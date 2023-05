Il piano base Netflix con pubblicità è un successo. In 5 milioni lo hanno scelto a 6 mesi dal lancio nonostante le nuove regole sulla condivisione. Tutti i dettagli su come contenuti, dispositivi e costi

Netflix può ritenersi soddisfatta dal nuovo piano base con pubblicità da 5,49 euro al mese con visione in HD su due dispositivi in contemporanea. L’abbonamento è stato attivato da quasi 5 milioni di utenti ogni mese nel primo semestre dal lancio. La piattaforma di streaming ritiene questo risultato estremamente positivo e si aggiunge al fatto che il numero di abbonati al piano base Netflix è quasi raddoppiato dall’inizio del 2023.

Come riporta The Hollywood Reporter, il co-CEO di Netflix, Greg Peters, ha dichiarato che oltre il 25% delle nuove iscrizioni alla piattaforma seleziona il piano con pubblicità nei Paesi in cui è disponibile. L’età media per chi si abbona è di 34 anni e il coinvolgimento degli spettatori è del tutto simile a quello osservato nei piani senza pubblicità. “Questo è fondamentale perché tutto inizia e finisce con i consumatori. Ecco perché, nonostante tutta la concorrenza, Netflix è oggi il servizio di streaming più popolare“, afferma Peters.

Va sottolineato che gli utenti attivi mensili non equivalgono al numero di effettivo di abbonati a Netflix, che non ha chiarito quante persone abbiano scelto il piano base con pubblicità. Detto questo, il colosso dello streaming nel suo complesso alla fine del trimestre contava 232,5 milioni di utenti. “Trattiamo i nostri annunci con la stessa cura che riponiamo nei nostri incredibili contenuti. – ha affermato Jeremi Gorman, presidente della pubblicità mondiale di Netflix – Servirli a livello locale, passare senza interruzioni tra spettacoli e annunci senza latenza e implementare limiti di frequenza con un carico di annunci da quattro a cinque minuti all’ora“.

Dato il successo del piano base Netflix, l’azienda di Los Gatos sta valutando di introdurre nuove tipologie di pubblicità. Ad esempio, si sta pensando a spot della durata di 30 minuti che raccontano una storia e suddivisi in puntate nell’arco di diversi giorni. Questa forma di pubblicità è possibile solo su una piattaforma di streaming, in quanto sulla TV classica l’utente può fare zapping e passare su canali di emittenti diverse.

Il piano base Netflix può definirsi un successo ma non bisogna dimenticare che ancora molti utenti condividono un abbonamento con amici e parenti. Dato che la piattaforma ha deciso di eliminare tale possibilità, potrebbe esserci una fuga di massa dal servizio. Recenti indiscrezioni dicono che Netflix abbia perso solo in Spagna oltre 1 milione di utenti, anche se ritiene si tratti solo di un calo temporaneo e perfettamente prevedibile. L’azienda conta sul fatto che gli utenti che hanno lasciato la piattaforma torneranno a pagare per il servizio in quanto assuefatti dall’esperienza.

Una soluzione conveniente per avere Netflix a un prezzo contenuto è attivare la nuova offerta di Sky che include anche i pacchetti Sky TV e Sky Cinema. Al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 48 euro con profilo Sky Smart senza vincoli alla fine del periodo promozionale, potete guardare serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, show, documentari e le produzioni Sky Original. In più avrete un piano standard di Netflix per vedere contenuti in HD su due dispositivi in contemporanea, oltre 200 prime visioni all'anno, il meglio del cinema italiano e internazionale e Paramount+ (del valore di 7,99 al mese al mese) senza costi aggiuntivi.

Con l'offerta Sky TV + Sky Sport + Netflix al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 50 euro con profilo Sky Smart senza vincoli alla fine del periodo promozionale, avete inclusi film, serie TV e documenti, un piano standard di Netflix oltre a Champions League (121 partite su 137 a stagione), gare, qualifiche e prove libere di Formula 1 e MotoGP sempre in diretta, Wimbledon e tutti i tornei ATP 1000 sul canale Sky Sport Tennis, NBA (300 partite tra Regular Season, Playoff, Finals e All Star Weekend), tanto altro sport come golf e rugby, news e approfondimenti in tempo reale di Sky Sport 24.

Per entrambe le offerte è incluso un buono da 50 euro per gli acquisti su Amazon.it con attivazione entro l’11/6/23.

In alternativa con il pacchetto Prova Sky Q potete avere per un mese tutti i pacchetti di Sky a soli 9,99 euro. L'abbonamento include Sky TV e Netflix (Intrattenimento Plus), Sky Famiglia, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+, Sky Calcio e Sky Sport.

Bisogna comunque sottolineare che anche attivando le offerte di Sky per il piano standard di Netflix valgono le nuove regole sulla condivisione, che permettono la visione su diversi dispositivi solo se collegati alla stessa rete domestica. Potete comunque abbinare un membro aggiuntivo al vostro nucleo familiare.