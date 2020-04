Vodafone Business Contatti: come attivare OneNet P.IVA o richiedere assistenza

In questa guida trovate come richiedere assistenza e attivare le offerte Vodafone Business, con un approfondimento speciale sull’offerta attiva OneNet P.IVA, valida fino al 02/04.

Se siete interessati ad una delle offerte internet azienda Vodafone Business ma avete bisogno di ulteriori chiarimenti in merito oppure ricercate semplicemente l’assistenza di un operatore specializzato, allora potrete scegliere tra i molti canali di comunicazione che l’azienda mette a disposizione dei propri clienti. Li elenchiamo in questa guida, specificando recapiti precisi e quali sono i vantaggi legati alla scelta di ogni canale specifico.

Vodafone Business Contatti: come richiedere assistenza

Principalmente, potrete scegliere di entrare in contatto con Vodafone attraverso i servizi di assistenza online, oppure ricorrendo ai più classici Numeri Verde a disposizione. Infine, nel caso abbiate la necessità di inoltrare un reclamo, dovrete utilizzare una procedura particolare, di cui descriviamo le modalità in un punto a se stante.

1. Richiedere assistenza Vodafone Business attraverso i canali online

Se vi sentite a vostro agio nel consultare una guida online, allora potrete tranquillamente ricorrere a questa soluzione. Procedete con la navigazione nel sito web di Vodafone, cliccando alla sezione Aziende. Alla voce Contattaci, potrete accedere alla categoria del Supporto Online, scegliendo tra gli argomenti elencati, ovvero:

Smartphone e tariffe;

Rete fissa;

Fatture;

Controllo costi;

Fai da te.

Scegliendo il macro-tema di vostro interesse, arriverete ad una pagina nuova che si suddivide a propria volta in argomenti specifici legati a particolari problematiche a riguardo. Ad esempio, se cercate assistenza in merito alla tariffa OneNet P.IVA, potrete cliccare alla voce Rete fissa, a partire dalla quale dovrete selezionare una nuova opzione tra le seguenti:

Vodafone Station e altri dispositivi;

Configurazione e servizi;

Trasloco, subentro e recesso;

Assistenza tecnica;

Tariffe.

Scopri OneNet P.IVA »

A questo punto, potrete approfondire la problematica che state affrontando grazie alle linee guida proposte.

In alternativa alla guida online, se siete già clienti Vodafone, potrete accedere all’area web Fai da te con le vostre credenziali. In questa sezione troverete la documentazione completa riguardo alla vostra tariffa e avrete la possibilità di controllarne e gestirne le corrispondenti caratteristiche.

L’opzione online è sicuramente una scelta caratterizzata da maggiore velocità ed efficienza: infatti, spesso la chiamata telefonica può rivelarsi lunga e costosa. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di scegliere in primo luogo le guide web e cercare, quando possibile, di risolvere dubbi e problematiche in autonomia, ricorrendo all’assistenza telefonica solo nel caso in cui la prima alternativa non sia stata efficace.

2. Richiedere assistenza Vodafone Business telefonicamente

Se preferite parlare direttamente con un operatore, potrete incorrere in alcuni momenti di attesa, ma allo stesso tempo potrete ottenere informazioni più complete e accurate grazie all’esperienza del personale dedicato Vodafone. Inoltre, generalmente la chiamata ai centralini di assistenza è gratuita per la maggior parte dei numeri telefonici.

Innanzi tutti, Vodafone offre la possibilità di essere richiamati direttamente da un operatore: basterà inserire il vostro numero cliccando nella sezione Ti chiamiamo noi, all’interno della pagina Contatti del portale Aziende nel sito web Vodafone. Per questa chiamata non vi sarà addebitato nessun costo.

In alternativa, potrete effettuare la chiamata direttamente ad uno dei numeri indicati. I numeri cambiano a seconda del servizio richiesto e a seconda che stiate effettuando la chiamata con un recapito Vodafone oppure da altri gestori. Qui sotto vi riportiamo i recapiti corrispondenti.

Chiamando da cellulare Vodafone:

Servizio Clienti per Aziende al 42323 ;

; Informazioni su come pagare una fattura, comunicare l’avvenuto pagamento della fattura al 42330 ;

; Informazioni per il credito disponibile per i piani aziendali al 42030 ;

; Segreteria Telefonica al 42020 ;

; Informazioni sul traffico telefonico effettuato per i piani Abbonamento e verifica contatori al 414.

