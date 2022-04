Voucher connettività: importo e richiesta ad Aprile 2022

Voucher connettività : scopri come ottenere un bonus da 300 fino a 2.500 euro per partite IVA e aziende che acquistano un'offerta per la linea fissa

Durante i primi mesi dell’emergenza dovuta alla pandemia di Coronavirus è diventato evidente quanto le nuove tecnologie fossero fondamentali in sostanzialmente tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Ad esempio ha avuto ampia diffusione la pratica dello smart working o del telelavoro. Per questo motivo il Governo ha introdotto nel 2021 il voucher connettività. Nella prima fase, conclusasi l’anno passato, è stato previsto un bonus fino a 500 euro per le famiglie con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa con velocità superiore ai 30 Mbps e di un dispositivo digitale (PC o tablet). La seconda fase è stata avviata il 9 febbraio 2022 e riguarda invece le imprese.

Voucher connettività per aziende: come funziona, importo e come richiederlo

Il voucher connettività per le imprese promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico permette di ottenere un bonus da 300 euro fino a un massimo di 2.500 euro per l’acquisto di un’offerta Internet business con una velocità in download da 30 Mbps a 1 Gigabit al secondo o superiore con una durata contrattuale pari a 18 o 24 mesi. Per accedere all’incentivo ci deve essere un miglioramento della tipologia della connessione attualmente disponibile. Per verificare la copertura potete utilizzare gratuitamente l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it. Il voucher connettività nello specifico prevede quindi un contributo di:

300 euro per una connessione con velocità compresa tra 30 e 300 Mbps

per una connessione con velocità compresa tra 30 e 300 Mbps 500 euro per una connessione con velocità compresa tra 300 Mbps e 1 Gigabit (banda minima garantita di 30 Mbps)

per una connessione con velocità compresa tra 300 Mbps e 1 Gigabit (banda minima garantita di 30 Mbps) 2.000 euro per una connessione con velocità superiore a 1 Gigabit (banda minima garantita di 100 Mbps)

per una connessione con velocità superiore a 1 Gigabit (banda minima garantita di 100 Mbps) Eventualmente fino a 500 euro per coprire i costi di rilegamento

Il voucher connettività può essere richiesto da:

Partite IVA

Microimprese con meno di 10 occupati e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

con meno di 10 occupati e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro Piccole imprese con meno di 50 occupati e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro

con meno di 50 occupati e con un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro PMI con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Le aziende dovranno necessariamente essere iscritte al REA (Registro delle Imprese). Le richieste potranno essere inviate entro il 15 dicembre 2022 o comunque fino all’esaurimento delle risorse previste per il voucher connettività pari a 609 milioni di euro. Come per il bonus Internet per le famiglie sarà ancora Infratel a distribuire le risorse.

Voucher connettività: le offerte di aprile

Tutti i principali operatori di rete fissa hanno aderito al voucher connettività del MISE con offerte fibra ottica molto diverse tra loro in termini di qualità della connessione, servizi inclusi e prezzo. La richiesta deve essere effettuata direttamente all’operatore tramite i classici canali di vendita (online sul sito, con il supporto di un operatore o in negozio) per verificare se l’azienda soddisfa i requisiti per accedere all’incentivo.

Voucher connettività con Vodafone

Vodafone permette di scegliere tra tre differenti offerte Internet business:

1. OneNet P.IVA Mini

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Modem con Wi-Fi Optimizer e chiavetta Internet

Sempre serviti: risoluzione dei disservizi bloccanti nel giorno lavorativo successivo alla segnalazione

Attivazione a 5 euro al mese per 48 mesi

L’offerta ha un costo di 5 euro al mese.

2. OneNet P.IVA Pro

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Minuti illimitati in Italia e 500 minuti verso Europa, Svizzera, Principato di Monaco, Isole Faroe e Isole di Mann

Modem con Wi-Fi Optimizer e chiavetta Internet

Sempre serviti: risoluzione dei disservizi bloccanti nel giorno lavorativo successivo alla segnalazione

1 TV su YouDrive

Attivazione a 5 euro al mese per 48 mesi

L’offerta ha un costo di 10 euro al mese.

