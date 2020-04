Vodafone e TIM Giga illimitati per Studenti: le iniziative durante il Coronavirus

A causa dell’emergenza Coronavirus, gli studenti di tutta Italia stanno affrontando l’isolamento seguendo le lezioni scolastiche online e comunicando con compagni di classe e amici attraverso i propri dispositivi, come smartphone, tablet e PC.

Fortunatamente, la rivoluzione digitale ci consente di approfittare di molti canali di comunicazione alternativi e gli operatori del settore hanno messo in campo speciali offerte telefonia mobile Giga illimitati dedicate a under 30 e under 16 a prezzi davvero convenienti. In questa guida, approfondiamo le proposte di TIM e Vodafone del momento.

Offerte TIM Giga illimitati studenti

TIM offre principalmente due opzioni per la navigazione internet mobile dedicata ai più giovani: si tratta di TIM Young Senza Limiti, per under 30, e TIM Junior, per gli utenti fino ai 16 anni di età. Entrambe le soluzioni offrono la possibilità di utilizzare Giga illimitati per il traffico dati su specifiche app social, musica e chat, come Whatsapp, Messenger e Snapchat. In particolare, Tim Junior aggiunge la proposta Giga di navigazione illimitati nel caso in cui sia già attivata una linea internet casa TIM.

1. TIM Young Senza Limiti

TIM Young Senza Limiti è l’offerta dell’operatore dedicata a tutti i nuovi clienti sotto i 30 anni di età. Una delle caratteristiche più interessanti del servizio è la possibilità di navigare anche in 5G, dove e quando disponibile. Il costo mensile previsto per attivare TIM Young Senza Limiti è di 14,99 Euro. Vediamo nel dettaglio che cosa è compreso in questo pacchetto:

60 Giga di navigazione, 30 Giga se l’attivazione è su credito residuo;

di navigazione, se l’attivazione è su credito residuo; Giga illimitati per la navigazione internet attraverso le app social, chat e musica, come Whatsapp, Messenger, Snapchat, Instagram, Facebook e Twitter;

per la navigazione internet attraverso le app social, chat e musica, come Whatsapp, Messenger, Snapchat, Instagram, Facebook e Twitter; minuti e SMS illimitati;

accesso a sei mesi di TIMMUSIC Platinum ;

; servizi Lo Sai e Chiama Ora inclusi, anziché al costo di 1,90 Euro/mese;

e inclusi, anziché al costo di 1,90 Euro/mese; partecipazione al programma a premi TIM Party ;

; attivazione della carta prepegata gratuita Mastercard TIM Pay, che vi regale 5 Euro e 60 Giga aggiuntivi.

TIMMUSIC Platinum è il servizio di streaming musicale offerto dall’operatore in esclusiva per i propri clienti. Attivando TIM Young Senza Limiti potrete ascoltare musica da un catalogo di 25 milioni di brani, contenuti esclusivi, ascolto e skip illimitato dei brani di vostra scelta e nessuna pubblicità. Grazie a questo servizio potrete godervi i vostri brani preferiti in qualità audio elevata e scegliere anche di scaricarli per usufruirne nei momenti in cui siete offline.

Se siete interessati anche all’acquisto di un nuovo smartphone, con TIM Young Senza Limiti potrete scegliere tra il modello XIAOMI Redmi Note 8T a 3 Euro/mese oppure HUAWEI P smart Z a 5 Euro/mese. In alternativa, TIM offre la possibilità di acquistare un iPhone 11 a 16 Euro/mese. Non è richiesta nessuna somma di denaro come anticipo.

2. TIM Junior

Per gli studenti sotto i 16 anni di età compiuti che ancora non sono clienti TIM, l’operatore propone la soluzione TIM Junior al costo di 7,99 Euro/mese se attivata mensilmente, oppure 6,50 Euro/mese se si sceglie l’opzione sei mesi. TIM Junior offre 10 Giga di navigazione internet libera al mese, che diventa però navigazione illimitata se in casa avete attiva una linea internet TIM.

Qui di seguito proponiamo una panoramica delle caratteristiche di TIM Junior:

10 Giga di navigazione internet al mese, che diventano Giga illimitati con linea internet casa TIM;

di navigazione internet al mese, che diventano Giga illimitati con linea internet casa TIM; Giga illimitati per la navigazione su chat, come Whatsapp, Messenger, Viber, Snapchat, Skype, iMessage e tanti altre app;

per la navigazione su chat, come Whatsapp, Messenger, Viber, Snapchat, Skype, iMessage e tanti altre app; impostazione di due numeri amici TIM ;

; 200 minuti mensili per le chiamate;

per le chiamate; 200 SMS al mese;

al mese; programma TIM I love games ;

; opzione TIM Safe Web.

