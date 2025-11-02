Per scegliere una carta di credito con a pp di pagamento da usare all'estero è necessario valutare diverse opzioni, in modo da poter puntare su quella più conveniente. Ecco quali sono le migliori offerte disponibili a novembre 2025 .

La scelta della carta di credito deve essere effettuata tenendo conto di varie situazioni, soprattutto per chi preferisce usare un’app di pagamento per effettuare gli acquisti. Le caratteristiche della carta devono essere analizzate con attenzione, in modo da poter scegliere l’opzione migliore, soprattutto in previsione di un utilizzo all’estero (in particolare in un Paese dove i pagamenti non vengono effettuati in euro). C’è anche la possibilità di considerare altre tipologie di carte come le carte di debito che, in alcuni casi, potrebbero risultare un’opzione migliore rispetto alle carte di credito.

Le migliori carte da usare all’estero

Ecco quali sono le opzioni più interessanti da scegliere per una carta di credito da usare all’estero:

CARTE DI PAGAMENTO DA USARE IN VIAGGIO PERCHE’ SCEGLIERLA Carta di Credito Mastercard Gold di ING canone azzerabile

permette il pagamento rateale

include il Fast Track in alcuni aeroporti italiani

è abbinata al Conto Corrente Arancio che include interessi e cashback del 4%

che include permette l’attivazione del Travel Pack per ottenere un rimborso delle commissioni di cambio valuta Carte di Credito American Express varie opzioni tra cui scegliere, anche a canone zero

permette di accumulare punti Membership Rewards /PAYBACK

fino a 500 euro di sconto sugli acquisti per i nuovi clienti

plafond elevato Carta Revolut (carta di debito) canone zero

permette il cambio valuta senza commissioni (con un limite in base al piano Revolut)

Carta di Credito Mastercard Gold di ING

Con ING è possibile accedere alla Carta di Credito Mastercard Gold che ha un costo di 2 euro al mese. Il canone viene azzerato spendendo almeno 500 euro in un mese oppure attivando un piano Pagoflex che consente la rateizzazione delle spese.

La carta ha un plafond di 1.500 euro al mese (incrementabile su richiesta del cliente) ed è disponibile su richiesta per tutti i clienti ING. Da segnalare che la carta è inclusa con il Conto Corrente Arancio Più.

Questo conto ha canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione o con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Il conto in questione offre prelievi gratis con carta di debito e bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono interessi al 4% e cashback del 4% (per le spese con carta di debito) per i primi 6 mesi, completando l’apertura del conto con il codice ING2025.

Da segnalare che per le spese effettuate all’estero è possibile attivare il Travel Pack, che parte da 2 euro al mese. Questo pack opzionale permette di ottenere un rimborso delle commissioni applicate alle transazioni in valuta diversa dall’euro.

Le carte di ING sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay. Per aprire il conto e richiedere poi Carta di Credito Mastercard Gold di ING basta seguire il link qui di sotto.

Carta di Credito con American Express

Per chi viaggia, una delle opzioni migliori per una carta di credito è rappresentata dalla gamma di carte di American Express, che garantisce la possibilità di accedere a un plafond molto elevato.

Le carte American Express consentono l’accumulo dei punti Membership Rewards (oppure PAYBACK, scegliendo la Carta PAYBACK a canone zero) da usare per ottenere vantaggi aggiuntivi come, ad esempio, l’acquisto di miglia aeree da convertire poi in biglietti aerei.

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono American Express ci sono diverse opzioni per una carta di credito, con la possibilità di ottenere punti bonus equivalenti a un massimo di 500 euro di sconto sull’estratto conto (ma convertibili anche in miglia aeree o altri vantaggi).

Le carte di credito di American Express sono utilizzabili in abbinamento ad Apple Pay. Per scegliere la migliore basta raggiungere la sezione dedicata del comparatore di SOStariffe.it:

Carta Revolut

Un’altra opzione da tenere in considerazione è la Carta Revolut. Non si tratta di una carta di credito ma di una carta di debito a canone zero che viene abbinata al Conto Revolut ed è utilizzabile con Google Pay oppure Apple Pay.

I clienti Revolut possono effettuare il cambio valuta senza commissioni. Per il piano Standard a canone zero c’è un plafond di 1.000 euro. Per i piani a pagamento si può arrivare a un cambio senza limiti.

Si tratta di un bonus molto utile per chi viaggia all’estero e, in particolare, per chi effettua transazioni in valuta diversa dall’euro. Per aprire un nuovo conto corrente con Revolut è sufficiente seguire il link qui di sotto.

