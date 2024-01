Novità in arrivo per DAZN. La piattaforma di streaming dedicata allo sport e punto di riferimento per gli appassionati di calcio si prepara ad arricchire la sua offerta. Da questa settimana, infatti, arriveranno le partite gratis su DAZN. Una selezione dei contenuti parte del catalogo della piattaforma, infatti, sarà reso disponibile gratuitamente con la nuova modalità Free.

Per accedere a questi contenuti è sufficiente avere un account a DAZN. Per creare un nuovo account e, eventualmente, per attivare uno dei piani in abbonamento, necessari per l’accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto da cui si può raggiungere subito il sito della piattaforma di streaming.

Partite gratis su DAZN: si parte il 26 gennaio

Su DAZN arriveranno le partite gratis e senza abbonamento con la nuova modalità Free per l’accesso alla piattaforma. Basterà avere un account per poter accedere ai contenuti selezionati dalla piattaforma e messi a disposizione gratuitamente a tutti gli utenti. La nuova iniziativa parte il 26 gennaio. DAZN prevede di rendere gratuiti diversi eventi ogni settimana.

Ecco il calendario delle prime partite gratis su DAZN:

Venerdì 26 gennaio: Tottenham – Manchester City (FA CUP)

Sabato 27 gennaio: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

Lunedí 29 gennaio: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LaLiga EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto –-Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

Il calendario comprende eventi di varie competizioni internazionali e nazionali (ma non di Serie A) che saranno rese gratuite e accessibili a tutti gli utenti. In futuro, l’iniziativa continuerà con tanti nuovi eventi. Le partite da guardare gratis diventeranno uno dei principali contenuti di DAZN.

Da notare che i contenuti gratuiti su DAZN saranno accessibili sia tramite il sito ufficiale, con possibilità di guardare le partite via browser, che tramite tutte le varie app DAZN, disponibili su smartphone, tablet, Smart TV, console e altre piattaforme. Per gli utenti, quindi, la fruizione dei contenuti gratuiti sarà semplicissima.

Quanto costa DAZN? I prezzi di gennaio 2024

Per accedere a tutti i contenuti di DAZN è necessario attivare un nuovo abbonamento. Le opzioni sono tre: Start, Standard e Plus. Con il piano Start è possibile accedere a tutti i contenuti con l’eccezione del calcio maschile (e quindi delle partite di Serie A). Con il piano Plus è possibile, invece, accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due diverse connessioni. Tutti e tre i piani d’abbonamento sono disponibili in tre versioni: mensile, annuale con fatturazione mensile e annuale con pagamento una tantum.

Il listino prezzi di DAZN è stato recentemente aggiornato. DAZN Start ora costa:

abbonamento mensile: 14,99 euro al mese

abbonamento annuale con fatturazione mensile: 11,99 euro al mese per 12 mesi

abbonamento annuale con pagamento una tantum: 99 euro

DAZN Standard, invece, ha questi prezzi:

abbonamento mensile: 40,99 euro al mese

abbonamento annuale con fatturazione mensile: 34,99 euro al mese

per 12 mesi

abbonamento annuale con pagamento una tantum: 359 euro

Ecco, infine, i prezzi di DAZN Plus:

abbonamento mensile: 59,99 euro al mese

abbonamento annuale con fatturazione mensile: 49,99 euro al mese

per 12 mesi

abbonamento annuale con pagamento una tantum: 539 euro