Grazie a TIM Junior è possibile quindi usufruire del servizio I love games, che tramite l’abbonamento permette di giocare ad un vastissimo catalogo di giochi per smartphone e tablet, validi sia per il sistema operativo Android, iOS e Windows Phone. Il principale vantaggio di questa opzione è il fatto che permette di fruire senza limiti dei principali giochi presenti negli store in modalità Premium, ovvero completamente sbloccati, privi di acquisti in-app e senza alcun tipo di pubblicità. Per utilizzare questa opzione, basterà scaricare sul dispositivo l’app dedicata I love games.

Infine, con TIM Safe Web è possibile proteggere la navigazione dell’utente dalle minacce del web, come siti malevoli e phishing. È inoltre bloccata l’attivazione di servizi a pagamento. Con l’app TIM Protect è inoltre data l’opportunità di filtrare i contenuti dei siti indesiderati e limitare il tempo che ragazzi e bambini trascorrono online e sulle App. Sono inclusi:

blocco delle App;

geolocalizzazione;

monitoraggio social;

impostazioni orari uso internet.

Offerte Vodafone Giga illimitati studenti

Vodafone offre un’unica proposta dedicata a tutti gli utenti sotto ai 30 anni di età: Shake it easy, al costo mensile di 14,99 Euro. Shake it easy è un’offerta 5G, quindi pronta per la navigazione ultraveloce, quando e dove disponibile. La proposta include:

30 Giga internet 5G-ready, che diventano 60 Giga nel caso in cui scegliate di pagare attraverso carta di credito oppure accredito sul vostro conto corrente;

minuti illimitati per le chiamate;

per le chiamate; SMS illimitati ;

; Giga illimitati per le app preferite, tra cui Whatsapp, Google Maps, Instagram e Spotify;

per le app preferite, tra cui Whatsapp, Google Maps, Instagram e Spotify; 10 Giga di navigazione inclusa nei Paesi membri dell’Unione Europea;

di navigazione inclusa nei Paesi membri dell’Unione Europea; servizio di Segreteria Telefonica, 414, Chiamami e Recall.

Il servizio di attivazione non è incluso e occorrerà quindi pagare 5 Euro una tantum.

In particolare, le categorie di App su cui effettuare la navigazione illimitata sono:

chat , come Whatsapp, Messenger e Telegram;

, come Whatsapp, Messenger e Telegram; social , come Facebook, Instagram e Snapchat;

, come Facebook, Instagram e Snapchat; mappe , come Google Maps e Maps;

, come Google Maps e Maps; musica, come Apple Music e Spotify.

In aggiunta ai servizi già inclusi, è possibile aggiungere l’opzione Vodafone Power Gaming a soli 5 Euro. Vodafone Power Gaming è pensata per farvi avere tutti i vostri giochi preferiti e i video dei gaming influencer senza limiti, naturalmente anche con connettività 5G. Nel dettaglio, questa opzione include:

Giga illimitati per i vostri giochi preferiti;

Giga illimitati per navigare su Twitch e guardare i video in streaming;

Hatch incluso per tre mesi, con più di 100 giochi in un’unica app, si rinnova al quarto mese al costo di 3,99 Euro/mese.

Oltre all’opzione Vodafone Power Gaming, la scelta di Shake it easy comprende anche le soluzioni con prezzo aggiuntivo Rete Sicura, Smart Passport + e Più 30 Giga:

Rete Sicura protegge la navigazione in internet, i vostri dati e i pagamenti online, permettendo di gestire anche la navigazione internet su dispositivi anche dei vostri figli. Gratuita per i primi tre mesi, al costo di 1,49 Euro/mese successivamente;

protegge la navigazione in internet, i vostri dati e i pagamenti online, permettendo di gestire anche la navigazione internet su dispositivi anche dei vostri figli. Gratuita per i primi tre mesi, al costo di 1,49 Euro/mese successivamente; Smart Passport + include fino a 60 minuti di chiamate (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 Euro/giorno nei Paesi extra-europei, solo in caso di utilizzo;

include fino a 60 minuti di chiamate (30 in entrata e 30 in uscita), 60 SMS e 500 Mega a 3 o 6 Euro/giorno nei Paesi extra-europei, solo in caso di utilizzo; Più 30 Giga, si tratta dei 30 Giga promozionali di navigazione internet nel caso scegliate di effettuare il pagamento del canone mensile tramite carta di credito oppure accredito sul conto corrente.

Per attivare Shake it easy, basterà seguire il processo di sottoscrizione online, cliccando sul bottone “Attiva online”, scegliere le opzioni aggiuntive (ad esempio, Rete Sicura, Smart Passport +, Più 30 Giga e Vodafone Power Gaming), aggiungere dettagli anagrafici e metodo di pagamento. L’attivazione online garantisce grandi vantaggi: potrete usufruire della consegna gratuita, anche alla sera, seguire il vostro ordine tramite il comodo servizio di tracking e, nel caso in cui non siate pienamente soddisfatti, effettuare il reso gratuito entro 14 giorni.