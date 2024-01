Scopri le offerte a rate più convenienti per acquistare i migliori smartphone top di gamma di produttori come Apple, Samsung, Xiaomi e OPPO anche senza anticipo

L’ultimo smartphone top di gamma a debuttare sul mercato è stato Samsung Galaxy S24 ma ci sono tanti altri modelli interessanti tra cui scegliere, a partire da iPhone 15 fino ai prodotti di fascia alta di marchi come OPPO e Xiaomi. Il prezzo può sembrare un ostacolo ma per avere i migliori smartphone top di gamma a un prezzo conveniente si può sempre attivare un’offerta telefono incluso e comprarli così a rate anche senza anticipo.

Smartphone top di gamma: le migliori offerte a rate di gennaio 2024

Offerte smartphone incluso Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 7,95 €/mese Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G 7,99 €/mese per sempre Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 9,95 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G primi 2 mesi gratis, poi 11,95 €/mese Dati 300 di Iliad minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G 13,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 100 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Se state pensando di acquistare Samsung Galaxy S24 a rate in abbinamento a un’offerta di telefonia mobile, va sottolineato che fino al 30/1/24 se scegliete il modello da 256 GB di memoria il prezzo è lo stesso di quello da 128 GB. Potete confrontare gratuitamente le proposte dei vari operatori con il comparatore di SOStariffe.it tramite il box di seguito. In questo modo avrete la certezza di acquistare il vostro nuovo smartphone al prezzo più basso e avere un piano mobile conveniente in base alle vostre reali esigenze e abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte smartphone incluso di TIM

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 31 €/mese per 30 rate

per 30 rate 7 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone 979 € Samsung Galaxy S24 a partire da 22 €/mese per 30 rate

per 30 rate a partire da 20 €/mese per 30 rate con Super Valuta fino al 29/2/24 929 € (disponibile dal 24/1/24) Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 30 €/mese per 30 rate 1.249 € OPPO Reno8 Pro 5G a partire da 22 €/mese per 30 rate 799,90 Xiaomi 13T a partire da 27 €/mese per 30 rate 699,90 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per Samsung Galaxy Z Flip5)

Con TIM potete acquistare uno smartphone top di gamma con finanziamento TIMFin a tasso zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 30 mesi. È previsto solo l’addebito su carta di credito o debito. Non sono invece accettate carte prepagate o emesse all’estero. I clienti di TIM per la rete fissa possono invece addebitare le rate direttamente in bolletta. La spedizione è gratuita.

Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per ottenere uno sconto sulla rateizzazione e avere, ad esempio, iPhone 15 anche a 7 euro al mese per 30 rate. Fino al 29/2/24 con Super Valuta avrete invece una supervalutazione dell’usato di 60 euro per Samsung Galaxy S24.

Al vostro nuovo telefono potete associare una delle offerte 5G di TIM. La rete dell’operatore grazie al Vero 5G permette di navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche. In negozio si può invece richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Potrete poi attivare la vostra offerta più comodamente effettuando la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM 5G Power Famiglia

minuti illimitati e 200 SMS

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB)

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power al costo aggiuntivo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si abbinano almeno 3 SIM alla promozione entro il 27/1/24 il prezzo è azzerato.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Può attivarla solo chi ha meno di 25 anni. Avete la possibilità di aggiungere anche una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione, poi si rinnova a 14,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso. Scegliendo il pagamento su credito residuo il prezzo diventa di 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Le offerte smartphone incluso di Iliad

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 40,84 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 40,79 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 162 euro di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 47,10 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 47,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 187 euro di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 51,69 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 51,62 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 205 euro di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 62,12 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 62,04 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 246 euro di risparmio 1.489 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per il Pro Max)

Iliad come smartphone top di gamma permette di acquistare solo iPhone 15 a rate senza anticipo scegliendo tra due forme di pagamento:

finanziamento Findomestic a tasso zero e anticipo zero (salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi

(salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 24 mesi finanziamento Younited ad anticipo zero (TAN 3,92% e TAEG 3,99%, salvo approvazione) e rateizzazione in 12 o 20 mesi. Per avere un prezzo più favorevole dovrete restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti, potete dare in permuta un vecchio iPhone, Apple Watch o MacBook per ricevere uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro

La spedizione è gratuita e verrà completata in pochi giorni lavorativi. Potete abbinare il telefono a qualsiasi offerta dell’operatore low cost:

Giga 100

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Scopri Giga 150 di Iliad »

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Attiva Dati 300 di Iliad »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre la spedizione è gratuita. Potete altrimenti richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro.