Chiamando da telefono fisso, altri gestori di telefonia oppure dall’estero:

Servizio Clienti per Aziende al 800227755 ;

; Servizio Clienti per Aziende dall’estero al +393482002323 ;

; Informazioni su come pagare una fattura, comunicare l’avvenuto pagamento della fattura al 800011810 ;

; Informazioni per il credito disponibile per i piani aziendali al 42030 ;

; Segreteria Telefonica al 42020 ;

; Segreteria Telefonica dall’estero al +39 proprio prefisso 2002020 ;

; Informazioni sul traffico telefonico effettuato per i piani Abbonamento e verifica contatori al 414.

3. Inoltrare un reclamo Vodafone Business

Per inoltrare un reclamo come azienda, Vodafone mette a disposizione i recapiti delle Associazioni dei Consumatori facente parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti strumenti utili così da effettuare la comunicazione online. Attraverso una di queste Associazioni, come Adiconsum, Adoc, Unione Nazionale Consumatori, Codici, Lega dei Consumatori e molte altre, potrete inviare una segnalazione online oppure avviare una conciliazione paritetica da web.

Vodafone Business Contatti: come attivare offerta

Avete deciso di attivare una delle offerte Vodafone Business e in particolare Vodafone OneNet P.IVA? A questo punto, non vi resta che scegliere la procedura ideale per voi, così da avviare il contratto di fornitura della vostra linea. Vi ricordiamo che le operazioni descritte in questa sezione sono valide per l’attivazione della maggior parte delle offerte Vodafone Business.

Per attivare OneNet P.IVA potrete scegliere tra queste soluzioni:

procedere in autonomia cliccando il bottone rosso “Attiva online” posto in alto a destra all’interno della pagina web dedicata all’offerta;

richiedere l’assistenza di un operatore specializzato attraverso l’opzione “Ti chiamiamo gratis” (bottone verde), inserendo il vostro numero di telefono tramite il quale desiderate essere contattati e attendere la chiamata;

scegliere l’assistenza guidata chiamando direttamente e in modo del tutto gratuito l’assistenza clienti al numero verde messo a disposizione dalla compagnia, 800 688 602.

Come funziona Vodafone OneNet P.IVA

Al costo di 25 Euro anziché 30 Euro al mese e due mesi di fibra gratis, OneNet P.IVA è una delle offerte in promozione speciale Vodafone Business. Si tratta di un’offerta valida fino al 02/04. Grazie a questo prezzo in promozione potrete così risparmiare fino a 140 Euro all’anno. Naturalmente, questo pacchetto è dedicato nello specifico a tutti gli utenti che desiderano attivare una connessione internet in fibra o ADSL con P.IVA. Il canone include anche tutti i costi iniziali necessari per attivare la linea, ovvero quelli relativi alla Vodafone Station, alla Vodafone Internet Key e al servizio di attivazione.

Se vi state chiedendo quali sono i vantaggi distintivi di questa offerta, ecco una veloce panoramica di quello che rende la tariffa OneNet P.IVA particolarmente competitiva sul mercato:

connessione sempre garantita , per la massima sicurezza del vostro lavoro grazie al backup linea 4G presente;

, per la massima sicurezza del vostro lavoro grazie al backup linea 4G presente; tecnico dedicato , intervento effettuato da un operatore specializzato;

, intervento effettuato da un operatore specializzato; attivazione immediata, grazie alla Vodafone Internet Key, che consente di chiamare e iniziare a navigare senza attendere i tempi standard di attivazione della linea internet vera e propria.

Ricordate che le caratteristiche sopra descritte sono riservate solo agli utenti che attivano una tariffa Vodafone Business e rappresentano quindi una serie di servizi unici pensati in esclusiva per contesti professionali.

Per quanto riguarda i dettagli dei servizi previsti da Vodafone OneNet P.IVA, trovate qui si seguito una descrizione completa:

opzione massima velocità , fino a 1 Gigabit/s in download nelle città in cui è disponibile la connessione internet fibra FTTH (Fiber To The Home) e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da connessione internet fibra FTTC (Fiber To The Cabinet);

, fino a 1 Gigabit/s in download nelle città in cui è disponibile la connessione internet fibra FTTH (Fiber To The Home) e fino a 200 Megabit/s nelle città coperte da connessione internet fibra FTTC (Fiber To The Cabinet); Vodafone Station , ovvero la Vodafone Power Station e l’app Vodafone Station;

, ovvero la Vodafone Power Station e l’app Vodafone Station; Vodafone Internet Key , che include Instant Activation, per chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea, e Back-Up 4G, con connessione dati e chiamate sempre garantite grazie alla rete 4G di Vodafone;

, che include Instant Activation, per chiamare e navigare subito senza aspettare i tempi di attivazione della linea, e Back-Up 4G, con connessione dati e chiamate sempre garantite grazie alla rete 4G di Vodafone; 1 Linea Voce , con chiamate nazionali illimitate e 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea;

, con chiamate nazionali illimitate e 100 minuti di chiamate verso i Paesi dell’Unione Europea; Vodafone Drive da 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud, per archiviare e accedere ai propri documenti aziendali in totale sicurezza ovunque vi troviate;

da 1 Tera di spazio di archiviazione in Cloud, per archiviare e accedere ai propri documenti aziendali in totale sicurezza ovunque vi troviate; opzione Rete Sicura, utile per proteggere la propria navigazione, i pagamenti e l’accesso ai siti pericolosi. Questa soluzione è gratuita per i primi due mesi di attivazione della linea e richiede un contributo aggiuntivo pari a 2 Euro/mese per il periodo successivo.

