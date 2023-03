Pagare una multa con PagoPA: ecco come fare

Tramite PagoPA è possibile pagare una multa con grande semplicità . Questo sistema permette di effettuare pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e i gestori pubblici di servizi in Italia. Ci sono vari metodi per pagare una multa con PagoPA anche se, in molti casi, è necessario mettere in conto una commissione di importo fisso che andrà ad aumentare il totale effettivo da pagare. Resta possibile, però, effettuare un pagamento senza commissioni con PagoPA. Ecco tutti i dettagli in merito.

Per poter pagare una multa con PagoPA è possibile affidarsi a vari sistemi che integrano il sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Il funzionamento è semplicissimo e basta inquadrare il codice QR oppure inserire manualmente i dati indicati sul bollettino per ultimare rapidamente la transizione. L’intera operazione può essere completata in pochi secondi, al netto, però, del pagamento di una commissione di importo fisso che viene applicata dall’intermediario che gestisce il pagamento dell’utente verso PagoPA.

Per effettuare un pagamento di questo tipo è possibile affidarsi direttamente al canale Home Banking della propria banca oppure scegliere un servizio di pagamento che integra PagoPA. La maggior parte delle opzioni disponibili prevede il pagamento di una commissione ma, in alcuni casi, scegliendo il servizio giusto, è possibile usare PagoPA anche senza commissioni, per pagare multe o qualsiasi altro avviso.

Pagare una multa con PagoPA: tutti i metodi disponibili

COME PAGARE UNA MULTA CON PAGOPA 1. I pagamenti tramite PagoPa possono essere effettuati tramite Home Banking, servizi di pagamento come PayPal, app IO, sito del debitore e sportelli fisici 2. Basta inquadrare il QR Code oppure inserire manualmente i dati riportati sul bollettino 3. Nella maggior parte dei casi è prevista una commissione che può arrivare fino a 3 euro

Ci sono vari sistemi che consentono di pagare una multa con PagoPA in pochi passaggi. Il più comodo e utilizzato prevede la possibilità di effettuare il pagamento tramite Home Banking. Si tratta di un sistema perfettamente integrato nei servizi digitali proposti dalla propria banca. Bastano pochi secondi per inserire i dati richiesti e effettuare il pagamento. Tramite l’app della banca, inoltre, pagare una multa con PagoPA ancora più semplice in quanto sarà sufficiente in quadrare il codice QR presente sul bollettino per recuperare tutti i dati.

Il pagamento di una multa o di qualsiasi altro avviso PagoPA può avvenire anche tramite il sito del debitore (ad esempio il sito del Comune a cui è collegata la multa) oppure tramite l’app IO o ancora recandosi di persona presso uno sportello fisico che potrebbe essere una ricevitoria abilitata, una filiale di una banca o anche un Ufficio Postale. In tutti i casi, si tratta di una procedura molto semplice che consente di pagare quanto dovuto senza difficoltà.

Resta, però, il tema delle commissioni sui pagamenti con PagoPA. Effettuare un pagamento di questo tipo può comportare una spesa aggiuntiva, stabilita dall’intermediario che gestisce la transizione. Per semplificare al massimo il pagamento di una multa con PagoPA e azzerare le commissioni è necessario valutare con attenzione il servizio a cui affidarsi per completare l’operazione. A disposizione degli utenti ci sono alcune opzioni per pagare tramite PagoPA anche senza commissioni.

Quali sono le commissioni per pagare una multa con PagoPA?

Molte banche prevedono una commissione sui pagamenti con PagoPA. Anche alcuni servizi di pagamento, come PayPal, prevedono una commissione per questo tipo di operazione. Pagare una multa, quindi, comporterà la necessità di fare i conti con un costo extra. L’importo di tale commissione varia in base all’azienda che gestisce il pagamento e può arrivare fino a 2,50 euro per operazione che salgono a 3 euro superati i 500 euro di importo della transizione. Soprattutto per chi ha la necessità di effettuare vari pagamenti tramite il servizio, una commissione di questo tipo si traduce in una spesa significativa.