Le offerte smartphone incluso di Fastweb Mobile

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,95 €/mese per 20 rate

per 20 rate 40 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S23 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy Z Flip4 a partire da 39,95 €/mese per 20 rate

per 20 rate 350 € di risparmio 1.149 € OPPO Reno8 Lite a partire da 12 €/mese per 24 rate

per 24 rate 59 € di anticipo 309,99 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per Samsung Galaxy Z Flip5)

Fastweb Mobile vi propone una serie di smartphone top di gamma con pagamento a rate senza anticipo in 20 o 30 mesi e finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Potrete poi ritirare il vostro telefono direttamente in negozio.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G con smartphone a rate (invece di 150 GB)

con smartphone a rate (invece di 150 GB) 9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 11,95 euro al mese senza vincoli. Con Assistenza Pet avete inclusi un servizio di telemedicina h24 con un veterinario, consegna a domicilio dei farmaci e rimborso delle spese per la ricerca in caso di smarrimento. L’assicurazione si rinnova annualmente con il piano mobile. Il cane o gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di 5 giorni lavorativi. Nei negozi dell’operatore potete richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Per attivare poi l’offerta potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID e CIE (Carta d’identità Elettronica).

Le offerte smartphone incluso di Vodafone

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate 99,99 € di anticipo

98,24 euro di risparmio

a partire da 20,60 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 989,99 € Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 99,99 € di anticipo

334,24 euro di risparmio 1.249 € Samsung Galaxy S24 a partire da 25,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 99,99 € di anticipo

296,24 euro di risparmio 929 € (disponibile dal 24/1/24) Xiaomi 13T a partire da 17,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 69,99 €

198,24 euro di risparmio 499,90 € OPPO Reno10 5G a partire da 13,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con 29,99 € di anticipo

134,24 euro di risparmio

a partire da 5 €/mese per 48 rate con Vodafone Smartphone Easy 359,99 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per Samsung Galaxy Z Flip5)

Con Vodafone potete avere uno smartphone top di gamma con una rateizzazione in 24. Per alcuni modelli è previsto anche il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria. Dovrete aggiungere anche un contributo per l’attivazione di 9,99 euro. La spedizione è gratuita e verrà completate in tutta Italia in pochi giorni lavorativi.

Dando in permuta un vecchio cellulare con Vodafone Smart Change potete scegliere se ricevere un acconto pari alla valutazione fatta dall’operatore direttamente sul conto corrente oppure un buono per l’acquisto di un nuovo modello. Ad esempio, si possono ricevere fino a 600 euro per iPhone 15 Pro.

Potete abbinare il vostro telefono a Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G oltre a un mese di Rete Sicura, che poi si disattiva in automatico. Il prezzo è di 9,99 euro al mese mentre attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online. Se scegliere l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Smart Pay si può accedere al servizio Vodafone Smartphone Easy Special Edition per acquistare il telefono con un finanziamento a tasso zero (invece di TAN 13,90% – TAEG 18,27%) e rateizzazione in 48 mesi, salvo approvazione.

Confronta le offerte mobile di Vodafone »

I clienti di Vodafone per il mobile possono avere la fibra con uno sconto di 5 euro al mese:

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese senza chiamate incluse per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola entro il 29/1/24, invece di 39,90 euro. Gli utenti convergenti possono poi attivare Infinito Insieme per Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Potete pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Le offerte smartphone incluso di WindTre

Smartphone disponibili Prezzo a rate con WindTre Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 18,99 €/mese per 30 mesi

per 30 mesi fino a 409 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy Z Flip5 a partire da 26,99 €/mese per 30 mesi 1.249 € Samsung Galaxy S24 a partire da 8,99 €/mese per 30 mesi dando in permuta un vecchio smartphone 929 € (disponibile dal 24/1/24) Xiaomi 13T

a partire da 9,99 €/mese per 30 mesi 499,90 € OPPO Reno10 5G a partire da 3,99 €/mese per 30 mesi 359,99 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per Samsung Galaxy Z Flip5)

Con WindTre potete acquistare uno smartphone top di gamma con una reteizzazione in 24 o 30 mesi. È previsto anche un contributo per l’attivazione delle rate di 6,99 euro. In alcune offerte è inclusa la protezione contro il furto. Potrete poi ritirare il vostro telefono direttamente in negozio. Con Smartphone Reload exChange potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere un buono fino a 800 euro che vi verrà addebitato sul conto corrente.



Se siete clienti di WindTre per il mobile potete poi avere avere la fibra con uno sconto di 4 euro al mese:

Super Fibra Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Il prezzo è di 24,99 euro al mese oppure di 22,99 euro al mese senza chiamate incluse per i già clienti mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Prestito o cessione del quinto? Come scegliere a Gennaio 2024 notizia successiva »