Approfondiamo ora i vantaggi offerti dalla presenza della Vodafone Station all’interno dell’offerta OneNet P.IVA. Vodafone Station è un bundle di servizi che comprende:

Vodafone Power Station , il modem dalle prestazioni più potenti e performanti di sempre;

, il modem dalle prestazioni più potenti e performanti di sempre; attivazione immediata, così che possiate navigare e chiamare da subito senza attendere;

Wi-Fi Vodafone , più veloce di sempre;

, più veloce di sempre; possibilità di connettere più di 100 dispositivi alla stessa rete Wi-Fi;

alla stessa rete Wi-Fi; Vodafone Internet Key 4G, per essere sempre online.

Inoltre, sarà possibile aggiungere anche una seconda linea al costo aggiuntivo di 10 Euro/mese sul canone originale. Questa soluzione vi permetterà ad esempio di ricevere pagamenti e documenti senza interrompere il vostro business, con FAX, POS e 500 minuti di chiamate gratuite.

In particolare, il nuovo modem Power Station ha un design completamente rinnovato che si adatta ad ogni ambiente e caratteristiche tecniche che consentono di ottenere il meglio dalla propria linea, ovvero:

Wi-Fi ultra veloce, fino a 1,7 Gigabit/s;

7 antenne in dotazione per una maggiore potenza;

4 porte Gigabit Ethernet per connettere ad alta velocità i dispositivi via cavo;

interferenze ridotte e segnale più stabile grazie alla doppia banda 2,4 e 5 GHz;

2 porte USB;

2 porte telefono;

porta Wan;

porta ottica con fibra integrata.

Inoltre, con l’app Vodafone Station potrete gestire al meglio la Power Station e le opzioni attive nella vostra offerta. Tra le possibilità previste ci sono l’utilizzo dello smartphone come cordless di casa, la gestione e personalizzazione della propria rete Wi-Fi e il monitoraggio delle performance della propria linea. L’app mobile è disponibile gratuitamente per i clienti Vodafone e scaricabile su App Store per gli smartphone con iOS e su Google Play per i device con sistema operativo Android.

Velocità connessione Vodafone OneNet P.IVA

La soluzione OneNet P.IVA di Vodafone Business è pensata sia per una linea ADSL, sia per la connessione con tecnologia in fibra ottica. A questo proposito, per valutare con l’adeguato anticipo quale sarà la performance reale della vostra linea, dovrete capire quale tecnologia di connessione copra la zona presso cui procederete con l’installazione. Le opzioni sono infatti tre e implicano velocità e tempi di navigazione differenti. Le vediamo qui nel dettaglio:

con la fibra FTTH (Fiber To The Home, la rete in fibra fino all’abitazione), velocità massima pari a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload, velocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit/s, disponibile nelle principali città italiane, come Milano, Torino, Bologna, Perugia, Catania, Bari, Cagliari e Venezia;

(Fiber To The Home, la rete in fibra fino all’abitazione), velocità massima pari a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in upload, velocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit/s, disponibile nelle principali città italiane, come Milano, Torino, Bologna, Perugia, Catania, Bari, Cagliari e Venezia; con la fibra FTTC (Fiber To The Cabinet, la rete composta da fibra e rame, con fibra fino all’armadio di strada), velocità massima fino a 200/100 Megabit/s in download e fino a 20/10 Megabit/s in upload, velocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit/s;

(Fiber To The Cabinet, la rete composta da fibra e rame, con fibra fino all’armadio di strada), velocità massima fino a 200/100 Megabit/s in download e fino a 20/10 Megabit/s in upload, velocità minima garantita tra 21 e 100 Megabit/s; con FTTE (Fiber To The Exchange/ADSL, la rete in rame senza fibra che non supporta prestazioni a banda ultra larga), con velocità massima fino a 200/100 Megabit/s in download e fino a 20/10 Megabit/s in upload, velocità minima garantita pari a 6,149 Megabit/s.

Per verificare la presenza di una particolare tecnologia di rete presso il vostro territorio, basterà semplicemente controllare nell’elenco messo a disposizione presso la pagina web dedicata del portale online Vodafone.