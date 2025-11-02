Click to Pay è una particolare soluzione di pagamento che semplifica gli acquisti online per gli utenti finali. Si tratta di un sistema comune a diversi circuiti, come Visa e Mastercard , pensato per rendere più veloce la procedura di check-out. Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.

Per effettuare acquisti online è necessario avere una carta di pagamento abilitata a questo tipo di transazioni. La stragrande maggioranza di carte disponibili oggi permette di effettuare acquisti online. In molti casi, però, il consumatore deve inserire manualmente i dati della carta ogni volta.

Con il sistema Click to Pay, lanciato nel 2019 ma ancora in fase di espansione in Europa, è possibile semplificare la procedura di check-out permettendo agli utenti di pagare con un solo clic, senza dover inserire tutte le volte i dati della carta Visa oppure Mastercard.

Come funziona Click to Pay

3 COSE DA SAPERE SU CLICK TO PAY 1. Si tratta di un sistema che semplifica e velocizza il pagamento durante un acquisto online 2. Grazie a un processo di tokenizzazione, i dati della carta sono al sicuro 3. Per i commercianti, il servizio permette di ridurre il tasso di abbandono del carrello

Il sistema Click to Pay è semplice e consente di velocizzare i pagamenti. L’utente può:

registrare la carta al servizio Click to Pay tramite il sito del circuito (Mastercard, Visa etc.) oppure tramite il sito o l’app della banca che supporta il servizio

tramite il sito del circuito (Mastercard, Visa etc.) oppure tramite il sito o l’app della banca che supporta il servizio al momento dell’acquisto online , se il sito e-commerce supporta Click to Pay, è possibile selezionare quest’opzione di pagamento

, se il sito e-commerce supporta Click to Pay, è possibile a questo punto, l’utente può scegliere una delle carte registrate al servizio e completare il pagamento; in genere è necessario inserire un codice OTP o verificare la transazione tramite l’app della banca

La procedura di pagamento tramite Click to Pay avviene seguendo un processo di tokenizzazione, senza comunicare i dati della carta all’esercente. In questo modo, è possibile proteggere i dati sensibili, che non vengono comunicati a terzi.

Per il commerciante, invece, Click to Pay rappresenta una risorsa molto importante in quanto, semplificando il pagamento, permette di ridurre il tasso di abbandono del carrello con l’utente che sarà più invogliato a completare l’acquisto.

Come usare Click to Pay in Italia

Per usare Click to Pay in Italia è necessario che la carta utilizzata per il pagamento preveda il supporto a questo servizio. Molte banche italiane già permettono ai loro clienti di sfruttare questa funzionalità.

Di recente, UniCredit e buddy si sono aggiunte all’elenco delle banche che permettono di utilizzare Click to Pay in Italia. Da settembre 2025, infatti, i titolari di una carta di pagamento con questi istituti hanno la possibilità di registrarsi al servizio.

Da segnalare che anche Banco BPM, Banca Sella, HYPE oltre ai vari istituti che si affidano a Nexi già permettono di sfruttare questo sistema per semplificare gli acquisti online. Per verificare la disponibilità di Click to Pay è necessario consultare il sito della propria banca oppure contattare il Servizio Clienti.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

