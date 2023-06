A breve Iliad potrà utilizzare in toto la rete WindTre per la connessione 5G . La gestione dell'infrastruttura passa infatti nelle mani di Zefiro Net , joint venture tra i due operatori

Iliad è stato il primo operatore di telefonia mobile a lanciare sul mercato un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. Oggi l’operatore low cost permette con la sua connessione 5G di navigare fino a 400 Mbps in download, in condizioni ottimale di segnale e in caso di rete non congestionata, in oltre 3.000 Comuni in Italia ma presto la copertura verrà notevolmente estesa grazie a Zefiro Net, la joint venture tra l’operatore e WindTre. A breve tanti altri clienti dell’operatore low cost, prima raggiunti solo dal 4G, potranno navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione.

Connessione 5G: importanti novità sulla copertura di Iliad a giugno 2023

La cronistoria Come cambia la rete di Iliad per il 5G 1 Iliad non aveva la possibilità di sfruttare direttamente la rete 5G di WindTre 2 Iliad e WindTre nel gennaio 2023 hanno realizzato una joint venture paritetica chiamata Zefiro Net 3 La gestione della rete 5G di WindTre passa a Zefiro Net e ora Iliad può accedere direttamente all’infrastruttura

La collaborazione tra Iliad e WindTre sta finalmente entrando nella sua fase operativa. Le due aziende infatti nel gennaio di quest’anno hanno annunciato la nascita di Zefiro Net con l’obiettivo di estendere la copertura a molte nuove aree del Paese. Ora il progetto sta dando i suoi frutti per l’operatore low cost. Secondo gli accordi preesistenti, Iliad non poteva accedere direttamente alla rete 5G di WindTre. Oggi però la gestione dell’infrastruttura del marchio di CK Hutchison è passata nelle mani di Zefiro Net, società che le due aziende si spartiscono esattamente al cinquanta per cento. Ciò significa che Iliad può accedere direttamente alla rete di WindTre e portare una connessione 5G anche a quei clienti che prima erano raggiunti solo dalla tecnologia 4G. Al primo gennaio del 2023 il numero di siti attivi di Zefiro Net erano circa 6.730.

L’offerta 5G di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Flash 200 minuti e SMS illimitati + 200 GB 9,99 €/mese

L’attuale offerta di Iliad per una connessione 5G è Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore poi permette di utilizzare 10 GB per navigare in roaming in Ue. Una volta esaurito il traffico dati potete continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Domande frequenti L’offerta fibra ottica di Iliad Qual è la velocità di navigazione? fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download in FTTH GPON Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate Quanto costa? 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99 €/mese attiva con pagamento automatico

Chi acquista questa offerta con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito ha incluso anche uno sconto sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potrete quindi navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) sulla rete FTTH EPON o fino a 1 Gbps in download e 500 Mbps in upload su quella FTTH GPON. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it.

L’offerta fisso di Iliad include anche chiamate illimitate, attivazione e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il costo per l’installazione è di 39,99 euro. Si possono poi aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per ampliare la copertura all’interno della casa (1,99 euro al mese per ciascun dispositivo) e la protezione di McAfee a 2,99 euro al mese.

Connessione 5G: le migliori offerte degli operatori di giugno 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB 7,95 €/mese 2 TIM 5G Power Famiglia (solo già clienti fisso)

minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 3 TIM Young (solo Under 25) minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 4 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB 11,95 €/mese 5 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese

Iliad non è l’unico operatore ad offrire ai propri clienti una connessione 5G. In realtà il primo a lanciare un piano per navigare sulle reti di ultima generazione in Italia è stato Vodafone, seguito poi da altri. Per confrontare le promozioni dei principali gestori tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Grazie a questo strumento avrete la certezza di attivare l’offerta più conveniente in base alle vostre particolari esigenze e abitudini di consumo. Per acquistarla comodamente online basterà cliccare sull’apposito tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’attivazione.

La tariffa per una connessione 5G al prezzo più basso è quella di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 100 SMS e 100 GB. Il prezzo è di 7,95 euro al mese. L’operatore si appoggia alla rete di WindTre e punta a raggiungere il 90% della copertura del territorio italiano entro il 2025. L’attivazione è di 10 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Per navigare in roaming in Ue avete a disposizione 8 GB. Nell’offerta avete inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali e farvi notare dalle aziende.

Fastweb propone anche l’offerta 5G con più Giga inclusi. Con Fastweb Mobile Maxi infatti avete inclusi minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB a 11,95 euro al mese. L’attivazione è sempre di 10 euro così come SIM e spedizione sono gratuite. Questa offerta include anche i corsi della Fastweb Digital Academy ma prevede 13 GB per la navigazione in roaming in Ue.

TIM è stato il secondo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia ed è tra quelli che permette la maggiore possibilità di scelta. L’azienda italiana ai propri clienti garantisce una connessione 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le grandi città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Genova, Bari, Venezia, Catania, Matera e diverse località turistiche. Tra le migliori offerte di TIM abbiamo:

1. TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti solo 5 GB inclusi) a 9,99 euro al mese. Acquistandola online il primo mese e attivazione sono gratis. L’offerta è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa.

2. TIM Young con minuti e SMS illimitati e 100 GB con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con pagamento su credito residuo) a 9,99 euro al mese. Acquistandola online per i nuovi clienti il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Per il roaming in Ue sono previsti 20 GB. L’offerta è riservata agli Under 25 e si può ulteriormente personalizzare acquistando le seguenti opzioni:

50 GB aggiuntivi a 99 cent in più al mese

100 GB di backup su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIM Games con più di 200 giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

TIM One Number per utilizzare lo stesso numero su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

3. TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB con TIM Ricarica Automatica e accesso prioritario alla rete dell’operatore (altrimenti 25 GB con pagamento su credito residuo) a 14,99 euro al mese. Acquistandola online per i nuovi clienti il primo mese è gratis, così come l’attivazione. Per il roaming in Ue sono previsti 14 GB. Avete inclusi anche 3 mesi di backup su Google One (poi si rinnova a 1,99 euro al mese) e la protezione di TIM Safe Web Plus.

Se siete già clienti di TIM con un’offerta dati che prevede la navigazione in 4G potete passare alla connessione 5G al costo di 5 euro al mese attivando l’opzione 5G On. Se invece avete già la rete fissa con l’operatore con l’attivazione di TIM Unica Power avete Giga illimitati ogni mese per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della connessione di casa). La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di ottenere altri vantaggi come:

Samsung Galaxy Z Flip4 5G da 128 GB a 20 euro al mese per 30 rate (con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile)

da 128 GB a (con vincolo di 24 mesi per la SIM mobile) 3 mesi di TIMVISION con Netflix e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese)

e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 12,99 euro al mese) 3 mesi di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese)

e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) Una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

Sconto del 15% su una spesa di 99 euro nel negozio online di HP