3. OneNet Ufficio

Navigazione illimitati fino a 1 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Modem con Wi-Fi Optimizer e chiavetta Internet

Centralino in Cloud (7 interni e 5 chiamate in contemporanea)

Assistenza dedicata

Telefono fisso IP-Phone Cisco 6851 incluso

Attivazione a 5 euro al mese per 48 mesi

L’offerta ha un costo di 75 euro al mese.

Voucher connettività con Fastweb

Fastweb permette di conoscere le sue offerte per il bonus Internet copilando l’apposito form sul sito. Successivamente si verrà contattati da un operatore per ulteriori dettagli.

Voucher connettività con TIM

TIM prevede due tariffe con prezzo scontato grazie al bonus Internet per le imprese. Entrambe sono offerte fibra ottica ma con velocità differenti a seconda della copertura:

1. Premium Business Voucher XDSL

Navigazione illimitati fino a 200 Mbps al secondo in download e 20 Mbps in upload con la fibra ottica FTTC in oltre 500 Comuni

Minuti illimitati e servizi reperibilità (1 linea telefonica)

Router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito con installazione on-site

Assistenza operatore

Attivazione inclusa (15 euro al mese per 24 mesi)

L’offerta ha un costo di 14,90 euro al mese per 25 mesi, poi 34,90 euro al mese. Per chi attiva TIM Unica essendo cliente dell’operatore per mobile e fisso ottiene un ulteriore sconto di 5 euro al mese.

2. Premium Business Voucher Fibra

Navigazione illimitati fino a 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con la fibra ottica FTTH in oltre 100 Comuni

Minuti illimitati e servizi reperibilità (1 linea telefonica)

Router Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito con installazione on-site

Assistenza operatore

Attivazione inclusa (18 euro al mese per 20 mesi)

L’offerta ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi, poi 34,90 euro al mese. Per chi attiva TIM Unica essendo cliente dell’operatore per mobile e fisso ottiene un ulteriore sconto di 5 euro al mese.

Voucher connettività con WindTre

WindTre è l’operatore che permette una maggiore possibilità di scelta per la connessione Internet della propria impresa:

1. Super OfficeOne

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Minuti illimitati in Italia e 100 verso Europa, USA e Canada

1 linea telefonica

Modem Wi-Fi 6 incluso

Servizio Kasko incluso

L’offerta ha un costo di 7,15 euro al mese per 24 mesi, poi 27,99 euro al mese (voucher connettività di 500 euro).

2. OfficePlus Special

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Minuti illimitati in Italia e 100 verso Europa, USA e Canada

1 linea telefonica

Modem Wi-Fi 6 incluso con installazione on site

IP statico incluso

Secure Web incluso

L’offerta ha un costo di 14,16 euro al mese per 24 mesi, poi 35 euro al mese (voucher connettività di 500 euro).

3. OfficePlus

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Minuti illimitati in Italia e 100 verso Europa, USA e Canada

2 linee telefoniche

Modem Wi-Fi 6 incluso con installazione on site

IP statico incluso

Secure Web incluso

L’offerta ha un costo di 24,16 euro al mese per 24 mesi, poi 45 euro al mese (voucher connettività di 500 euro).

4. OfficeMaxi

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Minuti illimitati in Italia e 100 verso Europa, USA e Canada

3-8 linee telefoniche

Modem Wi-Fi 6 incluso con installazione on site

IP statico incluso

Secure Web incluso

L’offerta ha un costo di 14,44 euro al mese per 24 mesi, poi 70 euro al mese (voucher connettività di 2000 euro)

5. OfficeData

Navigazione illimitati fino a 2,5 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Modem Wi-Fi 6 incluso con installazione on site

IP statico incluso

Secure Web incluso

L’offerta ha un costo di 4,16 euro al mese per 24 mesi, poi 25 euro al mese (voucher connettività di 500 euro)

Voucher connettività con Tiscali

Tiscali permette di attivare la sua offerta per il bonus Internet dall’apposita sezione sul sito inserendo il proprio numero di telefono o chiamando il numero gratuito 192 130. La tariffa prevede:

Navigazione illimitati fino a 1 Gigabit al secondo in download con la fibra ottica FTTH

Modem Super Wi-Fi incluso

Chiamate illimitate

Attivazione gratuita

L’offerta ha un costo di 2,17 euro al mese per 18 mesi, poi 29,95 euro al mese.