3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025

Carte di Credito
di Davide Raia

Per scegliere una carta di credito con app di pagamento da usare all'estero è necessario valutare diverse opzioni, in modo da poter puntare su quella più conveniente. Ecco quali sono le migliori offerte disponibili a novembre 2025.

In 30 sec.
Quali carte usare in viaggio?
  • Carta di Credito Mastercard Gold di ING con Travel Pack
  • una Carta di Credito di American Express (PAYBACK, Oro oppure Platino)
  • per una carta di debito è possibile puntare sulla Carta Revolut
3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025

La scelta della carta di credito deve essere effettuata tenendo conto di varie situazioni, soprattutto per chi preferisce usare un’app di pagamento per effettuare gli acquisti. Le caratteristiche della carta devono essere analizzate con attenzione, in modo da poter scegliere l’opzione migliore, soprattutto in previsione di un utilizzo all’estero (in particolare in un Paese dove i pagamenti non vengono effettuati in euro). C’è anche la possibilità di considerare altre tipologie di carte come le carte di debito che, in alcuni casi, potrebbero risultare un’opzione migliore rispetto alle carte di credito.

Per scoprire le offerte più interessanti di novembre 2025 è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, tramite il box qui di sotto.

Scegli qui la carta di pagamento migliore »

Le migliori carte da usare all’estero

Ecco quali sono le opzioni più interessanti da scegliere per una carta di credito da usare all’estero:

CARTE DI PAGAMENTO DA USARE IN VIAGGIO PERCHE’ SCEGLIERLA
Carta di Credito Mastercard Gold di ING
  • canone azzerabile
  • permette il pagamento rateale
  • include il Fast Track in alcuni aeroporti italiani
  • è abbinata al Conto Corrente Arancio che include interessi e cashback del 4%
  • permette l’attivazione del Travel Pack per ottenere un rimborso delle commissioni di cambio valuta
Carte di Credito American Express
  • varie opzioni tra cui scegliere, anche a canone zero
  • permette di accumulare punti Membership Rewards /PAYBACK
  • fino a 500 euro di sconto sugli acquisti per i nuovi clienti
  • plafond elevato
Carta Revolut (carta di debito)
  • canone zero
  • permette il cambio valuta senza commissioni (con un limite in base al piano Revolut)

Carta di Credito Mastercard Gold di ING

mastercard gold ing

Con ING è possibile accedere alla Carta di Credito Mastercard Gold che ha un costo di 2 euro al mese. Il canone viene azzerato spendendo almeno 500 euro in un mese oppure attivando un piano Pagoflex che consente la rateizzazione delle spese.

La carta ha un plafond di 1.500 euro al mese (incrementabile su richiesta del cliente) ed è disponibile su richiesta per tutti i clienti ING. Da segnalare che la carta è inclusa con il Conto Corrente Arancio Più.

Questo conto ha canone di 5 euro al mese che viene azzerato con accredito di stipendio/pensione o con entrate di almeno 1.000 euro al mese. Il conto in questione offre prelievi gratis con carta di debito e bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono interessi al 4% e cashback del 4% (per le spese con carta di debito) per i primi 6 mesi, completando l’apertura del conto con il codice ING2025.

Da segnalare che per le spese effettuate all’estero è possibile attivare il Travel Pack, che parte da 2 euro al mese. Questo pack opzionale permette di ottenere un rimborso delle commissioni applicate alle transazioni in valuta diversa dall’euro.

Le carte di ING sono utilizzabili con Google Pay e Apple Pay. Per aprire il conto e richiedere poi Carta di Credito Mastercard Gold di ING basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto Corrente Arancio »

Carta di Credito con American Express

cartaplatino-americanexpress

Per chi viaggia, una delle opzioni migliori per una carta di credito è rappresentata dalla gamma di carte di American Express, che garantisce la possibilità di accedere a un plafond molto elevato.

Le carte American Express consentono l’accumulo dei punti Membership Rewards (oppure PAYBACK, scegliendo la Carta PAYBACK a canone zero) da usare per ottenere vantaggi aggiuntivi come, ad esempio, l’acquisto di miglia aeree da convertire poi in biglietti aerei.

A disposizione dei nuovi clienti che scelgono American Express ci sono diverse opzioni per una carta di credito, con la possibilità di ottenere punti bonus equivalenti a un massimo di 500 euro di sconto sull’estratto conto (ma convertibili anche in miglia aeree o altri vantaggi).

Le carte di credito di American Express sono utilizzabili in abbinamento ad Apple Pay. Per scegliere la migliore basta raggiungere la sezione dedicata del comparatore di SOStariffe.it:

Scegli qui una nuova Carta American Express »

Carta Revolut

Un’altra opzione da tenere in considerazione è la Carta Revolut. Non si tratta di una carta di credito ma di una carta di debito a canone zero che viene abbinata al Conto Revolut ed è utilizzabile con Google Pay oppure Apple Pay.

I clienti Revolut possono effettuare il cambio valuta senza commissioni. Per il piano Standard a canone zero c’è un plafond di 1.000 euro. Per i piani a pagamento si può arrivare a un cambio senza limiti.

Si tratta di un bonus molto utile per chi viaggia all’estero e, in particolare, per chi effettua transazioni in valuta diversa dall’euro. Per aprire un nuovo conto corrente con Revolut è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Apri qui un nuovo Conto Revolut »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Click to Pay Visa e Mastercard: come funziona il nuovo metodo di pagamento
Carte di Credito
angle-right
3 carte di credito con app di pagamento da usare all'estero a novembre 2025
Carte di Credito
angle-right
La BCE potrebbe non cambiare i tassi fino al 2027: è il momento di puntare sul conto deposito?
Conti deposito
angle-right
iPad Pro con M5 a rate con TIM: quanto costa il nuovo tablet di Apple
Telefonia Mobile
angle-right
Offerte con tanti Giga inclusi a meno di 10 euro al mese di novembre 2025
Telefonia Mobile
angle-right
PS5 + FC SPORT 26 a rate con TIM: come funziona l'offerta e quanto si risparmia
Telefonia Mobile
angle-right
Nuova tariffa mobile: le migliori da attivare con le promo di Halloween
Telefonia Mobile
angle-right
Conto Corrente Arancio: interessi al 4% e cashback al 4% per i primi 6 mesi
Conti Correnti
angle-right
Fibra Sky WiFi: prezzo scontato e buono Amazon da 100 € per i clienti Sky TV
Internet Casa
angle-right
Passa a Optima Mobile con 150 GB a meno di 5 euro al mese: ecco l'offerta
Telefonia Mobile
angle-right
Le nostre Guide
Quali sono le offerte per avere minuti illimitati?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è il tetto ISEE per il bonus bollette a novembre 2025?
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le offerte Lyca Mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Costo conto corrente: guida alle spese e all'apertura a novembre 2025
di Paolo Marelli
angle-right
Quali sono le carte di debito di UniCredit?
di Luana Galanti
angle-right
Qual è la fibra migliore in Italia? Classifica degli operatori più veloci di novembre 2025
di Davide Raia
angle-right
Quali sono le carte prepagate a costo zero?
di Luana Galanti
angle-right
Come faccio a sapere se Iliad prende a casa mia?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Cosa succede se non si ricarica KENA mobile?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Come aumentare Giga con Iliad?
di Edoardo Stigliani
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
Alperia
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
N26
NeN
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - è interamente controllata da Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.