, anche se brandizzata e distribuita da Sky Italia. Il nuovo marchio quindi si può considerare un operatore semivirtuale, anche per il fatto di non aver ottenuto una licenza dal Ministero come operatore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Pare comunque non ci saranno limitazioni in termini di utilizzo della rete mobile di Fastweb Mobile come avviene con altri operatori virtuali (vedi ho. Mobile con Vodafone o Kena Mobile con TIM) e che si potrà quindi navigare in 5G come tutti gli altri clienti di Fastweb Mobile.

Le offerte di Fastweb Mobile di dicembre 2023

Le offerte di Fastweb Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

Dato che passare a Sky Mobile significa nei fatti diventare un cliente di Fastweb Mobile, potreste essere interessati a confrontare le offerte di quest’ultimo con quelle di altri operatori. Potete farlo gratuitamente con il comparatore di SOStariffe.it. Basteranno pochi clic per avere sottomano tutte le informazioni che vi servono per scegliere la proposta più economica in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tutte le offerte di Fastweb Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi disattivarle in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. L’operatore si appoggia alla rete di WindTre e con le sue offerte 5G permette di navigare alla massima velocità in tutte le grandi città. L’obiettivo dell’azienda è di arrivare a una copertura del 90% del territorio italiano entro il 2025. Fastweb Mobile è premiata dalla società di analisi indipendente Ookla come la rete mobile più veloce d’Italia sulla base dell’analisi dei dati di Speedtest Intelligence di luglio-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023. A dicembre potete scegliere tra le seguenti offerte:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

anche in 5G 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB anche in 5G

anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. Con l’assicurazione Assistenza Pet avete incluso supporto h24 da parte di un veterinario tramite il servizio di telemedicina. Avrete poi la consegna a domicilio dei farmaci e il rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento del proprio animale. Il cane o il gatto per essere coperti dall’assicurazione devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Il servizi si rinnova annualmente insieme alla SIM mobile.

Fastweb Mobile per tutte le sue offerte non prevede un contributo per l’attivazione. Il prezzo della SIM è di 10 euro ma vi verrà spedita gratutitamente a casa e consegnata nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio invece potete richiedere un’eSIM sempre a 10 euro. Per attivare la vostra offerte potete poi effettuare la verifica dell’identità SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o video identificazione.

Se avete terminato gli SMS o il traffico dati inclusi nelle offerte potete attivare una delle seguenti opzioni aggiuntive:

5 cent per ogni SMS inviato

1 GB extra al costo di 6 euro (massimo 10 volte al mese)

10 GB al mese a 6 euro con 10 Giga+. Si può disattivare quando si vuole

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 54,40 €/mese per 20 rate

per 20 rate 41 € di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 59,30 €/mese per 20 rate

per 20 rate 53 € di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 71,70 €/mese per 20 rate

per 20 rate 55 € di risparmio 1.489 €

A qualsiasi offerta di Fastweb Mobile potete poi aggiungere anche l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate e pagare con finanziamento Findomestic a tasso zero, salvo approvazione. Se abbinate un telefono all’offerta base dell’operatore da 100 GB a 7,95 euro al mese, avrete invece inclusi 300 GB allo stesso prezzo. Per altri modelli di smartphone come i prodotti di Samsung, Xiaomi e OPPO potrebbe essere richiesto anche il pagamento di un anticipo. Potrete poi ritirare il vostro nuovo cellulare in un punto vendita.

Se effettuate la richiesta di recesso o passate ad altro operatore prima dei 20 mesi, dovrete comunque corrispondere a Fastweb Mobile tutte le rate residue. Potete farlo continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono si può invece eserciare il diritto di ripensamento e riconsegnare il dispositivo all’operatore insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione senza costi aggiuntivi.

