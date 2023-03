Offerte in evidenza spusu 10 4.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 6,99 6.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Vodafone mantiene un ruolo di primo piano nel panorama della telefonia mobile in Italia grazie alla costante evoluzione della sua rete, recentemente approvata anche da Altroconsumo e resa sempre più stabile e affidabile, oltre all’attenzione per la sicurezza e la comodità. Le promozioni Vodafone sono quindi pensate per dare risposta alle esigenze di qualsiasi tipologia di utente e si possono facilmente gestire con un tap sullo schermo dello smartphone grazie all’app My Vodafone.

Dall’app potete infatti verificare i consumi e il traffico residuo tramite comodi widget, gestire i messaggi in segreteria e le deviazioni di chiamata, acquistare una ricarica online e ritirare tutti i premi settimanali di Vodafone Happy raccogliendo “sorrisi”. Più si è fedeli all’operatore più i vantaggi sono ricchi.

Le promozioni Vodafone per il cellulare per alcuni operatori di marzo 2023

Offerte mobile per chi arriva da Iliad o alcuni MVNO Selezionati Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Vodafone Silver illimitati 150 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro

Alcune promozioni Vodafone possono essere attivate solo dai clienti di Iliad o alcuni MVNO selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce e altri. Nel passaggio è richiesta la portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da Vodafone entro un massimo di tre giorni lavorativi.

L’offerta più economica è Vodafone Silver e include minuti e SMS illimitati e 150 GB per navigare in 4G se si sceglie il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito con Smart Pay, altrimenti avete 100 GB. Il costo mensile è di 7,99 euro. La stessa offerta è però disponibile con 200 GB con Smart Pay, altrimenti 150 GB, e prezzo bloccato per 24 mesi. In questo caso il costo mensile è di 9,99 euro. Per entrambe le tariffe si paga comunque 5 euro per il primo mese.

Smart Pay consente di non dover acquistare ogni mese una ricarica mensile per il rinnovo del piano e permette di avere gratis tutti i vantaggi di Vodafone Club, che normalmente costerebbe 3 euro al mese. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include 10 GB in più al mese, navigazione in 5G se non già prevista, 3 mesi di Audible e sconti sui prodotti e servizi di partner di Vodafone come YOOX, Q8, Booking.com, Amazon.it, Pulsee e altri.

Le promozioni Vodafone per il cellulare per tutti gli operatori di marzo 2023

Offerte Vodafone con 5G incluso Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Family + (solo già clienti fisso) illimitati illimitati in 5G 9,99 euro con Smart Pay 2 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 3 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 4 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 5 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 6 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 200 minuti e 1 GB) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 7 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue + 500 minuti e 5 GB) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Le altre promozioni Vodafone possono invece essere attivate dai clienti di qualsiasi operatore o da chi intende acquistare una SIM con un nuovo numero. Tutte includono la navigazione in 5G. La Giga Network 5G nasce dall’evoluzione della rete 4.5G e permette di navigare a una velocità anche cinque volte superiore alla tecnologia precedente con un impatto ambientale pari a zero, essendo alimentati al 100% da fonti rinnovabili. La latenza minima, ovvero un tempo ridotto di risposta da parte della rete, permette di accedere a contenuti in altissima qualità senza problemi in streaming o per il gaming onlline.

Con le offerte 5G potete navigare fino a 1 Gbps in download con adeguata copertura e uno smartphone compatibile. La copertura outdoor è del 90% della popolazione a Milano, Torino, Bologna, Napoli, Roma, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari.

Le promozioni Vodafone più richieste sono quelle della famiglia RED. Attivandole avrete ogni mese minuti e SMS illimitati e fino a 100 GB per navigare in 5G a partire da 14,99 euro al mese con Smart Pay. Le tariffe dedicate ai giovani fino ai 25 anni includono entrambe 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese ma se siete già clienti di Vodafone per la rete fissa per gli under 16 il prezzo scende a 6,99 euro al mese.

Potete facilmente confrontare le promozioni Vodafone con quelle di altri operatori con il comparatore di SOStariffe.it. Il servizio è totalmente gratuite vi fornirà tutte le informazioni necessarie per scegliere la promozione più conveniente in base alle vostre abitudini di consumo.

Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+

Le offerte Infinito sono invece le promozioni Vodafone top di gamma. Queste includono minuti, SMS e Giga illimitati per navigare in 5G fino a 10 Mbps in download a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay. Per una connessione alla massima velocità il costo è invece di 39,99 euro al mese con Smart Pay. Con queste tariffe avete incluso anche l’accesso a Vodafone Club+, che rispetto al servizio di base aggiunge 6 mesi di Infinity+ per vedere 104 partite di Champions League oltre a film, serie TV e programmi anche in 4K. Avete poi anche sconti su dispositivi elettronici nei Vodafone Store.

Anche chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa può avere Giga illimitati in 5G al costo di 9,99 euro al mese attivando l’offerta Family+.

Tutte le promozioni Vodafone prevedono un costo di attivazione per i nuovi clienti di 6,99 euro una tantum ad eccezione di Family+ per cui invece è gratuita. I clienti dell’operatore hanno poi inclusa la protezione di Rete Sicura. Ogni mese la piattaforma blocca oltre 500 milioni di attacchi hacker sui dispositivi connessi. Con Rete Sicura siete protetti anche da virus, malware, phishing, furti identità e dei dati delle carte di credito. Con il Parental Control potete bloccare in automatico l’accesso a siti potenzialmente pericolosi e la navigazione in determinati orari.

Nel caso in cui abbiate bisogno di assistenza potete contattare il servizi clienti al 190. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero di Vodafone ed è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Per avere supporto via chat potete scrivere su WhatsApp al 3499190190. In questo caso il servizio è disponibile tutti i giorni h24. Inizialmente si interagisce con TOBi, ovvero l’assistente personale di Vodafone, ma potete sempre chiedere di parlare con un operatore in carne ed ossa. Sul sito e app avete invece una serie di comode guide e FAQ da consultare per risolvere tutti i principali problemi a cui devono far fronte gli utenti ogni giorno.

Con le promozioni Vodafone avete anche uno sconto sulla fibra

Diventare clienti di Vodafone per la telefonia mobile consente anche di ottenere uno sconto sulla fibra ottica dello stesso operatore. Al prezzo di 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 24,90 euro al mese, potete attivare Internet Unlimited. L’offerta include navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH (Fiber to the Home), chiamate illimitate (solo con acquisto online), modem con Wi-Fi Optimizer e attivazione (5 euro al mese per 24 mesi).

Se non siete raggiunti dalla FTTH potete accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 200 Mbps in download in base alla distanza dell’abitazione della cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Essere clienti di Vodafone per la telefonia mobile e la rete fissa permette di attivare l’opzione Infinito Insieme e avere così ogni mese Giga illimitati in 5G per fino a 6 SIM della famiglia. Si può pagare con addebito diretto in fattura, borsellino, carta di credito o RID.

Le promozioni Vodafone con telefono a rate

Se ancora non avete uno smartphone che supporta il 5G potete abbinarne uno alle promozioni Vodafone pagandolo a rate. Le offerte telefono incluso dell’operatore prevedono un vincolo di permanenza minimo di 24 mesi e il pagamento di un anticipo, che cambia a seconda del modello e del taglio di memoria. Vodafone permette di acquistare a prezzi convenienti i prodotti dei migliori marchi, a partire da iPhone 14 fino a device Android come Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy Z Flip 4, OPPO Find N2 Flip, Xiaomi 13 e altri.

Con Vodafone Smart Change dando in permuta un vecchio telefono potete scegliere se ricevere l’accredito direttamente sul conto corrente o ottenere uno sconto sulle rate per un nuovo modello facendolo valutare in negozio. La consegna del telefono è gratuita e avviene entro pochi giorni lavorativi in tutta Italia.

In caso di passaggio ad altro operatore o se disattivate l’offerta prima dei 24 mesi si dovranno comunque corrispondere all’operatore tutte le rate residue più quella finale. Entro 14 giorni dal ritiro del dispositivo potete comunque esercitare il diritto di ripensamento e restituire il telefono insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione senza costi aggiuntivi.