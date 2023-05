Purtroppo le truffe telefoniche Telegram sono sempre più diffuse e ne esistono di diverse tipologie. Scopri in cosa consistono e come difenderti per evitare che ti vengano sottratti dati personali importanti

Telegram è tra le poche piattaforme di messaggistica che possono competere con WhatsApp. L’app creata da Pavel Durov, fondatore del social network più popolare della Russia (VKontakte), ha avuto un discreto successo grazie alla sua attenzione alla sicurezza e all’anonimato. La forza di quest’app sta nella sua community, che diffonde contenuti e notizie tramite appositi canali. La popolarità però come per altri servizi ha spesso un prezzo. Nel tempo infatti sono diventate molto comuni le truffe telefoniche Telegram che possono creare anche danni molto seri. I malviventi, ad esempio, utilizzano l’app per proporvi offerte luce & gas fittizi al solo scopo di rubarvi dati sensibili sia personali sia della carta di credito.

Truffe telefoniche Telegram: le diverse tipologie

Purtroppo esistono differenti truffe telefoniche Telegram, alcune più insidiose e pericolose di altre. Di seguito avete una descrizione dettagliata delle più comuni:

Truffa di criptovalute : questa tipologia è tra le più diffuse sull’app di messaggistica. I malviventi creano canali o gruppi che promettono di avere elevati profitti investendo nelle monete digitali come Bitcoin, Dogecoin, etc. Spesso alla vittima viene chiesto di inviare le criptovalute a un indirizzo specifico, promettendo guadagni da sogno che naturalmente non vi metterete mai in tasca

: questa tipologia è tra le più diffuse sull’app di messaggistica. I malviventi creano canali o gruppi che promettono di avere elevati profitti investendo nelle monete digitali come Bitcoin, Dogecoin, etc. Spesso alla vittima viene chiesto di inviare le criptovalute a un indirizzo specifico, promettendo guadagni da sogno che naturalmente non vi metterete mai in tasca Truffe di phishing : questa tipologia prevede l’invio di un messaggio che sembra provenire da fonti legittime come il vostro fornitore luce & gas , operatore di telefonia mobile o comunque un contatto noto. In realtà si tratta di profili progettati per rubare informazioni personali. I link contenuti in questi messaggi di solito portano a siti web fraudolenti che chiedono di inserire password o numeri di carta di credito in modo da potersene impossessare

: questa tipologia prevede l’invio di un messaggio che sembra provenire da fonti legittime come il vostro , operatore di o comunque un contatto noto. In realtà si tratta di profili progettati per rubare informazioni personali. I link contenuti in questi messaggi di solito portano a siti web fraudolenti che chiedono di inserire password o numeri di carta di credito in modo da potersene impossessare Truffe di “pump and dump” : in questo caso i truffatori usano i gruppi su Telegram per manipolare il prezzo di una criptovaluta. La strategia consiste nel coordinare acquisti massicci di una moneta digitale dal valore basso in modo da farne rapidamente salire il prezzo (pump). Il passo successivo è quello di vendere le loro posizioni a un costo più alto prima che il prezzo crolli (dump), lasciando le vittime con in mano una moneta dal valore ridotto

: in questo caso i truffatori usano i gruppi su per manipolare il prezzo di una criptovaluta. La strategia consiste nel coordinare acquisti massicci di una moneta digitale dal valore basso in modo da farne rapidamente salire il prezzo (pump). Il passo successivo è quello di vendere le loro posizioni a un costo più alto prima che il prezzo crolli (dump), lasciando le vittime con in mano una moneta dal valore ridotto Truffe di vendita di prodotti: questa è una tipologia di truffa più tradizionale. Telegram infatti viene utilizzato per vendere prodotti e servizi che in realtà non esistono. Questi possono variare dai prodotti di elettronica, ai biglietti per un evento o tantissimi altri. I truffatori spesso chiedono un pagamento anticipato ma non consegnano mai nulla alla vittima

questa è una tipologia di truffa più tradizionale. infatti viene utilizzato per vendere prodotti e servizi che in realtà non esistono. Questi possono variare dai prodotti di elettronica, ai biglietti per un evento o tantissimi altri. I truffatori spesso chiedono un pagamento anticipato ma non consegnano mai nulla alla vittima Truffe sui bot : tra le funzioni più popolari di Telegram c’è la creazione di bot , ovvero dei programmi automatizzati che possono interagire con gli utenti in modo simile a un operatore umano. Alcuni truffatori creano bot fraudolenti il cui scopo è quello di rubare informazioni personali o perpetrare altre truffe telefoniche Telegram

