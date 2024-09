Le small cells 5G sono una soluzione perfetta per aumentare la capacità e copertura delle reti di ultima generazione in aree a traffico elevato o scarsa ricezione. Scopri tutti i vantaggi di questa tecnologia e le migliori offerte 5G del mese

5G e small cells, il binomio per migliorare copertura in aree ad alto traffico o con scarsa ricezione

Gli operatori di telefonia mobile sono tornati a interessarsi alle small cells 5G per migliorare la copertura per il più recente standard di rete e sfruttare così nuove opportunità di business. A dirlo è Analysys Mason, secondo cui i gestori si stanno indirizzando verso questa tecnologia alla luce della congestione dello spettro in media negli hotspot di utilizzo e i problemi di penetrazione del segnale all’interno degli edifici. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’esperienza per gli utenti e ovviamente ampliare il proprio mercato.

Small cells 5G: cosa sono e perché sono importanti per gli operatori

Small cells Dettagli Cosa sono? si tratta di nodi di accesso radio compatti che si possono sfruttare per aumentare la capacità e la copertura delle reti 5G in aree con traffico elevato o dove è scarsa la ricezione del segnale Quali sono i limiti? costi elevati e maggiori rischi nell’installazione fisica Come renderli più efficienti? adottando una architettura open Ran aperta o virtualizzata e host neutrali o ancora meglio le due soluzioni combinate

Le small cells 5G sono nodi di accesso radio compatti che possono essere utilizzati per aumentare la capacità e la copertura delle reti in aree con alto traffico o con scarsa ricezione del segnale. Un nodo ha un costo e un consumo energetico inferiore rispetto alle macro stazioni di base che solitamente vengono installate per fornire connettività mobile a livello pubblica o privata. Nel tempo però l’adozione delle smart cells 5G è stata frenata da una spesa iniziale superiore ma soprattutto dai rischi associati alla loro installazione fisica.

Gli operatori di telefonia mobile con il lancio del 5G hanno potuto usufruire di una grande quantità di nuovo spettro di frequenze e per questo è diventato prioritario costruire nuove apparecchiatura in banda media nelle località in cui era necessario aumentare la capacità della rete dove i volumi di traffico sono elevati. La spesa totale della rete pubblica dovrebbe aumentare fino a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 48% entro il 2028. A questo si aggiungono una domanda sempre più alta per la banda larga mobile in ambito B2B (Business to Business) e per i servizi di emergenza. Le reti aziendali infatti rappresentano oltre i due terzi delle implementazioni di piccole celle. Inoltre, l’aumento dell’adozione delle reti 5G autonome o Stand Alone (SA) tra il 2025 e il 2028 potrebbe portare gli operatori ad offrire servizi di rete ibridi pubblico-privati utilizzando le piccole celle.

Per superare i limiti delle smart cells 5G gli operatori potrebbero adottare una architettura open RAN o implementare host neutrali. Le due soluzioni combinate sarebbero ancora più efficaci. La Ran aperta o virtualizzata infatti aiuta a massimizzare la flessibilità dell’utilizzo di host neutrali, consentendo una maggiore interoperabilità tra le reti attive di diversi operatori tenant, ovvero fornite da più società di telecomunicazioni, e l’infrastruttura host neutrale.

Le migliori offerte 5G di giugno 2024

Offerte 5G Costo mensile Minuti, SMS e Gigabyte Spusu 150 XL 5G

primo mese gratis, poi 7,89 €/mese per sempre minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 5G Fastweb Mobile 7,95 €/mese minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G Speed 5G 120 di 1Mobile primo mese gratis, poi 7,90 €/mese minuti illimitati e 50 SMS + 120 GB in 5G Flash 200 di Iliad 9,99 €/mese per sempre minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G ho. 9,99 di ho. Mobile 9,99 €/mese minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G

Se ancora non avete attivato un’offerta 5G, oggi avete davvero l’imbarazzo della scelta. Anche gli operatori virtuali di recente hanno iniziato ad adottare questa tecnologia e non è difficile trovare promozioni per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione a meno di 8 euro al mese. Per il 5G vi servono comunque adeguata copertura e uno smartphone compatibile.

Potete confrontare le offerte 5G dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete costruito il vostro personale profilo di consumi medio da cui partire per selezionare le migliori soluzioni in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivare l’offerta più conveniente direttamente online cliccando sul tasto “Scopri”.

1. Spusu 150 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 5G sulla rete di WindTre

sulla rete di WindTre 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso 8,34 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 7,89 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete cambiare offerta una volta al mese o richiedere un’eSIM anche online. I Gigabyte di riserva sono disponibili a partire dal rinnovo successivo e non hanno scadenza. Potete accumularne fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

2. Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo dell’offerta di Fastweb Mobile è di 7,95 euro al mese senza vincoli. Non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita. In alternativa si può richiedere un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per l’attivazione del piano potrete poi effettuare la verifica dell’identità con maggiore comodità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

3. Speed 5G 120 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

120 GB in 5G sulla rete di Vodafone

Il primo mese è gratis per l’offerta di 1Mobile, che poi si rinnova a 7,90 euro al mese con richiesta di portabilità del numero da qualsiasi operatore. Il contributo per l’attivazione è di 5 euro ma diventa di 7 euro per chi attiva un nuovo numero. SIM e spedizione sono gratis con acquisto online.

4. Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni

in oltre 3.000 Comuni 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Iliad è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete invece richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. La tecnologia VoLTE vi permette di chiamare con audio in altissima qualità anche mentre utilizzate le app e navigate su Internet in contemporanea. Questa offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 27/6/24.

Attivando questa offerta o qualsiasi altra tariffa di Iliad a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito potrete accedere a uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra ottica dello stesso operatore low cost. IliadBox include una connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate, modem Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito e attivazione. Il prezzo per i già clienti mobile è di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

5. ho. 9,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G sulla rete di Vodafone

sulla rete di Vodafone 9,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza via WhatsApp

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 9,99 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis con richiesta di portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri. Il contributo per l’attivazione diventa invece di 29,90 euro per chi arriva a TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile. Potete anche richiedere online un’eSIM al costo di 4,99 euro.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per un mese. Se non siete soddisfatti, alla fine del periodo promozionale si può richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Chi attiva un’offerta 4G come ho. 6,99 con minuti e SMS illimitati e 150 GB fino a 60 Mbps può passare alla navigazione 5G attivando l’opzione ho. Il Turbo da 99 cent al mese. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni a 1,49 euro al mese.