La tabella qui di sotto riassume le commissioni da affrontare per effettuare un pagamento con PagoPA affidandosi ad uni dei principali intermediari che propongono il servizio:

BANCA COMMISSIONI Conto Corrente Arancio di ING 2,50 € Unicredit 2,50 € /2 € da ATM evoluto Conto Green di Civibank 2,00 € Hello Bank! 2 € Fineco 1,95 € Illimity Bank 1,95 € Banca Mediolanum 1,80 € Banca del Piemonte 1,75 € Banca Popolare di Sondrio 1,50 € BccForWeb 1,50 € CheBanca! 1,50 € Conto Adesso di Credit Agricole 1,50 € Conto Corrente YouBanking 1,50 € Credem Credito Emiliano 1,50 € MeglioBanca 1,50 € Paypal 1,50 € / 3 € per importi oltre i 500 € Widiba 1,40 € Banca Macerata 1 € Bancoposta 1 € Poste.it 1 € Satispay 1 € UbiBanca Internet Banking “Qui ubi” 0,90 € IBL banca 0,75 € Contomax di Banca IFIS 0,20 €

Fonte dati in tabella: finanzacafona.it

Come azzerare le commissioni sui pagamenti di multe e altri avvisi con PagoPA

Per gli utenti c’è la possibilità di effettuare un pagamento con PagoPA senza commissioni. Si tratta di un’opportunità accessibile scegliendo, con attenzione, l’intermediario a cui affidarsi per completare l’operazione. Nella maggior parte dei casi, come chiaramente espresso dalla tabella riepilogata riportata nel paragrafo precedente, i pagamenti di questo tipo prevedono una commissione di importo fisso anche abbastanza rilevante (il massimo registrato è di 2,5 euro oppure di 3 euro per importi superiori ai 500 euro).

Pagare una multa con PagoPA senza commissioni con Revolut

Azzerare le commissioni per pagare una multa o un qualsiasi altro avviso con PagoPA è possibile. Un esempio di quest’opportunità è rappresentato dal servizio accessibile ai clienti Revolut. Tramite l’app ufficiale, infatti, i clienti Revolut hanno la possibilità di effettuare pagamenti con PagoPA senza commissioni. Basta accedere alla sezione pagamenti e scegliere l’opzione Bollettino PagoPA.

A questo punto, è possibile utilizzare la fotocamera per rilevare i dati del pagamento tramite il QR Code presente sul bollettino oppure inserire manualmente i dati necessari per completare l’operazione. Completato quest’ultimo passaggio, l’utente può accedere ad una pagina riepilogativa, in cui è possibile consultare tutti i dati del pagamento prima di effettuare la transizione, per poi completare il pagamento. L’operazione sarà registrata immediatamente dall’app, con l’importo (privo di commissioni) addebitato sul saldo disponibile.

La ricevuta del pagamento con PagoPA tramite Revolut resterà archiviata all’interno dell’app. Di conseguenza, in qualsiasi momento, l’utente potrà recuperare i dettagli del pagamento e la relativa ricevuta nel caso risultasse necessario presentare un documento di questo tipo. Ricorrere a questo sistema presenta, quindi, un triplo vantaggio: le commissioni sono azzerate e il pagamento avviene in tempi rapidissimi con la possibilità di archiviare in sicurezza la ricevuta.

Ricordiamo che Revolut è disponibile in diverse versioni: scegliendo Revolut Standard, ad esempio, è possibile accedere ad un conto a canone zero che consente di gestire le spese quotidiane in modo completo, effettuando anche pagamenti tramite PagoPA senza commissioni. Ci sono poi altre varianti del conto: tra queste, ad esempio, troviamo Revolut Plus che costa solo 2,99 euro al mese, aggiungendo varie funzionalità aggiuntive per gli utenti.

Per i nuovi clienti che scelgono Revolut c’è un bonus di benvenuto rappresentato da una ricarica di 10 euro del saldo del conto. Per accedere all’offerta e richiedere Revolut gratis è possibile utilizzare il link qui di seguito, raggiungere il sito dell’istituto e avviare la rapida procedura di sottoscrizione.