: tra le funzioni più popolari di c’è la creazione di , ovvero dei programmi automatizzati che possono interagire con gli utenti in modo simile a un operatore umano. Alcuni truffatori creano bot fraudolenti il cui scopo è quello di rubare informazioni personali o perpetrare altre Truffe in vendita: questa è una tendenza che sta prendendo progressivamente piede su Telegram, come conferma una ricerca condotta da Kaspersky, società leader nel campo della sicurezza online. In questo caso i truffatori si scambiano beni e servizi tra loro. Il sistema viene chiamato phishing-as-s-servizi e sostanzialmente funziona così: i truffatori mettono in vendita delle “pagine VIP” appositamente create per truffe e phishing. Se un truffatore non ha le competenze tecniche per realizzare uno dei raggiri proposti può comprarlo scegliendo dal catalogo. I prezzi variano da 10 a 300 dollari. Non solo, ci sono canali Telegram dove si possono acquistare dati sensibili sottratti ad altri come le credenziali per accedere a un conto bancario. Il prezzo dipende dal saldo del deposito. Ad esempio, come rivela lo studio di Kaspersky, avere le chiavi d’accesso a un conto di 49mila dollari costa circa 700 dollari.

Truffe telefoniche Telegram: alcuni consigli su come difendersi

A cosa fare attenzione Come difendersi dalle truffe telefoniche su Telegram Mittente ignoto o poco affidabile Non cliccare sui link e non condividere informazioni personali o della carta di credito Password Utilizzare password sicure create con programmi di gestione delle credenziali e chiavi differenti per ogni account di messaggistica Link Controllare con attenzione l’autenticità di un link (errori di grammatica, assenza del nome dell’azienda che si presume sia il mittente, URL corte) Autenticazione a due fattori Permette una maggior protezione in quanto per accedere servono nome utente, password e un codice generato ad ogni tentativo di login e inviato via SMS Attivare soluzioni di sicurezza Un antivirus può garantirvi il giusto livello di protezione

Il pericolo di cadere nelle truffe telefoniche Telegram è sempre dietro l’angolo se si fa attenzione. Lo stesso vale anche per i raggiri tramite SMS, social o sul web in generale. Detto questo ci sono alcune regole di base da seguire per evitare le truffe:

1. Dovete essere sempre sospettosi se il mittente del messaggio è sconosciuto o sembra poco affidabile. In questo caso è opportuno evitare di cliccare su qualsiasi link e non diffondere informazioni personali o sulla data di credito

2. Utilizzare sempre password sicure, composte da numeri, lettere anche in maiuscolo e caratteri speciali, e differenti per ognuno dei vostri account di messaggistica. Usare la stessa password su più app è decisamente un rischio. Il consiglio è quello di utilizzare un gestore di password per generare e conservare credenziali che siano impenetrabili

3. Prendetevi un po’ di tempo per confermare l’autenticità dei link contenuti nel messaggio prima di fare clic. E’ fondamentale controllare l’URL più di una volta prima di immettere le vostre credenziali per accedere a Telegram o altri dati sensibili. Fate attenzione soprattutto ad errori di grammatica, URL corti o che non contengono il nome dell’azienda che afferma di aver inviato il messaggio

4. Utilizzare l’autenticazione a due fattori può essere un sistema efficace per evitare gli accessi all’app non autorizzati. Questo sistema permette di effettuare il login non solo tramite nome utente e password ma anche inserendo un codice segreto che viene inviato via SMS e che può essere utilizzato per accedere solo una volta

5. Utilizzare soluzioni di sicurezza affidabili per proteggere i propri dispositivi

