Il governo Meloni sta lavorando alla proposta di un disegno di legge che preveda l’introduzione di conti correnti agevolati per i giovani (dai 16 ai 30 anni) allo scopo di finanziare gli studi e le spese scolastiche. Tutte le novità su SOStariffe.it , che permette anche di trovare le migliori offerte per un conto corrente vantaggioso a giugno 2023 .

Conti correnti a zero spese, senza canone annuo e senza commissioni. Per i giovani, in una fascia di età tra i 16 e i 30 anni, potrebbero arrivare dei veri e propri conti bancari ma agevolati al fine di finanziare le spese scolastiche e gli studi. Potrebbero essere introdotti già dall’anno scolastico 2024-2025.

È quanto prevede. in sintesi, una bozza (per ora ancora provvisoria) del Ddl Made in Italy, con il disegno di legge che istituisce il “Programma di risparmio e investimento per l’istruzione e la formazione avanzata” allo scopo di “agevolare il risparmio e l’investimento” e con l’obiettivo di “sostenere le spese per l’istruzione secondaria e terziaria e la formazione professionale avanzata“.

Conti agevolati per giovani: che cosa prevede la proposta del Governo

CONTO AGEVOLATO PER GIOVANI IN PILLOLE 1 Il conto corrente agevolato per giovani dai 16 ai 30 anni sarà a zero spese, senza costi fissi né commissioni 2 I versamenti annuali su di esso non dovranno essere superiori a 10 mila euro 3 L’importo complessivo sul conto agevolato non dovrà essere superiore a 100.000 euro

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta perfezionando questo nuovo prodotto bancario. Le banche che aderiranno all’iniziativa permetteranno agli under 30 l’apertura di “conti di risparmio ed investimento” a condizioni agevolate, favorendo anche forme di periodico versamento da parte di terzi attraverso donazioni o crowdfunding.

Unico per ciascun beneficiario, questo conto dedicato ai giovani dovrà rispettare alcuni requisiti:

l’importo totale non deve essere superiore a 100 mila euro;

i versamenti con apporti annuali del beneficiario o di terzi non devono essere superiori in totale a 10 mila euro : oltre questa soglia non sono previste le agevolazioni;

: oltre questa soglia non sono previste le agevolazioni; i versamenti , dal beneficiario o da terzi, e gli strumenti finanziari depositati sul conto non sono “soggetti ad alcun contributo, tassa, canone o imposizione fiscale dal deposito” fino al compimento del trentesimo anno di età del beneficiario se l’intestatario ha un Isee fino a 40 mila euro ;

, dal beneficiario o da terzi, e gli strumenti finanziari depositati sul conto non sono “soggetti ad alcun contributo, tassa, canone o imposizione fiscale dal deposito” fino al compimento del trentesimo anno di età del beneficiario se l’intestatario ha un ; i versamenti su questo conto agevolato costituiscono un patrimonio che può essere utilizzato, salvo circostanze eccezionali, una volta compiuti i 16 anni “esclusivamente per il sostenimento delle spese funzionali, dirette ed indirette, per la formazione e l’istruzione avanzata del beneficiario“.

Questo conto agevolato per i giovani dovrebbe essere un conto corrente a tutti gli effetti, permettendo prelievi, versamenti, pagamenti, bonifici, investimenti, mutui. Così come dovrebbe essere dotato di tutti gli strumenti finanziari tipici di un conto corrente: carta di debito, carta di credito. Secondo un’ipotesi iniziale dovrebbero essere conti online, quindi con apertura e gestione tramite home banking e mobile banking.

Inoltre c’è da segnalare che rientreranno tra le spese ammesse quelle per l’avvio e il completamento di percorsi di istruzione secondaria e terziaria offerti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Così come percorsi di formazione terziaria professionalizzante offerti dagli istituti tecnici superiori, sia in Italia che all’estero, nonché le spese per l’acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico e quelle per l’alloggio nella città dove ha sede l’istituto di formazione e specializzazione, se differente da quello di residenza o domicilio familiare del beneficiario.

Stando alla bozza del Ddl, se il denaro versato su questi conti correnti agevolati per giovani sarà speso per scopi diversi o prima del compimento del sedicesimo anno di età, i benefici ottenuti decadranno. A questo proposito, dal Ministero fanno sapere che il disegno di legge prevederà controlli a campione sul corretto impiego delle risorse.

Conto corrente: come trovare le offerte migliori di Giugno 2023

In attesa che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy metta a punto il disegno di legge sul conto corrente agevolato per i giovani, gli under 30 continuano la caccia ai conti bancari che abbiano promozioni e sconti per loro. In particolare, sono alla ricerca di conti correnti che facciano diminuire le spese fisse di gestione e abbattano le commissioni applicate sulle principali operazioni.

È ormai noto che i conti correnti online permettano di tagliare le spese bancarie. I canoni annui per un conto 100% digitale sono molto più bassi rispetto a quelli di un conto tradizionale aperto nella filiale di un istituto di credito.

I conti correnti online sono più convenienti e vantaggiosi in quanto spesso sono conti correnti a zero spese per sempre o quanto meno per i primi 12 mesi, oppure hanno canoni annuali molto bassi. Spesso poi hanno il canone annuo gratuito per chi ha meno di 30 anni. Inoltre, spesso non applicano commissioni per le principali operazioni (per esempio, il bonifico online in area SEPA), oppure non prevedono canoni per la carta di debito.

