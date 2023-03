Il Governo è al lavoro su di un nuovo decreto energia che porterà nuovi aiuti per le bollette di luce e gas a partire dal secondo trimestre del 2023. Tra le novità in arrivo c'è anche il già ribattezzato Bonus Riscaldamento , una misura che non sarà attiva da subito ma che, in futuro, potrà rappresentare un importante alleato per le famiglie, con l'obiettivo di ridurre le spese. Ecco le novità su questo bonus in arrivo con il decreto bollette di aprile 2023 .

Tra le novità previste dal nuovo decreto bollette di aprile 2023 (sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa settimana per la stesura della versione definitiva) c’è anche un nuovo bonus. Il Governo lavora ad un Bonus Riscaldamento, destinato ad aiutare le famiglie a partire dal prossimo autunno, nel caso in cui il prezzo del gas superi nuovamente i livelli di guardia. I primi dettagli su questa nuova misura sono già noti ma sarà necessario attendere i prossimi giorni per l’ufficialità.

Bonus Riscaldamento: la nuova agevolazione prevista dal decreto bollette di aprile 2023

3 COSE DA SAPERE SUL BONUS RISCALDAMENTO 1. La misura sarà definita con il decreto bollette di aprile 2023 ma sarà attiva da ottobre 2023 2. Il bonus si tradurrà in uno sconto in bolletta, accessibile senza limiti di reddito 3. L’agevolazione sarà attiva solo se il prezzo del gas supererà una soglia limite

Per contrastare il caro bollette, è in arrivo un nuovo decreto che si concentrerà sulle misure da attuare a partire dal secondo trimestre del 2023. Il Governo, però, guarda avanti e già si concentra sulla prossima stagione fredda. Dopo un inverno relativamente mite, infatti, si punta a giocare d’anticipo in vista del nuovo calo di temperature in arrivo nel corso della seconda metà dell’anno.

A partire dal prossimo ottobre 2023 entrerà in vigore il nuovo Bonus Riscaldamento. Si tratta di una misura di sostegno che scatterà nel caso in cui il prezzo del gas superi una certa soglia (da definire, probabilmente, già con il nuovo decreto). Questo bonus si tradurrà in uno sconto in bolletta durante i mesi in cui sarà attivo il riscaldamento, andando a compensare l’eventuale aumento del costo dell’energia.

A differenza dei Bonus sociali, riservati alle famiglie in difficoltà economica, il Bonus Riscaldamento sarà “per tutti”. Non ci saranno vincoli di reddito per l’accesso alla misura. Le caratteristiche dettagliate del provvedimento non sono ancora note ma il Governo intende includere i fondi per questo bonus all’interno del pacchetto da 5 miliardi di euro di stanziamenti previsto dal nuovo decreto bollette di aprile.

Le altre misure del decreto bollette di aprile 2023

Il Bonus Riscaldamento è una misura di sostegno che sarà definita in queste settimane per diventare effettiva soltanto da ottobre. Il nuovo decreto bollette, però, prevede una serie di interventi immediati. Tra le misure di sostegno previste, infatti, troveremo:

il rinnovo del Bonus sociale , sia per quanto riguarda il limite ISEE (confermato a 15.000 euro o 20.000 euro per le famiglie numerose) che per quanto riguarda la presenza di un bonus integrativo che andrà ad aumentare l’importo effettivo

, sia per quanto riguarda il limite ISEE (confermato a 15.000 euro o 20.000 euro per le famiglie numerose) che per quanto riguarda la presenza di un bonus integrativo che andrà ad aumentare l’importo effettivo il ritorno del credito di imposta per le imprese con un’aliquota che dipenderà dall’andamento del prezzo dell’energia nel corso dei prossimi mesi

per le con un’aliquota che dipenderà dall’andamento del prezzo dell’energia nel corso dei prossimi mesi la conferma del taglio al 5% dell’IVA per il gas

Resta aperta, invece, la questione degli oneri di sistema. In questi giorni si è parlato del possibile mancato rinnovo dell’azzeramento degli oneri di sistema, una misura attiva dal quarto trimestre del 2021, sia per la luce che per il gas. Al momento, non ci sono conferme in merito. Il provvedimento sugli oneri potrebbe essere solo parziale, con un dimezzamento o una riduzione percentuale ma senza l’azzeramento. Sarà necessario attendere il testo definitivo del decreto per saperne di più.

Come risparmiare subito sulle bollette di luce e gas

In attesa di capire quali saranno le novità previste dal decreto bollette di aprile, è già possibile, per gli utenti, valutare tutte le opzioni disponibili per ridurre le bollette di luce e gas. Grazie al calo dei prezzi all’ingrosso dell’energia (sia il PUN per la luce che il PSV per il gas sono ai minimi da settembre 2021) scegliere oggi una nuova tariffa del Mercato Libero è molto più conveniente.

Sia le tariffe indicizzate, che garantiscono l’accesso diretto al prezzo dell’energia all’ingrosso, che le tariffe a prezzo blocco garantiscono condizioni più economiche per le forniture di luce e gas. Per individuare le tariffe migliori è, quindi, possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, accessibile tramite il link qui di sotto. Basterà indicare una stima del proprio consumo annuo (il dato è riportato in bolletta ma può essere calcolato anche tramite il comparatore) per individuare le tariffe più vantaggiose.

